Трекинговые сандалии: 9 пар под разные виды активности и бюджет, плюс имитации для города

Разбираемся в технологиях, ценах и ловим советы, которые помогут носить подобные модели даже с офисными вещами.

Давид Кумаритов эксперт Спортмастер PRO Трекинговые сандалии — это вид обуви, предназначенный для активного отдыха на природе и лёгкого хайкинга в тёплое время года. Их основное предназначение заключается в защите стопы во время походов и обеспечении комфорта на сложных покрытиях. Как выбрать свою идеальную пару?

Конечно, предназначение трекинговых сандалий может быть неочевидным для тех, кто видит их впервые, но опыт использования в походах точно даст понять, что это полезный и в ряде ситуаций даже незаменимый вид обуви.

Виды трекинговых сандалий

Итак, существует несколько видов трекинговых сандалий, отличающихся по материалам верха и промежуточной подошве.

Верх может быть изготовлен из синтетической или натуральной кожи. Последняя, конечно, оптимальна, ведь она позволяет коже дышать и при этом обладает достаточной прочностью. Текстильные сандалии дешевле, но могут износиться быстрее кожаных.

Сандалии женские Salomon Tech Sandal Feel, 8474 руб. / Ozon Фото: Ozon

Также обувь может быть закрытой или открытой. В первом случае модели похожи на кроссовки с большим количеством отверстий для вентиляции. Во втором они напоминают шлёпанцы, но с надёжной фиксацией стопы. Её обеспечивают регулируемые ремешки, которые есть у большинства моделей трекинговых сандалий. Они также отвечают и за индивидуальную посадку обуви на стопе. Всё это позволяет избежать трения и образования мозолей во время длительных походов.

Сандалии мужские Ascot Rafting, 4479 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Важно отметить, что каждый из типов таких сандалий предназначен для разных видов активностей. Например, для пеших прогулок по горам и трекинга в сложных условиях рекомендуется выбирать модели с закрытым верхом и дополнительной защитой стопы. Они обеспечивают дополнительную поддержку и защиту от камней и других препятствий на маршруте.

Здесь важно обращать внимание на размер сетки: чтобы камни и песок не стали проблемой, она должна быть мелкой, а лучше — двойной. Тогда внутрь точно не попадёт никакой мусор.

Но учитывайте, что в закрытых сандалиях вашим ногам будет жарче. Для более лёгких прогулок и активного отдыха на пляже или в парке можно выбрать модели с открытым верхом, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и комфорт.

Сандалии женские Keen Clearwater CNX, 14 290 руб. / АльпИндустрия Фото: АльпИндустрия

Одним из ключевых преимуществ таких сандалий является их вес. Они значительно легче и компактнее, чем трекинговые ботинки, что делает их отличным выбором для путешествий и походов. Благодаря этому сандалии позволяют экономить силы и уменьшают утомляемость ног во время длительных походов.

Технологии здесь частично перекликаются с теми, которые применяют при производстве трекинговых кроссовок. Например, обычно здесь идёт грубый протектор для лучшего сцепления с поверхностью. Промежуточная подошва может содержать мягкую пену для амортизации, а верхняя её часть, аналогично стелькам в кроссовках, нужна для влагоотвода и вентиляции. Важным аспектом трекинговых сандалий является их прочность. Такая обувь должна быть надёжной.

Как выбрать трекинговые сандалии?

При выборе трекинговых сандалий следует учитывать несколько факторов. Если бюджет ограничен, стоит понимать, что более доступные модели могут не обладать качественным сцеплением с сыпучими или мокрыми поверхностями. Они, скорее всего, окажутся не настолько комфортными, будут хуже отводить влагу.

В дорогих моделях используются более качественные материалы. Например, резина на подошве и нити. Благодаря этому такие сандалии могут выдерживать повышенную нагрузку при трекинге. Прочные подошвы с грубым протектором обеспечивают отличное сцепление с разными типами поверхностей, включая камни, гравий и глину. Также некоторые модели имеют встроенные защитные элементы, такие как резиновые накладки на носке. Это сделано для безопасности. Они защищают стопу от ударов и травм.

Сандалии женские Northland Wandern, 3999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

По возможности проверяйте, как модель сидит на вашей ноге. Формы обуви и вашей ступни должны совпадать по длине и ширине. Важно, чтобы пальцы не были сжаты. Также нога не должна скользить внутри.

Выбирая размер, многие люди с большим опытом в трекинге предпочитают обувь побольше (на размер). Конечно, не стоит брать огромные сандалии. Речь про вариант на один размер больше. Зачем это нужно? Дело в том, что нога имеет свойство отекать и увеличиваться. Если речь о длительном походе, это более чем возможно. И в таком случае маленькая обувь может сыграть со своим владельцем злую шутку.

Сандалии мужские TRAILSTORM™ HIKER 3 STRAP, 7999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Важно, чтобы все ремешки и стропы были надёжно и плотно зафиксированы. Они должны облегать ногу, но без пережимов. Также проверьте все швы и соединения. Будьте внимательны. Один некачественный шов может стать причиной мозолей и других проблем. Помните, что в трекинговых сандалиях вы будете ходить в жару, поэтому материал верхней части должен быть комфортным и приятным на ощупь.

Сколько стоят хорошие трекинговые сандалии?

Как вы поняли, стоимость таких сандалий может сильно варьироваться. Например, качественная модель Salomon SpeedCross Sandal, основанная на популярных трекинговых кроссовках SpeedCross, может стоить около 11 000 рублей. В арсенале этой модели есть максимальный набор технологий, её будет удобно носить на любом покрытии.

