От 750 до 25 000 рублей: обзор технологичных перчаток и варежек для лыж, сноуборда, катка

Как выбрать и на что обратить внимание? Разбираемся вместе с экспертом.

Какие активности помогают нам поддерживать форму зимой и лучше всего справляются с унынием? Лыжи, сноуборд, коньки — из этого списка каждый выберет что-то своё, а кто-то даже отметит все пункты разом!

Любовь к зимним видам спорта в нашей стране начала крепнуть после сочинской Олимпиады 2014 года. Популярность лыж, сноуборда и коньков с тех пор растёт в геометрической прогрессии. Как следствие — появление новых горнолыжных курортов, обустройство лыжных трасс и катков в городах.

В общем, проблем с выбором места для катания сегодня не возникает. Но есть другие сложности. В частности, они могут касаться выбора экипировки. Дело в том, что предложение тут тоже велико и сориентироваться не всегда просто. Особенно если речь о мелких деталях. Например, о варежках и перчатках.

Казалось бы, это небольшая часть экипировки, но для зимы — стратегическая. Правильно выбранные перчатки не только обеспечат удобство и комфорт. Они помогут сохранить здоровье, продлить время вашей активности и поставить новые рекорды.

Давид Кумаритов эксперт «Спортмастер PRO» «Ассортимент в этой категории действительно очень велик, что одновременно упрощает и усложняет задачу. Найти идеальную модель именно на вашу руку и для ваших тренировочных условий становится сложнее. О каких технологиях нужно знать и как их применять?»

Почему выбор перчаток важен?

Обморожение гораздо более коварно, чем кажется. Убеждение, что его можно получить только на сильном морозе — это миф. На самом деле в горах из-за пониженного давления оно может наступить быстрее и при более высокой температуре. При этом «холодовую травму» реально получить не только на высоте в пару тысяч метров, среди снегов и льда. Даже если вы катаетесь на лыжах в городском парке, сочетание минусовой температуры, высокой влажности и слабой защиты кистей может сыграть злую шутку.

Фото: bojanstory / istockphoto.com

Именно руки, а точнее, пальцы находятся в зоне наибольшего риска переохлаждения. Их термочувствительность в два раза выше, чем у стоп. При этом обувь мы не снимаем в течение всего времени катания, а вот руки время от времени приходится возвращать на мороз. Например, чтобы написать сообщение в мессенджере или достать мелкие вещи из кармана.

Переохлаждение рук также повышает риск получить серьёзную травму во время катания. Замёрзшие кисти гораздо хуже удерживают и контролируют лыжные палки.

По мере охлаждения степень контроля снижается постепенно, и в азарте катания можно упустить момент, когда вы начнёте хуже справляться с управлением. Вот почему лучше перестраховаться и обеспечить рукам надёжную защиту, которая поможет чувствовать себя уверенно и на лыжах, и на сноуборде, и во время любой другой зимней активности, подразумевающей долгое пребывание на холоде.

Виды перчаток для лыж и сноуборда

1. Перчатки с отдельными пальцами

Самый распространённый вариант, который чаще всего выбирают начинающие спортсмены и любители. Преимущество этой модели в том, что она одновременно греет и позволяет совершать руками движения, требующие достаточно мелкой моторики. Например, поправить крепления обуви, завязать поплотнее шарф, нажать на кнопку разблокировки смартфона, чтобы проверить время. Из минусов — при холодном ветре или высокой влажности в перчатках руки могут замерзать быстрее. Однако существуют и специальные утеплённые модели.

Утеплённые женские перчатки от Demix, 749 руб. Фото: Demix

2. Перчатки с митенками

Модель для устойчивых к морозу и для тех, кто постоянно сталкивается с необходимостью совершать мелкие движения. Например, если вы организатор катания или мама нескольких детей, то придётся постоянно отвечать на звонки и сообщения от всех участников отдыха, помогать другим подгонять экипировку под их параметры и регулярно доставать термос с горячим чаем. Всё это удобнее делать, ненадолго открыв пальцы, но не всю ладонь — чтобы потом быстро согреться снова.

Непромокаемые варежки Termit (унисекс), 1199 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

3. Классические варежки

Модель, которая дольше удерживает тепло. Также нет лучшей защиты от ветра. Всё благодаря тому, что пальцы соединены и имеют общий защитный экран. Этот вариант подходит для любой зимней активности, но особенно актуален для капризной погоды с сильным ветром, мокрым снегом и нестабильной трассой. Поэтому часто его выбирают сноубордисты и фрирайдеры.

