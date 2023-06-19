14 крутых трендовых сандалий для женщин и мужчин — от доступных до космически дорогих

С наступлением лета приходит время обновить коллекцию обуви, и, конечно же, на первое место выходят сандалии. Они не только обеспечивают комфорт в жаркую погоду, но и дают возможность создать интересный образ, так как способны стать в нём главным акцентом. Особенно это актуально сегодня, когда есть так много концептуальных моделей открытой обуви. В трендовых списках немало вариантов сандалий, и практически все они очень универсальны.
Предлагаю детально разобрать модные сандалии — 2023, рассмотрев и женские, и мужские тенденции.
- Какими бывают сандалии?
- Летние сандалии женские. Что в тренде?
- Летние сандалии мужские. Что в тренде?
- Спортивные сандалии
- Кожаные сандалии
- Закрытые сандалии
- С чем носить сандалии?
Сандалии – это обувь для тёплой погоды, которая отличается открытым верхом и отсутствием задника. Они могут иметь плоскую подошву или небольшой каблук. Декор и фурнитура – разнообразны: пряжки, шнурки, замки и т. д. Выбор материалов также очень широк: от натуральной кожи до искусственных имитаций и технологичных решений.
Сандалии давно стали неотъемлемой частью гардероба, и в этом сезоне они представлены во множестве модных вариаций. Для женщин и мужчин тенденции в целом похожи. Пожалуй, главное отличие в том, что сильная половина человечества не слишком любит смелые эксперименты. В их списке чуть меньше экспрессии. Но это опция «по запросу». Добавить цвета, например, всегда можно!
Какими бывают сандалии?
Ниже приведён подробный список. Всё, что в нём фигурирует, на сегодняшний день так или иначе актуально. Важно лишь обращать внимание на современные воплощения и знать приметы сезона. Их мы разберём позже.
Виды сандалий:
- из гладкой кожи на плоской подошве;
- эспадрильи с плетёными элементами;
- римлянки, напоминающие обувь древних греков и римлян (плоская подошва, тонкие кожаные ремешки);
- гладиаторы со шнуровкой по ноге (могут выглядеть брутально или изящно);
- вьетнамки с перемычкой между большим и указательным пальцами;
- сандалии на каблуке;
- сандалии на платформе;
- удобные сабо ;
- изящные мюли;
- спортивные сандалии на липучке (с амортизацией при ходьбе, специальными технологиями);
- модели с крупными пряжками в стиле Birkenstock («биркенштоки»).
Гладиаторы + вьетнамки от Ekonika, 11 990 руб.
Фото: Ekonika
Все эти модели могут встретиться вам на прилавках магазинов. Любой вариант допустим. Разумеется, у сезона всегда есть своеобразие. Это могут быть микротренды, связанные с популярностью определённых материалов и цветов. Например, сейчас острая тенденция — резиновые сандалии. Причём теперь они используются не только для пляжа, яхты и морского отдыха. Подобные модели запросто вписываются в городские аутфиты.
Что касается колористики, тут можно выделить яркие модели, которые видно издалека. Трендовые цвета: розовый, фуксия, салатовый, оранжевый. Также не теряют актуальности белые сандалии. Кстати, они отлично смотрятся на загорелых ногах.
Массивная подошва + пухлые ремешки + фуксия от MGX, 2249 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Важно и то, что сегодня одна пара зачастую включает приметы сразу нескольких стилей. Например, гладиаторы с высокой шнуровкой способны быть одновременно и вьетнамками. Сюда же могут добавиться трендовый цвет, декор. Скажем, сандалии на массивной подошве станут ещё актуальнее, если мы выберем модель цвета фуксии и не побоимся сделать ставку на «пухлые» ремешки.
Плетёные сандалии от Givana, 4899 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Летние сандалии женские. Что в тренде?
Этим летом модные сандалии для женщин отличают яркие цвета необычные фактуры. В тренде и плетёные модели из натуральных материалов, таких как рафия и корд. Теперь в таких сандалиях можно отправиться не только на пляж, их активно используют для создания стильных городских образов. Кстати, соломенные панамы и сумки тоже расширили ареал своего модного обитания.
Дутые сандалии от Gianvito Rossi, 76 550 руб. / ЦУМ
Фото: ЦУМ
Из акцентных моделей стоит выделить сандалии с декоративными элементами: кружевными вставками, объёмными цветами. Также в тренде эффекты дутости или откровенной потёртости.
Что ещё важно сегодня? Дизайн мыса. Ему стоит уделить внимание. В тренде ярко выраженные квадратный или круглый мыс. Такие модели также могут быть как на плоской подошве, так и на каблуке.
