Как выбрать идеальные кроссовки для бега по асфальту: инструкция и 7 крутых пар

Прежде чем начать заниматься бегом, важно определить для себя три основных момента: какие цели вы ставите, по какой поверхности планируете бегать и какие кроссовки лучше всего подходят для ваших задач.

Предположим, что первые два пункта уже определены. Цель — общее укрепление организма. Так как рядом с вашим домом нет стадиона с резиновыми дорожками, то поверхностью станет асфальт. Теперь можно переходить к выбору кроссовок. Этот пункт напрямую зависит от предыдущего. Асфальт — твёрдая поверхность, и кроссовки должны ей соответствовать.

Галина Прокопьева PRO-эксперт Спортмастер PRO Как выбрать идеальную пару кроссовок для бега по асфальту? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобрать нюансы бега по разным поверхностям и понять, что здесь зависит от обуви.

Чем отличаются разные поверхности? Глобально можно выделить три основных типа поверхности, на которых тренируются бегуны:

специальные прорезиненные покрытия (беговых дорожек или треков на стадионах); асфальт и другие твёрдые поверхности; пересечённая местность.

Не секрет, что основная нагрузка при беге приходится именно на ноги. Задача правильной обуви — её компенсировать. Для этого важно обратить внимание на две главные характеристики подошвы кроссовка: качество сцепления и амортизацию.

Фото: istockphoto.com

Асфальт — твёрдая поверхность. Если профессиональный бегун уже натренирован правильно ставить стопу и таким образом снижать ударную нагрузку на суставы, то начинающему спортсмену важна помощь грамотно подобранной обуви.

Бег по твёрдым поверхностям — это всегда про кроссовки с хорошей амортизацией подошвы. И чем более жёстким будет покрытие, тем важнее данный показатель.

Кроме того, асфальт — гладкая поверхность. Поэтому важно, чтобы обувь обеспечивала надёжное сцепление, особенно в дождь или после него. В этом заключается основное отличие асфальта от других поверхностей. Прорезиненные дорожки сами по себе создают амортизацию, а также плохо скользят. На грунте же важен рисунок протектора — его линии должны быть глубокими и рельефными.

Давайте подробно разберём все важные моменты, которые нужно учитывать при выборе кроссовок.

Как выбрать кроссовки для бега по асфальту?

Подошва

Для бега по асфальту рекомендуются кроссовки с плоской подошвой. Это важно для лучшего контакта с поверхностью и передачи силы при отталкивании. В качестве материала, как правило, используется износоустойчивая резина, которая даже спустя время позволяет стопе располагаться правильно с анатомической точки зрения.

Также следует убедиться, что ваши беговые кроссовки являются достаточно мягкими и обеспечивают качественную амортизацию. Для этого производители обычно используют решения вроде специальной пены и/или геля, которые позволяют ноге пружинить при соприкосновении с поверхностью.

Вес

В целом вес важен, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на ноги. Оптимальный показатель здесь составляет от 250 до 400 граммов.

При этом кроссовки для бега по асфальту могут быть как лёгкими, так и относительно тяжёлыми — всё зависит от основной задачи. Для повседневных тренировок подойдёт и обувь средней весовой категории. А вот для упражнений на скорость необходимы лёгкие, соревновательные модели. В них, как правило, используется подошва из пены — это по-настоящему невесомый материал.

Фото: istockphoto.com

Поддержка стопы

Хорошие кроссовки для асфальта обеспечивают достаточную поддержку стопы, чтобы предотвратить скручивание ноги во время бега. Для этого обувь должна иметь жёсткую заднюю часть и боковые усиления. На данный пункт важно обратить внимание.

Размер и посадка

При выборе любых кроссовок для бега важно адекватно подобрать размер и обеспечить комфортную посадку на ноге. В идеале должен создаваться зазор в 5–7 мм по длине. Дело в том, что во время беговой тренировки нога всегда немного увеличивается, и эта анатомическая особенность не должна приводить к возникновению дискомфорта.

Не рекомендуется покупать кроссовки, которые кажутся вам маленькими или чересчур большими. Это может привести к травмам, возникновению мозолей или болезненных ощущений.