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4. Варежки со встроенными отделениями для пальцев

Некоторые производители в обычные варежки вшивают отдельные отверстия для пальцев, тем самым увеличивая количество слоёв, удерживающих тепло внутри. Вариант подойдёт для тех, кто сильно мёрзнет или катается в экстремальных условиях. Эти модели встречаются нечасто, поэтому в качестве альтернативы можно использовать такой вариант: тонкие флисовые перчатки, надетые под обычные варежки.

Варежки-лобстеры детские VIKING Fin Orange, 3690 руб. / «КАНТ» Фото: «КАНТ»

5. Перчатки «лобстеры»

Гибридная модель, в которой соединены средний, безымянный палец и мизинец, а указательный и большой пальцы могут работать отдельно. Подходит для тех, кто совмещает лыжи и сноуборд, работает на скорость или километраж. Позволяет кататься долго и при этом сохраняет возможность в процессе без специальных остановок поправлять экипировку или проверять время.

Какими должны быть перчатки для горных лыж и сноуборда?

Каковы же главные критерии выбора? Идеальные перчатки и рукавицы для зимних активностей сохраняют тепло, защищают от влаги и ветра, а также обеспечивают вентиляцию.

Намокшие или вспотевшие руки замерзают в считаные минуты, поэтому именно эти характеристики особенно важны. Разберёмся, какие материалы и технологии отвечают за каждую из них.

Теплоизоляцию и вентиляцию внутри перчатки обеспечивает качественный наполнитель. Он должен быть лёгким, не сминаться во время интенсивной нагрузки, давать коже дышать, держать тепло (даже во влажном состоянии). Также важно, чтобы он быстро сох, ведь от попадания снега внутрь не застрахован никто. При этом наполнитель должен быть не слишком объёмным, чтобы руки не превращались в лапы.

Сегодня с этими задачами лучше всего справляются синтетические материалы Thinsulate, Primalofte, Isolofte. Они объединяют полиэфирные и полипропиленовые волокна в 10 раз тоньше человеческого волоса. Обеспечивают улучшенную теплоизоляцию и вентиляцию за счёт силиконового покрытия. Могут содержать скрученные в шарики микроволокна, имитирующие структуру натурального пуха, или даже керамические волокна, способные отражать инфракрасное излучение, исходящее от тела человека.

Перчатки горнолыжные Volkl с наполнителем Thinsulate (унисекс), 3199 руб. / «Спортмастер» Фото: Volkl

За ветро- и влагозащиту отвечает мембрана. При её выборе важно смотреть на показатель водонепроницаемости. Он говорит о том, насколько высокое давление воды на один квадратный сантиметр поверхности выдержит ткань, при этом оставаясь сухой. Измеряется в миллиметрах ртутного столба.

Для обычного горнолыжного склона оптимальным будет значение от 10 000 мм. Такую водонепроницаемость имеет, например, мембрана Aquashield, Isodry. Для более суровых условий — фрирайда, катания в снегопад, а также для интенсивных или длительных тренировок — лучше рассмотреть мембрану с показателем водонепроницаемости 20 000 мм и выше (различные виды Windstopper, Gore-Tex).

Если же вам нужны надёжные перчатки для катка, простых зимних прогулок, то достаточно будет и 5000 мм.

Варежки мужские Eska CLUB PRO MITT GTX (мембрана Gore-Tex), 15 950 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Что ещё есть у качественных перчаток и варежек?

Конструктивные дополнения, которые делают их удобнее и безопаснее:

удлинённые манжеты для защиты предплечий от царапин и снега;

затяжки или липучки на манжетах для более плотной фиксации на запястье;

нескользящие накладки на пальцы и ладонь;

петля для более удобного и быстрого надевания и снимания.

В перчатку может быть вшит и отдельный кармашек для скипасса — мелочь, а приятно.

Перчатки мужские для сноуборда Ziener Milo с мембраной Aquashield и защитой Protectshield, 5199 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Наконец, отдельный важный конструктивный элемент спортивной экипировки — защита от ударов. Уплотнения в области пальцев и запястий могут спасти конечности в случае, если вы на скорости случайно заденете склон. Сегодня можно встретить перчатки со встроенной защитой Protectshield, тканевыми и пластиковыми вставками. Подобные модели позволяют сэкономить и при этом снизить риск травм. Но важно помнить, что они всё же не заменяют полноценную отдельную защиту.

