7 книг для тех, кто хочет прокачать управленческие навыки и зарабатывать больше

Принципы инвестиций и жизни Уоррена Баффета, прикладное ценообразование в российских реалиях и секреты успешных управленцев. Собрали семь книг для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом.

«Я руководитель! Секреты топ-менеджеров»

Книга для тех, кто хочет прокачать свои руководительские навыки: научиться эффективно управлять командой, доносить цели, ставить задачи, делегировать, мотивировать, развивать, давать экологичную обратную связь. Вы узнаете, чем руководитель отличается от лидера, о каких табу важно помнить, когда общаешься с подчинёнными, что такое системный успех и какие качества стоит воспитать в себе, чтобы быть хорошим наставником.

Фото: Бомбора

«Мотив. Почему большинство руководителей избегают ответственности»

Ещё одна книга для начинающих и практикующих руководителей. Автор бизнес-бестселлеров Amazon Патрик Ленсиони поделился нетривиальным взглядом на то, почему многие становятся боссами без нужных качеств и даже желания, как оценить и развить свои руководительский потенциал, зачем и как руководить хорошими сотрудниками. Все инсайты Ленсиони преподносит в форме бизнес-притч. Они помогут избавиться от синдрома самозванца, перестать казаться лидером и превратиться в настоящий двигатель для всей команды.

Фото: Бомбора

«Большое денежное приключение. Как зарабатывать деньги, если ты подросток»

А эта книга поможет пробить зарплатный потолок не вам, а вашему ребёнку или крестнику — подростку. Её написала инвестор и трейдер с 20-летним опытом, автор бестселлера «Инвестиции и трейдинг от А до Я. Курс по выживанию на бирже» Лана Нагорная. Внутри — увлекательная история о юных ребятах, которые придумывают и пробуют разные способы заработать. Сюжет держит в напряжении до конца, — читать о финансах будет нескучно. Подростки узнают, как монетизировать умение рисовать, готовить и наводить порядок; где взять стартовый капитал, если решил шить игрушки или печь кексики; стоит ли майнить крипту вместо реальной работы.

Фото: Бомбора

«Самый богатый человек в Вавилоне»

Мудрость древнего мира в формате коротких притч для тех, кто хочет сколотить собственное состояние. Ещё в 1926 году Джордж Клейсон, успешный бизнесмен, основатель «Клейсон Мэп», написал заметки о том, как зарабатывать и экономить, чтобы скопить состояние. По форме они напоминали вавилонские притчи. Клейсон издал их в виде брошюр, которые пользовались успехом у банковских клерков, сотрудников страховых компаний, а потом и у обычных людей. Почему Вавилон? Именно в богатейшем городе Древнего мира зародились основы финансовой грамотности, в мудрости вавилонян Клейсон черпал вдохновение.

Фото: Бомбора

«О чём не сказал самый богатый человек в Вавилоне»

Продолжение бестселлера «Самый богатый человек в Вавилоне». Очерки-притчи Джорджа Клейсона об экономии и финансовом успехе переиздавали сто лет подряд. А в этой книге финансист Айзек Нолан, ученик Клейтона, опубликовал неизданные притчи о законах золота и секретах богатства. Вы узнаете, как инвестировать, повысить доход и достичь финансового процветания. Историям и урокам из книги тысячи лет, но они актуальны и сегодня.

Фото: Бомбора

«Истина в цене. Всё о практическом ценообразовании, прибыли, выручке и клиентах»

Цены управляют бизнесом, а как управлять ценами? Ответы — в этой книге. О ценообразовании на примерах из среднего и малого бизнеса рассказал заместитель генерального директора РБК, преподаватель на программах MBA Антон Терехов. Получился нескучный, прикладной, современный учебник по ценообразованию. В отличие от переводных изданий, в нём учтены российские бизнес-реалии. Автор помогает разобраться в терминологии и методах ценообразования. Разбирает бизнес-кейсы «Озона», Price.ru и других компаний. И делится собственными наработками и рекомендациями, которые помогают достичь бизнес-целей: от увеличения прибыли до расширения доли рынка.

Фото: Бомбора

«Баффетт. Биография самого известного инвестора в мире»

Имя Уоррена Баффета слышали даже те, кто далёк от инвестиций. В шесть лет этот человек помешался на секундомере: измерять время в секундах было его любимым делом. Свои первые деньги заработал, продавая жвачку. А во взрослом возрасте посвящал по 12 часов в неделю бриджу. Сегодня за каждым его вложением следят миллионы инвесторов. Как живёт и работает «Оракул из Омахи», как проводит время и, главное, — как сложились его подходы к инвестированию? Читайте в единственной официальной, авторизованной лично Баффетом биографии гения инвестиций.

Фото: Бомбора