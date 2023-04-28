6 самых атмосферных усадеб в Подмосковье для долгих прогулок

Голосуйте за самое любимое место, в котором вы уже побывали или только хотите посетить.

Приближается сезон долгожданных пикников на траве и долгих прогулок на открытом воздухе. Почему бы не провести их в декорациях ушедшей эпохи – в одной из живописных подмосковных усадеб, вдохновлявших писателей, поэтов и других видных деятелей искусства на создание своих великих произведений? Поддаться литературному эскапизму и на пару часов сменить привычный сюжет жизни на размеренность и утончённость быта прошлых лет? Несколько идей для сезонных усадебных вылазок – в этой подборке.

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А чтобы вам было интереснее, мы открываем голосование за самую красивую усадьбу Московской области из этого списка. Возможно, кто-то из вас бывал там раньше или очень хочет туда попасть. Рейтинг будет зависеть только от вашего выбора. Если вы считаете какую-то усадьбу самой красивой, жмите стрелочку вверх «↑». Если место кажется вам менее привлекательным, нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

Рейтинг: 6 самых атмосферных усадеб в Подмосковье Фото: РИА Новости 1 место Архангельское: русский Версаль в шаге от столицы Расстояние от Москвы: 19 км Где находится: городской округ Красногорск, Архангельское, Московская обл. Подмосковный Версаль, жемчужина русского классицизма, сердце русской усадьбы – какой бы эпитет ни применяли к Архангельскому, описать его в полной мере всё равно не получится. Со времён Ивана Грозного имение сменило несколько знаковых для русской истории владельцев, среди которых князья Одоевские, Голицыны и Юсуповы. Но самое главное – оно сохранило почти нетронутыми элементы планировки и застройки. В результате современное Архангельское – вероятно, наиболее аутентичный образец дворянской усадьбы, где можно с удовольствием провести целый день. Гулять по просторному парку, вдохновляться коллекцией живописи в Большом дворце, а если повезёт – встретить закат под ритмы фестивального джаза или инструментальной классики. Фото: usadbabykovo.ru 2 место Быково: псевдоготика с видом на реку Расстояние от Москвы: 36 км Где находится: Воронцовский парк, Быково, Московская обл. Подмосковное Быково – удивительный пример соседства псевдоготической церкви Владимирской иконы Божьей матери и краснокирпичного усадебного дома, выполненного в стиле английского ренессанса. Авторство построек приписывают Василию Баженову, отроившему Дом Пашкова в Москве, и Матвею Казакову. Несмотря на абсолютно прозаичное название, Быково пропитано романтикой. Она здесь повсюду: растворена в макушках вековых сосен, проносится сквозь стройные коринфские колонны баженовской беседки, оседает утренним туманом над усадебными прудами. Быково прекрасно, немноголюдно и почти не тронуто современностью. И в этом его особый неуловимый шарм. Фото: шахматово.рф 3 место Шахматово: дачная поэзия венецианских окон Расстояние от Москвы: 82 км Где находится: усадьба Шахматово, Гудино, Московская обл. Уютное Шахматово – образец деревенской, деревянной, почти «дачной» подмосковной усадьбы. Не претендуя на роскошь, не желая никого впечатлить, она очаровывает не изысканной отделкой или строгими аллеями регулярных парков, а простой, по-хорошему небрежной свободой. Тем удивительнее осознавать, что хозяином Шахматово был Александр Блок, чьи городские стихи «Ночь, улица, фонарь, аптека…» резко контрастируют с его же посвящением дому. Просто сравните: «И серый дом, и в мезонине

Венецианское окно,

Цвет стёкол – красный, жёлтый, синий,

Как будто так и быть должно». Фото: Sigwald, Wikipedia.org 4 место Васильевский замок: строгий английский стиль Расстояние от Москвы: 89 км Где находится: Московская обл., пос. Санатория им. Герцена Перенесённый в Подмосковье прямиком из рассказов о Шерлоке Холмсе Васильевский замок отсылает к викторианской эпохе с её геометричной архитектурой, ухоженными лужайками, экзотическими растениями и оранжереями. Гуляя по территории Санатория им. Герцена, которому сейчас принадлежит замок, хочется невольно выпрямить спину и освежить в памяти пару британских литературных идиом. Даже сейчас, спустя почти 150 лет после постройки, он выглядит величественно и немного высокомерно. Как, впрочем, и подобает солидному аристократическому поместью. Фото: РИА Новости 5 место Переделкино: наследник дворянских усадеб Расстояние от Москвы: 13 км Где находится: ДСК Мичуринец, поселение Внуковское, ул. Погодина, 4 Формально Переделкино – это, конечно, не усадьба, а комплекс писательских дач в шаге от Москвы. Но что такое писательская дача, как не прямой потомок литературной усадьбы? За последние годы Переделкино серьёзно подлатали, превратив в живой творческий центр с резиденциями, пространствами для работы и отдыха. К счастью, легендарную творческую атмосферу удалось сохранить. А поэтому лучшее, чем можно заняться в Переделкино, – творчество: литературное, изобразительное или даже музыкальное. Если предпочитаете просто наблюдать, приезжайте всё равно: удовольствия от прогулки среди домов Чуковского, Пастернака или Окуджавы мало что заменит. Фото: culture.ru 6 место Васькино: вишнёвый сад Чехова в запустении Расстояние от Москвы: 60 км Где находится: 6, Васькино, Московская обл. «Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишнёвый сад» – незавидная судьба усадьбы Васькино, или Рождествено, ставшей прототипом чеховской пьесы, словно ставит под сомнение твёрдое убеждение Раневской. Васькино переживает не лучшие годы: территорию усадьбы сложно назвать ухоженной или хотя бы облагороженной. Сейчас это, скорее, место для любителей увядающей красоты, которую не так-то просто отыскать за разросшимися кустами и покосившимися сараями. Но если получится – радость считывания литературных отсылок гарантирована.