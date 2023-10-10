Почему вы страдаете? Инструкция по выявлению незакрытых потребностей

Это то, что не даёт вам быть счастливыми здесь и сейчас.

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч «Страдание — это неотъемлемая часть человеческого опыта. Каждый из нас когда-либо переживал сложные моменты. Чаще всего мы ищем причины во внешних обстоятельствах и редко задумываемся о том, что эти страдания могут быть связаны с нашими незакрытыми потребностями».

Что такое незакрытые потребности?

Незакрытые потребности — это эмоциональные и психологические нужды, которые остались неудовлетворёнными в нашем прошлом или в текущей жизни. Они могут быть связаны с различными сферами существования, включая детство, межличностные отношения, самореализацию и другие аспекты. Когда эти потребности остаются незакрытыми, они могут стать источником нашего страдания.

Незакрытые потребности играют ключевую роль в нашем психологическом благополучии. Если мы не распознаём и не удовлетворяем их, они могут проявиться в виде стресса, тревожности, депрессии и других психологических проблем.

Чтобы улучшить ваше качество жизни, разберитесь, почему те или иные задачи остаются незакрытыми. Возможно, есть какие-то внутренние или внешние причины, которые мешают их удовлетворению. Понимание и работа над незакрытыми гештальтами позволят уменьшить уровень психологического напряжения и будут способствовать личностному развитию.

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Как определить незакрытые потребности?

1. Саморефлексия

Попробуйте задуматься о периодах жизни, когда вы чувствовали сильное страдание. Что тогда происходило? Какие чувства и мысли вас тогда охватывали? Обратите внимание на часто повторяющиеся эмоции, такие как гнев, страх, печаль или разочарование. Это поможет выявить области, в которых у вас могут быть незакрытые потребности.

2. Консультация с психологом

Полезно обратиться к профессиональному психологу. Он поможет идентифицировать ваши незакрытые потребности и разработать стратегии для их удовлетворения.

3. Анализ взаимоотношений

Взгляните на ваши межличностные отношения. Каковы их динамика и качество? Конфликты и трудности в отношениях могут указывать на незакрытые потребности в области коммуникации, взаимопонимания и поддержки.

4. Самопомощь

Исследуйте различные методы самопомощи, такие как медитация, психологические практики и терапевтическое письмо. Они помогут вам лучше понять себя и свои потребности. Будьте добры к себе и примите свои эмоции и потребности без осуждения. Помните, что это нормально и естественно – чувствовать себя «не в своей тарелке», когда ваши желания не удовлетворены. Главное, что первый шаг для улучшения жизни уже сделан.

Как удовлетворить незакрытые потребности?

Удовлетворение незакрытых гештальтов — это процесс, который может потребовать времени и усилий. Важно разработать соотвествующие стратегии и действовать. Это может включать в себя общение с близкими, поиск новых хобби, работу над саморазвитием и другие шаги.

Создайте план действий для удовлетворения своих потребностей. Разбейте его на конкретные темы и реализуйте поэтапно.

Понимание своих нереализованных желаний и работа над их удовлетворением могут значительно улучшить ваше психологическое благополучие и уменьшить «экзистенциальное страдание». Помните, что процесс этот индивидуален, и он может потребовать поддержки со стороны близких людей или психолога.