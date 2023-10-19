Самый быстрый тест на определение интеллекта. Всего 3 вопроса, которые кажутся простыми

Разбираем его вместе с психологом Дарьей Яушевой и проверяем себя.

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик в 2005 году разработал простой и быстрый тест для определения уровня интеллекта. Всего три вопроса раскроют, насколько вы импульсивны и склонны к мгновенному принятию решений. Также они помогут оценить вашу способность к рефлексии и анализу. Чтобы понять, как работает этот тест, разберёмся с некоторыми понятиями.

Что такое рефлексия?

Рефлексия — это обращение сознания на себя самого. То есть умение фиксировать мысли, эмоции, чувства, поведение, переживания и анализировать их. Также это про способность обращаться к знаниям и навыкам.

Дарья Яушева клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант «Я бы сказала, что в случае с рефлексией мы говорим о мышлении, которое направлено на развитие психологической гибкости. Способность к рефлексии — это умение останавливаться и обращаться к себе. К чувствам, переживаниям, мыслям, опыту — к самым разным составляющим психической жизни».

Какова же роль рефлексии, зачем она нужна? Эта способность важна для того, чтобы успешно справляться с жизненными задачами. Речь про умение учиться на собственных ошибках, анализировать и делать выводы, различать свои переживания и чувства других людей.

Человек, умеющий рефлексировать, быстрее ориентируется в разных ситуациях, так как у него развита психологическая гибкость. Он способен держать баланс между эмоциями и мыслями, умеет справляться с наплывом чувств, но и в излишнюю рационализацию при этом не впадает.

Импульсивность — противоположность рефлексии. Это про склонность действовать под влиянием эмоций или внешних обстоятельств (без сознательного самоконтроля). Мы к ней предрасположены от природы. Так устроен мозг. Всё дело в том, что наша эмоциональная система (лимбическая) более древняя. Она быстрее реагирует. Мы тренировали её тысячелетиями.

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Однако у нас есть и другие отделы мозга, ответственные за самоконтроль. Человек с детства различными способами развивает их: через адаптацию к ограничениям, заботу о других. Мы увлекаемся определённым делом и учимся развиваться в этом. Например, зубря таблицы с неправильными английскими глаголами.

В награду за потраченные силы мы получаем способность размышлять, понимать себя, управлять, заботиться о себе и справляться со сложными задачами. В результате формируется определённый когнитивный стиль.

Люди с импульсивным когнитивным стилем в ситуации, когда есть множественный выбор, не тратят время на раздумья и реагируют быстро. Не анализируют и совершают много ошибок. Человек с рефлективным когнитивным стилем действует медленно, взвешивает шаги, варианты и выбирает оптимальный.

Первый тип мышления встречается часто. Это связано со многими причинами. Например, родители могли «жалеть» ребёнка и вместо разговора с ним, объяснения, почему важно выдерживать даже скучные моменты, позволяли не завершать начатое. Кроме того, в семьях редко обсуждают чувства и мысли друг друга. Нет привычки обращаться к внутреннему опыту и размышлять.

Есть и другие причины — органического плана. Склонность действовать импульсивно может быть признаком ментального расстройства. Причём как эмоционального, так и неврологического. Высокая степень импульсивности — признак личностного расстройства. Прежде всего — социопатии или нарциссического личностного расстройства.

Один из ключевых аспектов теста Фредерика — умение удерживаться от быстрых ответов. Точность и аналитическое мышление оцениваются выше, чем скорость. Готовы проверить себя?

Тест Фредерика

Вопросы

1. Бейсбольная бита и мяч

Бита и мяч стоят вместе 1,10 доллара. Бита стоит на один доллар больше, чем мяч. Какая цена мяча?

2. Машина

Если пять машин тратят пять минут на изготовление пяти деталей, то сколько времени потребуется 100 машинам, чтобы изготовить 100 деталей?

3. Озеро с кувшинками

В озере растут кувшинки, которых каждый день становится в два раза больше. Для того чтобы покрыть всю поверхность воды, необходимо 48 дней. Сколько времени им требуется для заполнения половины озера?

Фото: istockphoto.com

Правильные ответы

1. Бейсбольная бита и мяч

Самый быстрый ответ – 10 центов. Однако так общая стоимость составит 1,20 доллара, поскольку бита должна стоить на 1,10 доллара больше, чем мяч.

Правильный вариант – 5 центов стоимость мяча, а биты — 1,05 соответственно.

На вопрос можно также ответить, задав систему уравнений с двумя неизвестными. Математики могут попробовать свои силы в получении того же результата.

2. Машина

Более импульсивные наверняка ответят, что 100 станков делают 100 деталей за 100 минут. Тогда повышение числа станков увеличивает и время производства. Это не очень эффективно.

В действительности же ничего не меняется. Для изготовления большего количества деталей нужны станки, но время не увеличивается. Правильный ответ – пять минут.

Математически можно считать, что если пять станков делают пять деталей за пять минут, то каждый станок делает одну деталь за пять минут, но при одновременной работе станков общее время не меняется.

3. Озеро с кувшинками

Инстинктивный ответ — 24 дня, однако это невозможно. В вопросе указано, что с каждым днём их количество удваивается. Правильный ответ – 47 дней. На следующий день кувшинки удвоятся и покроют всё озеро.

С математической точки зрения демонстрация сложнее, чем предыдущие вопросы. Их рост не является линейным явлением, поэтому к ним нельзя применить, например, простые пропорции.

Почему хочется отвечать импульсивно?

Из 3428 респондентов престижных университетов только 17% угадали все три ответа. Таким образом, тест подчёркивает, что к вдумчивому размышлению способны немногие. Почему так происходит?

Решение нетривиальных задач требует умения остановиться и проанализировать данные. Это последовательность операций: анализ текста, размышление над вариантами, оценка каждого из них и выбор верного. Здесь требуются выдержка и аналитический опыт.

Автоматическая реакция лимбической системы – противостояние. Она будто кричит: «Я не хочу разбираться». Если вы способны утихомирить эту часть, возвращая себя к процессу, то сможете справиться с импульсивными ответами.

Кроме того, мы живём в информационную эпоху. Клиповое мышление и гаджеты влияют на концентрацию, внимание, способность переносить фрустрацию.

Этот тест очень интересно собран. Он выстроен по пути усложнения задач. Человек тратит когнитивный ресурс на каждую. Поскольку самая сложная именно последняя, а он уже может быть истощён первыми двумя, на третьей соблазн сдаться будет выше. Также он направлен на проверку самых разных когнитивных навыков: от анализа данных до выстраивания нелинейного алгоритма решения.

Фото: istockphoto.com

Как развивать способность к рефлексии?

Если у вас есть дети, то с ними важно обсуждать их чувства и делиться собственными, анализировать. С другими членами семьи тоже нужно это делать.

Вести дневники. Письменные практики помогают развить эту способность.

Подключать физические занятия, требующие выносливости. Это широкий спектр — от практики в мотошколе или танцев до вязания и гончарного дела. Всё, что предусматривает последовательный контроль за выполнением операций.

Исследовать мир и обращаться к собственным впечатлениям. Задавать себе вопросы: «Как меня это затронуло? Что я чувствую? Что я думаю?»

Если возникают сложные ситуации, рассматривать различные варианты, взвешивать их и оценивать.

Разрешать себе скучать. Откладывать гаджет в очередях, осматриваться по сторонам, размышлять.