Дышащая верхняя часть кроссовок

Для комфортного бега по асфальту важно, чтобы материал верха был дышащим и обеспечивал хорошую вентиляцию ног. Это поможет избежать пота и дискомфорта во время занятий спортом.

Нужно выбирать обувь с верхом из сетчатых синтетических материалов, а вот натуральные ткани, кожу и кожзам лучше оставить для модных образов.

Если вы планируете не прекращать своих тренировок даже в дождливую погоду, продумайте соответствующую «кроссовочную опцию». Что здесь важно? Важно, чтобы при создании кроссовок производитель использовал в качестве промежуточного материала мембрану GoreTex. Она состоит из микроскопических пор, которые пропускают воздух и водяные испарения, но отталкивают жидкую воду.

Анатомический дизайн

Хорошие кроссовки для бега по асфальту должны иметь анатомический дизайн, который учитывает особенности стопы, фиксирует её во время бега. В основном речь здесь идёт про пронацию и супинацию.

В большинстве случаев наша нога при беге и ходьбе слегка заваливается либо внутрь (пронация), либо наружу (супинация). Чтобы определить особенности конкретно вашей стопы, можно обратиться в спортивные гипермаркеты. Там есть специальные стенды, на которых проводят тесты. Также выяснить положение своей стопы можно и в домашних условиях. Достаточно встать мокрой стопой на лист бумаги и внимательно изучить отпечаток.

Если нога отпечаталась целиком, стопа завалена внутрь. Если больше проявились пятка и зона перед пальцами, — наружу. В норме след должен быть сплошным, а пятка и пальцы – соединяться перешейком толщиной в 2–3 см.

Грамотно подобранные кроссовки позволяют нивелировать естественные анатомические особенности и адекватно распределить нагрузку на мышцы, связки и суставы. Кроме того, кроссовки должны быть гибкими в поперечной плоскости, чтобы позволять стопе двигаться естественно, но в то же время достаточно жёсткими по продольной оси, чтобы предотвратить её скручивание.

Протектор

Протектор на подошве кроссовок для бега по асфальту должен иметь минимальный рисунок, чтобы обеспечить лучший контакт с дорогой и более эффективную передачу силы при отталкивании.

Фото: istockphoto.com

7 лучших кроссовок для бега по асфальту — выбор эксперта

Puma Magnify Nitro Surge — для усиленной амортизации в модели используются два специальных слоя пены, которые обеспечивают эффективное гашение ударной нагрузки и одновременно с этим не утяжеляют пару. Подошва из долговечной резины позволяет кроссовкам сохранять надёжное сцепление на протяжении всей эксплуатации. Demix Pulsar Ernblast Wave — двухкомпонентная подошва со вставкой из особого полимера в пяточной части обеспечивает надёжную амортизацию, возврат энергии во время бега и снижает ударную нагрузку на суставы. Для поддержки стопы в конструкцию внесены специальные элементы, расположенные по бокам кроссовка. Saucony Triumph 20 — мягкая и лёгкая подошва эффективно справляется с ударными нагрузками, а прочная резиновая подошва обеспечивает качественное сцепление даже на влажном асфальте. При этом для изготовления пары производитель использует переработанные материалы, что соответствует тренду на экологичность и снижает количество вредных выбросов. Demix Gravity — подошва из лёгкого и упругого ЭВА отлично амортизирует, резиновые вставки обеспечивают надёжное сцепление даже во время резких поворотов, а антибактериальная пропитка внутренней части кроссовка защищает от неприятного запаха. Asics Gel-Cumulus — лёгкая модель, подошва которой имеет специальную гелевую вставку. Она обеспечивает эффективное ударопоглощение, комфортную амортизацию и отлично поддерживает стопу. Пара идеально подходит для восстановительных и длительных пробежек. Li-Ning Spark Lite — благодаря промежуточной подошве модель отлично гасит вибрации и поглощает ударную нагрузку на суставы. Специальные поперечные полоски на подошве позволяют стопе двигаться максимально естественно, за счёт чего даже после долгой тренировки вы не будете испытывать дискомфорта. Fila Nitro — подошва из пены и воздушная вставка в области пятки отлично справляются с ударной нагрузкой и обеспечивают возврат энергии при беге, а подмётка из искусственной резины позволяет сохранить надежное сцепление даже в дождливую погоду.