Топ-7 невероятных замков и дворцов в России, которые стоит увидеть

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Иногда для вдохновения достаточно ненадолго сменить образ жизни — уехать на природу, выйти на пробежку или приготовить что-нибудь вкусное. Ну а если эти методы не сработают, всегда есть гарантированный способ зарядиться прекрасным — прогуляться в роскошных интерьерах старинного дворца или замка, в эпицентре концентрированной красоты. Где это можно сделать, расскажу в статье».

Гатчинский дворец, Ленинградская область

Дворец в Гатчине – единственная в Ленобласти загородная резиденция, построенная по образцу средневековых замков. Выполненный в стиле классицизма, с симметричными башнями и каре, он получил неофициальный статус «резиденции русского Гамлета», императора Павла I. Именно при нём перед дворцом был разбит плац, где устраивались военные смотры и парады. А второй фасад выходил в один из первых в России ландшафтных парков на берегу живописного Серебряного озера.

Строгий Гатчинский дворец резко контрастирует по настроению с пышными расстрелевскими пригородами Петербурга – он сдержан, корректен и даже в солнечную погоду остаётся максимально серьёзным. То, что нужно ценителям классической эстетики.

Гатчинский дворец Фото: istockphoto.com / InnaPoka

Замок Вальдау, Калининградская область

Недалеко от Калининграда, в посёлке Низовье, сохранился старинный прусский замок, принадлежавший Тевтонскому ордену. Несмотря на запущенное состояние, он до сих пор остаётся одним из интереснейших архитектурных объектов в области: здесь часто устраивают профессиональные фотосессии и киносъёмки.

Если покопаться в биографии Вальдау, можно встретить несколько громких имён – например, Петра I, который гостил в замке во время Великого посольства. Среди текущих постояльцев селебрити нет – но есть интересный музей истории замка и группа энтузиастов, которая по мере сил и возможностей поддерживает жизнь в его 750-летних стенах.

Замок Вальдау Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Дворец эмира Бухарского, Ставропольский край

В начале XX века в Железноводске появляется совсем не типичное для этих мест сооружение – восточный замок в псевдомавританском стиле с искусной резьбой, арабесками, аркадами и изразцами. Дворец был построен для эмира Бухары Сеид-Ахад-Богодур-Хана, который был очарован Кавказскими минеральными водами и захотел иметь здесь собственную резиденцию.

Сегодня замок эмира входит в комплекс санатория, и подойти к нему близко не получится. Впрочем, даже на расстоянии все самые знаковые элементы экстерьера можно легко разглядеть, чего, к сожалению, не скажешь о внутреннем убранстве дворца.

Дворец эмира Бухарского Фото: РИА Новости

Воронцовский дворец, Крым

Дворцовый ансамбль у подножия Ай-Петри – это пример симбиотического соседства самых разных архитектурных стилей. Заказчик дворца граф Воронцов был убеждённым англоманом, а потому доверил строительство замка британскому архитектору Эдварду Блору. Впрочем, идея воплотить «стиль Тюдоров» на крымской земле получила неожиданные продолжения.

Так, в качестве основного строительного материала был выбран местный магматический диабаз. А в декоре нашли отражения восточные мотивы, вдохновением для которых стала испанская Альгамбра. В результате полуостров получил один из самых узнаваемых и грандиозных символов, сравниться по популярности с которым может разве что совсем иной замок – камерное Ласточкино гнездо.

Воронцовский дворец Фото: istockphoto.com / scaliger

Замок Шереметева, Марий Эл

Если не знать, где находится замок Шереметева, легко предположить, что расположен он где-нибудь в Баварии – тут и красный кирпич, и «пряничные» фасады, и зубчатые башенки, и чётко выверенная асимметрия. Дворец часто называют «жемчужиной Поволжья», подчёркивая его непохожесть на всё, что строилось и строится на волжских берегах.

Ну а чтобы в полной мере прочувствовать уникальность этого места, в замке можно переночевать, остановившись в курительной комнате, библиотеке или помещениях для прислуги, превращённых в гостиничные номера.

Замок Шереметева Фото: zamoksheremeteva.com

Дворец принцессы Ольденбургской, Воронежская область

В российской глубинке, в лесах воронежской губернии неоготический дворец выглядит иностранцем – неожиданным, но очень интересным. Несмотря на то что имение было подарено принцессе Ольденбургской самим императором, об имперской роскоши здесь никогда ничего не напоминало. Скорее, о рациональности, сдержанности и простоте.

Впрочем, тонкий вкус хозяев удалось передать и через такие, казалось, нарочито сдержанные решения – в кованых деталях, стрельчатых окнах, белоснежных зубцах и курантах на восьмиугольных вратных башнях.

Дворец принцессы Ольденбургской Фото: dvoretsvramoni.ru

Выборгский замок, Ленинградская область

Пережив не одну историческую эпоху, Выборгский замок остаётся одной из немногих средневековых крепостей на территории России. Возвышающаяся над городом башня святого Олафа видна уже на подъездах к городу и считается его неофициальным символом, а с её обзорной площадки открывается фантастический вид на Выборг и северную природу.

На территории замка каждый год проходят фестивали исторической и военной реконструкции, которые в подлинных декорациях своего времени выглядят очень аутентично. Ну а проводив реконструкторов, крепость возвращается к самой главной задаче – охранять спокойствие Выборга и восхищать гостей города.

Выборгский замок Фото: РИА Новости