В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды

«Спорт и зима находятся… в странных отношениях. Чтобы в холодный сезон снизить вероятность подхватить простуду, нужно продолжать тренировки. При этом сами занятия спортом могут стать причиной переохлаждения и простуды. Но только если не подготовиться к ним должным образом. Как же выбрать одежду для уличных тренировок зимой?»
В чём польза тренировок зимой?
Любые тренировки на свежем воздухе полезны для организма. Но только при условии, что они выполняются при умеренной температуре воздуха и ограничены по времени, а экипировка соответствует погоде. Когда на улице холодно, важно прислушиваться к организму и следить за признаками переохлаждения, чтобы не простудиться.
Пользу зимнего воркаута можно описать тремя основными плюсами.
- Во-первых, организм закаляется и становится менее восприимчивым к различным простудам.
- Во-вторых, тренируются дисциплина и сила воли.
- В-третьих, продолжая тренировки зимой, спортсмен избегает длительного перерыва в занятиях. Так что тело остается в тонусе, а уровень физической подготовки — на том же уровне.
Как подготовиться к тренировке?
Перед тем как выходить на улицу, важно определиться, что именно вы планируете делать, на что будет направлена тренировка, а также — с интенсивностью и продолжительностью. Кроме того, важно учесть погоду.
От этих факторов будет зависеть, например, продолжительность разминки. Как правило, выполняется она дома, чтобы организм попадал на улицу уже подготовленным.
Кроме того, вид и формат тренировки напрямую влияют на необходимую экипировку.
Термобельё мужское Demix: верх — 1499 руб., низ — 1499 руб.
Фото: Demix
Как подобрать одежду?
Для зимних видов спорта в выборе одежды существует универсальное правило — использование многослойности. Это базовый принцип. Обычно комплект одежды состоит из трёх слоёв.
1. Термобельё из синтетических тканей плотно прилегает к телу, обеспечивает терморегуляцию, а также отводит от кожи пот, чтобы не допустить переохлаждения.
Флисовая кофта Level TROY (средний слой), 7370 руб. / «Триал-Спорт»
Фото: «Триал-Спорт»
2. Флисовая кофта или кофта софтшелл. Это средний слой, отвечающий за поддержание тепла. На эту роль также лучше выбирать одежду из синтетических тканей. Она быстрее сохнет и лучше греет.
3. Ветровка (иногда с небольшим утеплением) или мембранная куртка нужна для защиты от ветра и осадков.
Нижнюю часть тела можно облачить в утеплённые спортивные штаны или комплект из термобелья и джоггеров или тайтсов.
Тайтсы мужские (с лёгким начёсом) Demix, 1649 руб.
Фото: Demix
Дальше выбор конкретных предметов одежды зависит от характера и продолжительности тренировки. При низкой интенсивности и средней продолжительности подойдёт набор из термобелья, флисовой кофты и ветровки. А для высокоинтенсивной интервальной тренировки лучше заменить флисовую кофту на куртку софтшелл: материал лучше пропускает пар и не позволяет организму переохладиться во время перерыва между подходами.
Ветровка мужская Salomon Bonatti, 20 999 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Какая ещё одежда нужна?
Один из самых важных аксессуаров для зимней тренировки — спортивная шапка или бафф. Лучше отдавать предпочтение синтетическим или полусинтетическим вариантам. Они, как уже говорилось ранее, лучше отводят пот и быстрее сохнут.
Кроме того, нелишними будут перчатки. В целом подойдут и самые обычные. Но если вы планируете заниматься на уличных тренажёрах, брусьях и турниках, можно выбрать лыжные перчатки. У них есть дополнительные замшевые или силиконовые накладки, которые не будут скользить или, наоборот, прилипать к металлу.
Перчатки VIKING Horten Gloves Black, 3290 руб. / «КАНТ»
Фото: «КАНТ»
Кроме того, важно позаботиться о тепле ног. Для зимних тренировок лучше всего подходит обувь с агрессивным рисунком протектора: она меньше скользит. Сама подошва может быть выполнена из разных материалов, но нужно помнить, что резина на сильном морозе твердеет и хуже амортизирует. В качестве материала верха лучше выбирать мембрану Gore-Tex, которая устойчива к снегу и слякоти, но позволяет отводить от ступни излишки пота и тепла.
Шапка Columbia Fast Trek Hat, 499 руб.
Фото: Columbia
Из дополнительных аксессуаров никогда не будет лишним термос или термокружка с тёплым чаем. Желательно не наливать туда слишком горячий напиток: при поступлении в организм он нарушит терморегуляцию. Температуры в 60-70℃ вполне достаточно, чтобы согреться в перерывах между подходами.
Кроссовки мужские PUMA Voyage Nitro 3 GTX, 9999 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Если вы чувствуете первые признаки переохлаждения или простуды, лучше завершить тренировку и предпринять срочные меры по профилактике. Горячий чай с лимоном и мёдом, противовирусные препараты, тёплая ванна — всё это поможет избежать болезни.