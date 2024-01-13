В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды

Иван Солодов эксперт «Спортмастер PRO» «Спорт и зима находятся… в странных отношениях. Чтобы в холодный сезон снизить вероятность подхватить простуду, нужно продолжать тренировки. При этом сами занятия спортом могут стать причиной переохлаждения и простуды. Но только если не подготовиться к ним должным образом. Как же выбрать одежду для уличных тренировок зимой?»

В чём польза тренировок зимой?

Любые тренировки на свежем воздухе полезны для организма. Но только при условии, что они выполняются при умеренной температуре воздуха и ограничены по времени, а экипировка соответствует погоде. Когда на улице холодно, важно прислушиваться к организму и следить за признаками переохлаждения, чтобы не простудиться.

Пользу зимнего воркаута можно описать тремя основными плюсами.

Во-первых, организм закаляется и становится менее восприимчивым к различным простудам.

Во-вторых, тренируются дисциплина и сила воли.

В-третьих, продолжая тренировки зимой, спортсмен избегает длительного перерыва в занятиях. Так что тело остается в тонусе, а уровень физической подготовки — на том же уровне.

Как подготовиться к тренировке?

Перед тем как выходить на улицу, важно определиться, что именно вы планируете делать, на что будет направлена тренировка, а также — с интенсивностью и продолжительностью. Кроме того, важно учесть погоду.

От этих факторов будет зависеть, например, продолжительность разминки. Как правило, выполняется она дома, чтобы организм попадал на улицу уже подготовленным.

Кроме того, вид и формат тренировки напрямую влияют на необходимую экипировку.

Термобельё мужское Demix: верх — 1499 руб., низ — 1499 руб. Фото: Demix

Как подобрать одежду?

Для зимних видов спорта в выборе одежды существует универсальное правило — использование многослойности. Это базовый принцип. Обычно комплект одежды состоит из трёх слоёв.

1. Термобельё из синтетических тканей плотно прилегает к телу, обеспечивает терморегуляцию, а также отводит от кожи пот, чтобы не допустить переохлаждения.

Флисовая кофта Level TROY (средний слой), 7370 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

2. Флисовая кофта или кофта софтшелл. Это средний слой, отвечающий за поддержание тепла. На эту роль также лучше выбирать одежду из синтетических тканей. Она быстрее сохнет и лучше греет.

3. Ветровка (иногда с небольшим утеплением) или мембранная куртка нужна для защиты от ветра и осадков.

Нижнюю часть тела можно облачить в утеплённые спортивные штаны или комплект из термобелья и джоггеров или тайтсов.

Тайтсы мужские (с лёгким начёсом) Demix, 1649 руб. Фото: Demix

Дальше выбор конкретных предметов одежды зависит от характера и продолжительности тренировки. При низкой интенсивности и средней продолжительности подойдёт набор из термобелья, флисовой кофты и ветровки. А для высокоинтенсивной интервальной тренировки лучше заменить флисовую кофту на куртку софтшелл: материал лучше пропускает пар и не позволяет организму переохладиться во время перерыва между подходами.

Ветровка мужская Salomon Bonatti, 20 999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Какая ещё одежда нужна?

Один из самых важных аксессуаров для зимней тренировки — спортивная шапка или бафф. Лучше отдавать предпочтение синтетическим или полусинтетическим вариантам. Они, как уже говорилось ранее, лучше отводят пот и быстрее сохнут.

Кроме того, нелишними будут перчатки. В целом подойдут и самые обычные. Но если вы планируете заниматься на уличных тренажёрах, брусьях и турниках, можно выбрать лыжные перчатки. У них есть дополнительные замшевые или силиконовые накладки, которые не будут скользить или, наоборот, прилипать к металлу.

Перчатки VIKING Horten Gloves Black, 3290 руб. / «КАНТ» Фото: «КАНТ»

Кроме того, важно позаботиться о тепле ног. Для зимних тренировок лучше всего подходит обувь с агрессивным рисунком протектора: она меньше скользит. Сама подошва может быть выполнена из разных материалов, но нужно помнить, что резина на сильном морозе твердеет и хуже амортизирует. В качестве материала верха лучше выбирать мембрану Gore-Tex, которая устойчива к снегу и слякоти, но позволяет отводить от ступни излишки пота и тепла.

Шапка Columbia Fast Trek Hat, 499 руб. Фото: Columbia

Из дополнительных аксессуаров никогда не будет лишним термос или термокружка с тёплым чаем. Желательно не наливать туда слишком горячий напиток: при поступлении в организм он нарушит терморегуляцию. Температуры в 60-70℃ вполне достаточно, чтобы согреться в перерывах между подходами.

Кроссовки мужские PUMA Voyage Nitro 3 GTX, 9999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Если вы чувствуете первые признаки переохлаждения или простуды, лучше завершить тренировку и предпринять срочные меры по профилактике. Горячий чай с лимоном и мёдом, противовирусные препараты, тёплая ванна — всё это поможет избежать болезни.