В стиле Birkenstock от FOOTWELL, 4946 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Для активных людей идеально подойдут стильные сандалии с пряжками в стиле Birkenstock. Они будут отлично смотреться с любыми брюками, джинсовыми юбками, хлопковыми платьями. Если не боитесь, можно создать ложный и необычный образ с бермудами и белыми носками. Здорово и то, что такие сандалии можно найти по вполне бюджетной цене. Например, у немецких брендов.
Лаконичные мужские сандалии от Tendance, 8090 руб./ Lamoda
Фото: Lamoda
Летние сандалии мужские. Что в тренде?
В мужских трендовых списках особенно выделяются классические сандалии из плотной и гладкой кожи. Здесь имеются в виду лаконичные, подчёркнуто элегантные модели.
Также популярны массивные сандалии на тракторной подошве, с обилием спортивной или милитари- фурнитуры. Это противоположность первой тенденции. Обувь претендует на то, чтобы стать акцентом в образе.
«Тракторные» мужские сандалии от Valentino, 87 550 руб. / ЦУМ
Фото: ЦУМ
Теперь поговорим про модели для смелых. Речь о сабо – вариантах без пятки, которые напоминают галоши. Тенденция пришла к нам из Скандинавии. Сейчас такие варианты актуальны как никогда. Причём носить сабо можно даже с деловым костюмом. Это версия для самых смелых.
Резиновые мужские сабо от ALBERY, 1024 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Спортивные сандалии
Если вы предпочитаете активный образ жизни или просто цените удобство, спортивные сандалии станут идеальным выбором. Модели с регулируемыми липучками и амортизацией обеспечат комфорт при длительных прогулках или активных походах.
Женские сандалии Northland Wandern, 3999 руб. / Спортмастер
Фото: Спортмастер
Хорошая новость в том, что даже самые крутые специализированные сандалии для трекинга вполне реально носить в городе. И мужчины, и женщины могут вписывать их в повседневные образы. Стили preppy, boho или casual это допускают. Современная мода не только разрешает такие эксперименты. Она их приветствует.
Мужские сандалии adidas CYPREX ULTRA SANDAL DLX, 8500 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Кожаные сандалии
Бессмертная классика жанра – это кожаные сандалии. Они всегда были символом элегантности и стиля. Трендовые модели будут иметь: оригинальные фактуры кожи, принты, перфорацию или тиснение. Кожаные сандалии с широкими ремешками или/и массивными пряжками добавят мужчинам брутальности, а женщинам позволят играть на контрасте.
Закрытые сандалии
Если вы предпочитаете ступни не открывать, в сезоне весна/лето 2023 это можно сделать без модных потерь. В списке трендов есть и закрытые модели. Такие сандалии сочетают в себе комфорт и стиль, обеспечивая защиту и вентиляцию одновременно. Это могут быть варианты с закрытым мысом или сетчатыми вставками, которые позволят вашим ногам дышать в жаркую погоду.
Закрытые женские сандалии от Mascotte, 8990 руб.
Фото: Mascotte
С чем носить сандалии?
Если говорить о стиле, то сандалии способны стать идеальным дополнением к самым неожиданным нарядам. Женщины могут сочетать модные плетёные модели с сарафанами, лёгкими платьями или комбинезонами в стиле. Мюли идеально дополнят элегантный шёлковый костюм. Если добавить сюда шляпу, образ сложится на все сто процентов. Абсолютно любые сандалии будут круто смотреться с денимом: джинсами, шортами, юбкой.
Мюли Giotto, 5990 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Мужчины для городских аутфитов могут выбирать как экспрессивные «тракторные» или резиновые сандалии, так и консервативные модели. И те и другие будут хорошо сочетаться с шортами, джинсами и брюками карго. Для более формальных мероприятий лучше брать классические кожаные сандалии и сочетать их летними костюмами или льняными брюками.
Сандалии мужские Mascotte, 7490 руб.
Фото: Mascotte
Стоит запомнить одно важное правило. Если вы выбираете акцентную обувь, лучше не впускать в образ слишком яркую одежду и аксессуары. Конечно, такие миксы возможны, но адекватно их собрать под силу лишь опытным фэшн-гуру. Те, кто к их числу не относится, рискуют выглядеть как новогодняя ёлка. Чтобы этого не произошло, сочетайте необычные сандалии с нейтральными вещами. Если же обувь лаконичная, одежда может быть более интересной, акцентной.
Розовые кожаные сандалии от Ekonika, 13 990 руб.
Фото: Ekonika
Используйте советы и помните, что комфорт и стиль могут идти рука об руку, а сандалии — отличный способ придать вашему образу завершающий штрих и сделать его более концептуальным. Важно лишь выбрать ту самую модель. Сделать это точно удастся. Список «Модные сандалии – 2023» включает такое количество вариантов, что свою идеальную пару сможет найти каждый.
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