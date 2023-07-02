Выбор путешественника: топ-5 мест с красивыми озёрами в России и не только

Отдых у воды — особый вид удовольствия. Пока на моря буквально выстраиваются очереди, бесчисленные озёра, уникальные и удивительно красивые, остаются незаслуженно забытыми. Предлагаю исправить это недоразумение и включить в планы на лето путешествие к одному из легендарных пресных водоёмов. Благо доступных локаций достаточно — плывём с Запада на Восток.
Ладожское озеро, Ленинградская область и Карелия
Мощная Ладога – средоточие северо-западной природы во всём её суровом великолепии. К водам озера спускают раскидистые хвойные лапы карельские сосны, в изрезанных стихией и временем шхерах снуют пугливые нерпы, а путь к скалам и заливам Валаама указывает Никольский скит-маяк.
Настроение Ладоги переменчиво – в ненастную погоду выйти в рейс решится не каждое судно. Но стоит запастись терпением, дождаться ясной погоды – и ожидание окупится стократ: таких закатов, как на русском севере, стоит ещё поискать.
Ладожское озеро
Фото: istockphoto.com
Плещеево озеро, Ярославская область
Плещеево озеро удивляет с первого взгляда: это тот самый идеальный голубой овал, который чаще видишь на детских рисунках, чем в среднерусской природе. Лучший способ познакомиться с ним – выйти ранним утром на набережную Переславля-Залесского, взять напрокат деревянную лодку и пройтись на вёслах вдоль берега, созерцая разбросанные то тут, то там белокаменные церкви и старинные монастыри. Подойдёт и рыбалка – с рыбой на озере всё в порядке, есть даже убеждённый эндемик – переславская ряпушка.
Ну а поклонникам активного отдыха наверняка придётся по вкусу местный кайтинг или виндсёрфинг. Кстати, в конце июля в Переславле-Залесском проходит фестиваль воздухоплавания: если запланировать поездку на эти даты, оценить красоту Плещеева озера и одноимённого национального парка получится с невероятного ракурса – из корзины воздушного шара.
Плещеево озеро
Фото: istockphoto.com
Озеро Рица, Абхазия
Жемчужина Абхазии, высокогорная Рица, была излюбленным местом партийной элиты – и это тот случай, когда во вкусе функционерам не откажешь. Однако окружена Рица не только роскошными номенклатурными дачами, но и многочисленными легендами.
Самая грустная рассказывает о старике с невероятными зелёно-голубыми очами, который был убит разбойниками, но «подарил» Рице исключительный оттенок своих глаз. Вода в озере действительно очень необычного цвета – а ещё чистая и прозрачная: просматривается на глубину до 10 м.
Искупаться в Рице не получится, но вот поплавать на катамаране или порыбачить – вполне. Рыбу можно тут же приготовить – и долго и с удовольствием вспоминать этот прекрасный панорамный ужин.
Озеро Рица
Фото: istockphoto.com
Озёра Алтая
Горный Алтай оспаривает статус озёрного края у самой Карелии, а это говорит о многом. Самое большое и известное алтайское озеро – Телецкое с его мощными водопадами, лесистыми берегами и ароматными альпийскими лугами.
Но я рекомендую заглянуть и к его менее известным братьям – Голубому, которое показывается только в холодное время года, или красочному Малиновому, чьё название в полной мере иллюстрирует его аппетитный цвет.
Алтайские озёра невероятно фотогеничны: снимая кадр за кадром, рискуешь переполнить память камеры. Впрочем, на Алтае её хочется отложить, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу созерцания и умиротворения.
Телецкое озеро
Фото: istockphoto.com
Курильское озеро, Камчатка
Среди камчатских озёр Курильское выделяется особенно – его облюбовали бурые медведи, обнаружив в этих местах крупное нерестилище лосося. На Курильском озере можно понаблюдать за рыбалкой камчатских мишек с довольно близкого расстояния – а если повезёт, то застать ещё и медвежат. Опыт волнующий и уникальный: не каждый день встретишь дикого зверя в его естественной среде обитания.
Справиться с эмоциями поможет путешествие на вулканические острова – романтично-розовый Сердце Алаида или крикливый Чаячий. Последний, кстати, подойдёт и для наблюдения за птицами (если медведей оказалось недостаточно).
Курильское озеро
Фото: istockphoto.com
- 2 июля 2023
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 1 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 30 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
13:50
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 29 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:20
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 28 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 27 июня 2023
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30