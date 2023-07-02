Там можно заняться виндсёрфингом, устроить ужин с красивым видом или понаблюдать за медведями.

Выбор путешественника: топ-5 мест с красивыми озёрами в России и не только

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Отдых у воды — особый вид удовольствия. Пока на моря буквально выстраиваются очереди, бесчисленные озёра, уникальные и удивительно красивые, остаются незаслуженно забытыми. Предлагаю исправить это недоразумение и включить в планы на лето путешествие к одному из легендарных пресных водоёмов. Благо доступных локаций достаточно — плывём с Запада на Восток.

Ладожское озеро, Ленинградская область и Карелия

Мощная Ладога – средоточие северо-западной природы во всём её суровом великолепии. К водам озера спускают раскидистые хвойные лапы карельские сосны, в изрезанных стихией и временем шхерах снуют пугливые нерпы, а путь к скалам и заливам Валаама указывает Никольский скит-маяк.

Настроение Ладоги переменчиво – в ненастную погоду выйти в рейс решится не каждое судно. Но стоит запастись терпением, дождаться ясной погоды – и ожидание окупится стократ: таких закатов, как на русском севере, стоит ещё поискать.

Ладожское озеро Фото: istockphoto.com

Плещеево озеро, Ярославская область

Плещеево озеро удивляет с первого взгляда: это тот самый идеальный голубой овал, который чаще видишь на детских рисунках, чем в среднерусской природе. Лучший способ познакомиться с ним – выйти ранним утром на набережную Переславля-Залесского, взять напрокат деревянную лодку и пройтись на вёслах вдоль берега, созерцая разбросанные то тут, то там белокаменные церкви и старинные монастыри. Подойдёт и рыбалка – с рыбой на озере всё в порядке, есть даже убеждённый эндемик – переславская ряпушка.

Ну а поклонникам активного отдыха наверняка придётся по вкусу местный кайтинг или виндсёрфинг. Кстати, в конце июля в Переславле-Залесском проходит фестиваль воздухоплавания: если запланировать поездку на эти даты, оценить красоту Плещеева озера и одноимённого национального парка получится с невероятного ракурса – из корзины воздушного шара.

Плещеево озеро Фото: istockphoto.com

Озеро Рица, Абхазия

Жемчужина Абхазии, высокогорная Рица, была излюбленным местом партийной элиты – и это тот случай, когда во вкусе функционерам не откажешь. Однако окружена Рица не только роскошными номенклатурными дачами, но и многочисленными легендами.

Самая грустная рассказывает о старике с невероятными зелёно-голубыми очами, который был убит разбойниками, но «подарил» Рице исключительный оттенок своих глаз. Вода в озере действительно очень необычного цвета – а ещё чистая и прозрачная: просматривается на глубину до 10 м.

Искупаться в Рице не получится, но вот поплавать на катамаране или порыбачить – вполне. Рыбу можно тут же приготовить – и долго и с удовольствием вспоминать этот прекрасный панорамный ужин.

Озеро Рица Фото: istockphoto.com

Озёра Алтая

Горный Алтай оспаривает статус озёрного края у самой Карелии, а это говорит о многом. Самое большое и известное алтайское озеро – Телецкое с его мощными водопадами, лесистыми берегами и ароматными альпийскими лугами.

Но я рекомендую заглянуть и к его менее известным братьям – Голубому, которое показывается только в холодное время года, или красочному Малиновому, чьё название в полной мере иллюстрирует его аппетитный цвет.

Алтайские озёра невероятно фотогеничны: снимая кадр за кадром, рискуешь переполнить память камеры. Впрочем, на Алтае её хочется отложить, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу созерцания и умиротворения.

Телецкое озеро Фото: istockphoto.com

Курильское озеро, Камчатка

Среди камчатских озёр Курильское выделяется особенно – его облюбовали бурые медведи, обнаружив в этих местах крупное нерестилище лосося. На Курильском озере можно понаблюдать за рыбалкой камчатских мишек с довольно близкого расстояния – а если повезёт, то застать ещё и медвежат. Опыт волнующий и уникальный: не каждый день встретишь дикого зверя в его естественной среде обитания.

Справиться с эмоциями поможет путешествие на вулканические острова – романтично-розовый Сердце Алаида или крикливый Чаячий. Последний, кстати, подойдёт и для наблюдения за птицами (если медведей оказалось недостаточно).

Курильское озеро Фото: istockphoto.com