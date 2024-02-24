Как научиться хорошо писать тексты? 7 полезных книг с рабочими советами

Для тех, кто хочет легко и быстро научиться излагать мысли на письме в любом формате.

Умение грамотно и увлекательно излагать свои мысли становится не просто ценным активом, но и необходимостью. Будь то эффектная презентация для коллег, захватывающий рекламный текст или душевное сообщение в социальной сети — слова имеют силу. Мы подготовили подборку книг, прочитав которые вы научитесь писать на любые темы и в любых форматах легко и непринуждённо. И пусть каждая строка приближает вас к успеху!

«Пиши, сокращай 2025»

Это обновлённое и расширенное издание культового бестселлера от редакторов Людмилы Сарычевой и Максима Ильяхова. Авторы провели глубокую ревизию текста, включив в него 11 новых разделов и очистив от устаревшей информации. И по сути объясняют, как встать на путь лаконичного, прозрачного и убедительного изложения мыслей — свободного от бессмыслицы, фальши и клише.

Используя советы из книги, вы сможете создавать работающие яркие презентации, выстроите ясную и понятную коммуникацию с коллегами, начнёте отличать качественный текст от некачественного, а также научитесь писать блестящие рекламные сообщения, рассылки и деловые письма.

Издание адресовано копирайтерам, программистам, редакторам, дизайнерам, менеджерам, арт-директорам, бизнесменам — всем тем, кто пишет по работе.

Фото: «Альпина»

«Лёгкий текст: Как писать тексты, которые интересно читать и приятно слушать»

Не все харизматичные ораторы могут легко перенести свои высказывания на бумагу, а некоторые талантливые писатели сталкиваются с трудностями при выступлениях. В своей совместной книге эксперты в области письменного и живого общения Светлана Иконникова и Нина Зверева предоставляют инструменты для развития компетенций в обеих этих сферах.

Книга содержит методики для создания привлекательных текстов, которые интересно и читать, и слушать. Авторы делятся стратегиями по написанию деловых писем и постов в социальных сетях, а также рекомендациями по подготовке материалов для публичных выступлений. Особое внимание уделено техникам передачи правильной интонации в письменной форме и захвату внимания аудитории с первых слов.

Материал основан на реальном опыте авторов и дополнен практическими упражнениями. Эта книга будет полезна тем, кто стремится усилить своё присутствие в медиа, повысить эффективность делового общения или улучшить навыки публичных выступлений.

Фото: «Альпина»

«Как правильно? Пишем и говорим без ошибок»

Книга журналистки Алены Меркурьевой создана на основе знаменитых карточек «Грамотность» интернет-медиа «Мел» и предназначена всем, кто хочет освежить или углубить свои знания по великому и могучему.

Автор в лаконичной форме, с понятными каждому примерами и добрым юмором рассказывает, как хорошо говорить и писать по-русски и делать поменьше ошибок. В книге разобраны сложные и новые правила орфографии, пунктуации и синтаксиса, представлены правильные ударения, сленговые выражения.

Книга может служить надёжным и совсем не скучным справочником по языковым нормам. Она пригодится широкому кругу читателей: студентам, профессиональным авторам, журналистам, а также всем, кто стремится к совершенствованию своего языка для повседневного общения или профессиональной деятельности.

Фото: «Альпина»

«Как создать крутой рекламный текст: Принципы выдающегося американского копирайтера»

Это обширное руководство по копирайтингу, написанное авторитетным экспертом в области рекламы и маркетинга Джозефом Шугерманом.

Автор делится знаниями и опытом, накопленными за долгие годы работы в индустрии. Он описывает различные стратегии и приёмы, которые помогут создавать эффективные рекламные сообщения, способные привлечь внимание потребителей и стимулировать продажи. Прочитав книгу, вы научитесь понимать психологию клиентов, разрабатывать уникальное торговое предложение, освоите техники написания ярких заголовков и призывов к действию. В книге также собраны примеры успешных рекламных кампаний, анализ случаев из практики Шугермана и упражнения для развития навыков копирайтинга.

Книга станет ценным ресурсом для тех, кто хочет научиться писать так называемые продающие тексты.

Фото: «Альпина»

«Пожалейте читателя: Как писать хорошо»

Это руководство по искусству письма, созданное на основе уроков легендарного американского писателя Курта Воннегута. Авторы книги, Сьюзен Макконнелл, бывшая студентка Воннегута, и сам Воннегут (посмертно через его работы и лекции) предоставляют читателям глубокие инсайты о писательстве.

Книга не только отражает оригинальный подход автора «Колыбели для кошки», «Бойни №5» и других выдающихся романов к написанию текстов, но и представляет философские размышления о природе искусства и этике писателя. В книгу включены практические советы по созданию живых персонажей и убедительных сюжетных линий, обсуждение важности честности и аутентичности в авторском голосе, идеи о том, как использовать юмор для общения с читателем, и стратегии для преодоления психологических блоков писателя.

Эта книга станет источником вдохновения для начинающих и опытных писателей.

Фото: «Альпина»

«Путь комического героя: Очень серьёзная структура очень смешного фильма»

Это настольное руководство для сценаристов, стремящихся мастерски создавать комедийные персонажи с убедительной психологической основой. Эксперт в области комедии Стив Каплан делится знаниями о том, чем юмористическое повествование отличается от традиционных драматических подходов, и предлагает альтернативные структуры и ритмы для написания комедий.

В книге приводятся наглядные примеры из знаковых фильмов, которые не только обучают, но и развлекают читателя. Автор анализирует успешные комедийные сцены и объясняет, как выстроить сюжет, чтобы зрители не только хохотали до слёз, но и верили в то, что происходит на экране. Каплан раскрывает ключевые архетипы персонажей и подсказывает, как сделать так, чтобы они не просто были смешными, но и действительно зацепили за душу.

Книга вдохновит авторов на пути создания свежего и оригинального комедийного сценария. Она как будто напоминает обо всех классных моментах из любимых комедий и подкидывает новые идеи.

Фото: «Альпина»

«Это ты мне? Как писать захватывающие диалоги для кино и сцены»

«Я требую продолжения банкета!», «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», «Семён Семёныч...» Многие сценаристы мечтают писать такие реплики и диалоги, которые если и не войдут в историю, то зацепят людей. В этой книге Линда Сегер и Джон Рейни, эксперты в области сценарного мастерства, чьи имена стали знаком качества в индустрии, делятся знаниями и техниками для создания живых и запоминающихся диалогов.

В книге собраны бесценные рекомендации по наполнению слов персонажей уникальностью и избежанию типичных промахов, которые могут разрушить веру аудитории в героев. А примеры из спектаклей, фильмов и сериалов служат наглядной иллюстрацией данных советов. Это руководство предназначено для начинающих сценаристов, писателей и творческих людей, стремящихся улучшить свои работы через остроумные словесные перепалки и энергичные диалоги.