Варежки женские Level BUTTERFLY W MITT, 11 789 руб. / «Триал-Спорт» Фото: Level

Технологии, которые сделают катание удобнее

Где бы мы ни находились — на трассе, на катке или на активной прогулке в парке — нам важно следить за временем, важными сообщениями и звонками. А вот снимать объёмные перчатки, расстёгивать липучки и сминать варежки в руках ради того, чтобы нажать одну-две кнопки, не хочется. Сегодня есть два варианта решения этой проблемы.

Если вы готовы потратиться на экипировку, можно поискать современную модель плотных утеплённых перчаток со специальной кнопкой или накладками на большом пальце и указательном. Они позволяют работать с экранами смартфонов.

Также можно использовать лайфхак. Надеть два слоя защиты: обычные тонкие сенсорные перчатки, которые обеспечат основную теплоизоляцию и вентиляцию, а на них — более плотные с митенками. Они не будут продуваться, но в любой момент позволят освободить пальцы для ответа на звонок.

Сенсорные женские перчатки Demix, 349 руб. Фото: Demix

Пиком технологичности сегодня, пожалуй, можно назвать перчатки или варежки с электронным подогревом. Изготавливают такие изделия бренды Sidas и Therm-Ic. В них встроен лёгкий литиево-ионный аккумулятор, который позволяет поддерживать нагрев беспрерывно в течение 9-10 часов и подзаряжается через USB-кабель.

Нагревательные элементы вшиты в разные части перчатки, так что тепло распределяется равномерно. Такая модель выступает как маст-хэв для инструкторов или увлечённых любителей, готовых провести на трассе весь день. Подойдёт для фанатов зимних походов и сильных морозов — ну или просто для тех, у кого руки мёрзнут даже в самых тёплых варежках.

ЗДЕСЬ мы рассказываем про четыре гаджета, которые позволят не мёрзнуть во время зимних активностей.

Перчатки женские Dakine DK Omni для лыж и сноуборда, 6999 руб. / «АльпИндустрия» Фото: «АльпИндустрия»

На что ещё обратить внимание перед покупкой?

Какой бы технологичной ни была модель, её удобство главным образом зависит от простого фактора — того, как она сядет именно на вашу руку. Именно этот фактор делает перчатки идеальными.

Все модели для зимних видов спорта из-за наполнителя выглядят объёмными и похожими друг на друга, но внутри могут различаться. При этом у каждого из нас индивидуальные толщина и обхват кисти, длина пальцев. Разные модели с примерно одинаковыми характеристиками могут сидеть по-разному.

Для лыжных и сноубордических перчаток важно достаточно плотное прилегание к руке, но в то же время они не должны пережимать пальцы и натирать. Поэтому перед покупкой стоит примерить как минимум пять вариантов.

Варежки мужские Millet COSMIC PRO GTX MITTEN (Gore-Tex, Primaloft), 24 200 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Как продлить срок службы перчаток?

Даже если с внешней стороны перчатки не намокают и остаются чистыми, внутри руки потеют. А это значит, что как минимум раз в сезон (раз в месяц — если вы катаетесь регулярно) им понадобится стирка.

Бережный уход продлит срок службы экипировки. Поэтому не стоит стирать перчатки с наполнителем и мембраной в машинке.

Зимним утеплённым моделям требуется ручная стирка и сушка при комнатной температуре вдали от батарей. Вода должна быть тёплой. Стоит использовать максимально мягкие очищающие составы, а вот кондиционеры и другие смягчающие средства лучше оставить для обычной одежды.

Если верх перчаток отделан кожаными вставками, то их лучше не погружать в воду целиком. Такую модель можно промыть внутри, а снаружи стоит протереть влажными салфетками. Важно регулярно смазывать перчатки средствами для ухода за кожаными изделиями: специальным кремом, косметическим вазелиновым маслом или глицерином. Это предотвратит образование на поверхности заломов и трещин. Но если они всё же начнут появляться, на начальной стадии их можно разгладить паром или утюгом через влажную ткань.

Хранить перчатки в несезон стоит в сухом и тёмном месте (без доступа прямого солнечного света). Хорошо, если вы заведёте специальный мешочек или пакет, который защитит их от пыли.