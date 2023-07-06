Как выбрать свой идеальный сапсёрф: подробная инструкция и 3 доски — на разный бюджет

Какие они бывают? От чего зависит цена и стоит ли экономить? Разбираемся вместе с экспертом.

Есть ли люди, которые до сих пор не слышали о сап-бордах? Если да, то уточняем: речь про спортивное снаряжение, которое позволяет плавать по поверхности воды, стоя на специальной доске и двигаясь вперёд при помощи весла.

Александр Голдин эксперт Спортмастер PRO Как выбрать подходящий сап-борд, чтобы как можно быстрее и эффективнее начать заниматься этим видом спорта? Разбираем варианты досок, фишки, цены и возможности экономии.

С чем важно определиться сначала?

Чтобы правильно выбрать свой первый сап-борд, необходимо смотреть не только и не столько на внешний вид доски, раскраску, форму или её ценник. Сначала стоит:

правильно определиться с целями, для которых вы её приобретаете (об этом поговорим далее);

изучить технические характеристики сап-борда (длину, ширину и толщину, а также грузоподъёмность доски) и сопоставить их со своими физическими параметрами;

посмотреть комплектацию доски (они бывают разные) и понять, какие из дополнительных опций необходимы конкретно вам;

собрать информацию о бренде и изучить отзывы пользователей — не только на предмет качества изготовления, но и на предмет особенностей эксплуатации.

Фото: istockphoto.com

Сап-бординг сегодня весьма распространён. Многие вообще считают его самой популярной разновидностью сёрфинга, поэтому видов плавучих досок великое множество. Прогулочные, туринговые, sup-wind-доски, тандемы, детские сап-борды, спортивные, «сапы» для сёрфинга, доски для рыбалки, йоги — и это только начало.

В данной статье мы будем стараться ориентироваться на начинающих — тех, кто только заинтересовался спортом и хочет выбрать свою первую личную доску. Поэтому подробно остановимся только на основных видах. Какие типы досок бывают и как найти свой вариант?

Прогулочные сап-борды, они же Travel

Это наиболее популярный и универсальный вид досок. Он для тех, кто в первый раз. Прекрасно подойдёт для освоения спорта, поможет научиться правильно грести, поворачивать и т. д.

Средние размеры: от 10'6 до 12'6 футов (320–381 см), толщина от 10 до 15 см, ширина от 80 см. Форма чаще всего овальная, а комплектация довольно богатая. О чём речь? Тут в комплекте с доской часто идут: сумка-чехол для переноски, насос, весло (разборное или цельное), плавник, страховочный лиш и даже сидушка.

Фото: istockphoto.com

Перед покупкой внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками. Если ваш рост выше среднего, то и доска должна быть длиннее и шире. На что ещё стоит обратить внимание при выборе? На грузоподъёмность. Часто доску покупают для катания всей семьёй. Поэтому рассчитывайте не только на свой вес, учитывайте тех, кто может кататься с вами. Также не забывайте про вещи. Их вес тоже нужно учитывать.

В зависимости от бренда и модели, Travel-доски укомплектованы одним, двумя или тремя съёмными плавниками.

Туринговые сап-доски

Эта доска отлично подойдёт тем, кто хорошо знаком с гребными видами спорта. Носовая часть у неё заострённая. Кроме того, она жёстче, чем прогулочная. Такая форма доски довольно сильно увеличивает скорость и позволяет проходить большие расстояния, затрачивая при этом меньше усилий.

Примерная длина: от 11' до 13'2 футов (335–405 см), ширина 73–76 см (для более тяжёлых райдеров — до 81 см). Туринговые доски ввиду своих особенностей труднее для освоения начинающим спортсменом. Они, помимо прочего, несколько уступают прогулочным в устойчивости. Зато, как уже говорилось выше, выигрывают в скорости. Плавник обычно один, но большой — для лучшей курсовой устойчивости.

Спортивные сап-доски

Эти гоночные снаряды, предназначенные для скоростных сплавов. Они длиннее и у́же своих собратьев — от 12'6 до 14' футов в длину (381–427 см) и от 60 до 73 см в ширину.

Специфика досок понятна из названия. Эти борды очень скоростные, имеют хорошую манёвренность, но обладают заметно меньшей устойчивостью. Обычно их выбирают спортсмены для участия в соревнованиях.

Фото: istockphoto.com

Сап-доски для йоги

Эти доски по форме приближены к прогулочным, но они заметно шире и имеют специальное покрытие по всей длине. По сути, оно имитирует привычный всем коврик для занятий йогой. Кроме того, у таких досок для йоги предусмотрено специальное крепление для фиксации весла, пока спортсмен проводит тренировку и отвлечён от гребли.

Тандемные сап-сёрфы

По сути, это просто удлинённые доски, предназначенные для комфортного катания компании из двух-трёх человек. Также к ним можно присмотреться спортсменам с крупными габаритами: весом от 120 кг и ростом от 190 см.