Сандалии мужские Salomon Speedcross, 11 190 руб. / АльпИндустрия Фото: АльпИндустрия

Какие трекинговые сандалии купить, если бюджет ограничен? Разумеется, есть более доступные и вполне приличные модели. Они лишены некоторых фирменных технологий, но соответствуют минимальным требованиям для трекинга.

Главное при выборе сандалий — учитывать важнейшие критерии. Мы их обсудили выше, но стоит повторить ещё раз. Сандалии должны надёжно фиксировать стопу и иметь хороший протектор – грубый и крепкий. Если вы хотите приобрести бюджетный вариант, то ориентируйтесь на эти критерии.

Сандалии женские ECCO MX ONSHORE W, 9990 руб. Фото: ECCO

Подходят ли они для обычной жизни?

Важно понимать, что, хотя ходить по городу в трекинговых сандалиях вполне реально, их износостойкость при этом будет страдать. Например, шипы на подошве могут стереться всего за месяц даже у самой дорогой модели. Поэтому рекомендуется использовать такую обувь по назначению. Это сандалии для походов и активного отдыха на природе. Именно в этих условиях они могут полностью раскрыть свои преимущества.

Помните, что не все сандалии, которые можно найти в магазинах для спорта и туризма, являются трекинговыми. Существуют также модели, предназначенные для водного туризма. Они отличаются наличием дренажных отверстий в подошве.

Сандалии женские Northland Romb (для поездок за город и путешествий), 1399 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Кроме того, есть сандалии, просто предназначенные для активного отдыха на природе, а также стилизованные (но не более) под трекинговые. При выборе обуви обязательно обращайте внимание на её назначение. Если вы хотите носить «трекинговую» модель в городе, то проще приобрести её стилизацию. Это и по деньгам будет более эргономично выгодно.

Итак, мы поняли, что трекинговые модели для простых прогулок по городу — не слишком эргономичное решение. Однако выбор тут всё-таки за вами. В любом случае, будь то технологичные модели или их стилизация, важно научиться органично вписывать подобную обувь в свою повседневность.

Сандалии мужские adidas Cyprex Ultra II, 9999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Как вписать такие сандалии в модный образ?

Ольга Астафьева стилист, fashion-обозреватель, редактор рубрики «Тренды» Обычно трекинговые сандалии (и их имитации) — это массивная обувь с грубым протектором, которая напрямую заявляет о своём спортивном назначении. Как в таком случае носить их в городе? Ответ — легко. Причём даже в том случае, если ваш повод настрою обуви совершенно не соответствует. Всё благодаря модному принципу сочетания несочетаемого.

Разумеется, самый простой сценарий — вписать спортивные сандалии в аналогичный образ. С джогерами, шортами, футболками они всегда будут смотреться органично. Что делать, если хочется надеть трекинговые сандалии с романтичным платьем или классическим костюмом? Для начала нужно набраться смелости. Да, современная мода позволяет сочетать вещи «из разных опер», но далеко не все готовы увидеть плоды такого творчества. На вас могут показывать пальцем.

Сандалии мужские B2B Black to Black в спортивном стиле, 4271 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Если готовы держать модный удар, стоит поучиться как-то его смягчать. Чтобы при всей «несочетаемости» вещей лук смотрелся гармонично, их нужно каким-то образом связать. Проще всего это сделать через цвет.

Итак, мы имеем спортивные сандалии и романтичное платье из шифона. Они, разумеется, не дружат по стилистике. Однако если мы возьмём единую цветовую гамму, то глазу смотрящего уже станет полегче. Скажем, бежево-коричневое платье в цветочек будет более органично смотреться рядом с сандалиями в схожей гамме. Конечно, есть и другие нюансы. Например, также важны крой и декор одежды. Если вещи будут лаконичные, им будет проще ужиться с обувью из другой стилистики.

Пример сочетания по цвету Фото: Спортмастер, O'STIN, Ozon, Lime

Чем активнее одежда и обувь будут друг друга цитировать, тем проще. В обуви, кроме основного цвета верха, есть ещё и оттенки подошвы, фурнитуры, вставки. Если всё это перекликается с одеждой, образ смотрится ещё гармоничнее. Также здесь могут поработать аксессуары: сумка, головной убор и т. д. Во-первых, чем они спортивнее, тем адекватнее покажется вся картина в целом. Во-вторых, если и в них будут процитированы нужные цвета, всё точно сложится.

Другой вариант — использование сандалий в качестве яркого акцента. Если весь комплект будет нейтральным, то образ тоже получится вполне «перевариваемым».

Конечно, именно трекинговые модели не делают из материалов в кричащих оттенках. Едва ли вы найдёте технологичное изделие цвета фуксии. Даже белый тут редко встретишь. Всё-таки мы говорим про сандалии для туризма. Поэтому данный лайфхак всё-таки относится к стилизованным моделям (в спортивном стиле).

САНДАЛИИ ЖЕНСКИЕ Demix SANDY BUBBLE в спортивном стиле, 3999 руб. Фото: Demix

Можно ли пойти в полный отрыв и просочетать по-настоящему трекинговые сандалии (цвета хаки /с мощным протектором) и нежнейшее платье розового цвета? Вполне. Важно лишь понимать, что это будет смотреться не слишком гармонично.

Однако тут есть ещё один важный секретный ингредиент — харизма. На ней можно вытянуть самый странный образ. Если её достаточно, есть шанс, что ваш модный эксперимент начнут цитировать. Так и появляются новые тренды и иконы стиля. Хотя… Присмотревшись, мы увидим, что даже самый смелый и странный лук, если он вдруг всем полюбился, будет по-своему гармоничен. Это и есть проверенная технология, благодаря которой создаются крутые образы.