Итак, какой вывод здесь можно сделать? Если речь идёт про первый сап-борд и вы не очень понимаете, как и где планируете его использовать, будет достаточно прогулочной доски. Пока лучше приобрести её. Если же тренировки будут длительными, а навык катания есть, то можно обратить внимание на туринговые сап-борды.

Фото: istockphoto.com

На что обращать внимание при выборе?

Ещё один крайне важный параметр при подборе — конструкция. Есть жёсткие и надувные доски. Разберём плюсы каждого из видов.

Однозначным лидером, конечно, являются надувные доски. Их преимущества:

обладают высокой компактностью и мобильностью;

ремонтопригодны;

стоят дешевле жёстких аналогов;

безопасны — палуба и борта мягче.

Жёсткие доски производятся из углеродного волокна. Получаются лёгкие, надёжные, но дорогостоящие модели. Их преимущества:

обладают лучшим скольжением, плавнее перемещаются;

обеспечивают более высокую скорость;

устойчивы и стабильны.

Минусы жёстких вариантов очевидны. Таким доскам нужны место для хранения и машина для перемещения. К тому же по сравнению с надувными ценник на них обычно выше.

Итак, жёсткая или надувная? Решать вам, учитывая все плюсы и минусы, описанные выше. В любом случае не забывайте внимательно смотреть на характеристики доски. Вне зависимости от предназначения, она должна подходить вам по длине, ширине, грузоподъёмности и комплектации.

Какой должна быть комплектация?

Новичкам лучше при выборе обращать внимание на доски с достаточно богатой комплектацией. Она позволяет решить большинство проблем и вопросов, связанных с эксплуатацией.

Примерная комплектация для надувного SUP-борда выглядит так:

сама доска;

съёмный плавник (от одного до трёх в зависимости от модели; сегодня варианты с тремя плавниками в основном считаются морально устаревшими из-за неудобства);

сумка-рюкзак для хранения и переноски;

насос (обязательно с функцией скачивания воздуха);

весло (бывает двусоставное);

сидушка (в паре с двусоставным веслом превращает SUP в вариант небольшой лодки);

лиш — страховочный трос, который минимизирует шанс упасть с доски и помогает догнать уплывающий сап;

иногда — парус, который позволяет превратить сап-борд в доску для виндсерфинга.

Ну и, конечно, выбирайте те доски, которые будут нравиться вам визуально. Всегда приятно кататься не только на хорошем SUP-борде, но и на том, который радует глаз.

Топ-3 доски

Какие конкретные доски стоит рассмотреть? Предлагаю три компромиссных варианта.

1. Aventum 10.6 — недорогой надувной вариант прогулочного сапа с хорошей комплектацией.

Доска SUP надувная Adventum 10'6" Teal 2022, 29 200 руб. / sup-club.ru Фото: sup-club.ru

2. Gladiator PRO 12.6T — жёсткая, манёвренная и скоростная туринговая доска с обширным комплектом.

SUP надувной Gladiator PRO 12.6T, 50 900 руб. / gladiator.ru Фото: gladiator.ru

3. HIPER Deck Mini — надувная туринговая доска в симпатичном дизайне.

SUP надувной HIPER Deck Mini 355х75х15 см, 23 800 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Важные дополнения

Чтобы катание получилось максимально комфортным, надо позаботиться о дополнительных аксессуарах. Во-первых, не забудьте про сланцы. Их должно быть удобно снимать и надевать, выходя на берег. Конечно, когда мы на пляже и погода жаркая, это не столь критично. Можно и без обуви обойтись. Но ведь сапсёрф — это опция, выходящая за пределы пляжного отдыха. Земля, трава, асфальт — берег может быть разным.

Фото: Nonconform, Sportpoint, Спортмастер

1. Сланцы Peak Sports Slippers 4500 руб. / Nonconform

2. Пантолеты Reebok, 3399 руб. / Sportpoint

3. Шлёпанцы женские Kappa Goldie, 1519 руб. / Спортмастер

Во-вторых, не забываем про поддержку водно-солевого баланса. Берём с собой бутылку с водой. Желательно, чтобы она была тёплой. Небольшой термос — вам в помощь. Также помним про необходимость защититься от палящего солнца. Головной убор и солнцезащитный крем — то, о чём точно стоит позаботиться. Бейсболка, панама бандана или многофункциональный бафф — на ваш выбор. Обычно специализированные варианты делаются из материалов, которые быстро сохнут и устойчивы к УФ-излучению.

Пусть катание на сап-сёрфе принесёт вам только радость и пользу!

Фото: Lamoda, Триал-Спорт, Спортмастер, Ozon, Sup-shop

1. Панама The North Face, 4199 руб. / Lamoda

2. Кепка Starboard, 2950 руб. / Sup-shop

3. Многофункциональная бандана HAD, 1710 руб. / Триал-Спорт

4. Бутылка для воды KETTLER, 1199 руб. / Спортмастер

5. Спортивная бутылка, 601 руб. / Ozon

6. Термос Gaiam, 643 руб. / Триал-Спорт