Свидание с городом: в Санкт-Петербурге пройдёт СПБ полумарафон «Северная столица»

Уже в эти выходные, 6 августа, в Санкт-Петербурге стартует СПБ полумарафон «Северная столица». Участникам предложат две дистанции – 21,1 км и 10 км. Пройдёт и командная эстафета для всех желающих, детские забеги, и, конечно, беговое свидание с любимым городом!
СПБ полумарафон «Северная столица»
Фото: Пресс-служба
Соревнования пройдут по основному пути полумарафона, а дистанция в 21,1 км будет разделена на четыре части. Каждому спортсмену предстоит пробежать один отрезок в 5 км или 6,1 км, передавая ленту коллегам по команде.
Эстафета начнётся в 9:10, а забег на 10 км стартует в 8:30. Маршрут – центральные улицы Санкт-Петербурга через исторические районы города.
СПБ полумарафон «Северная столица»
Фото: Пресс-служба
На старт традиционно выйдет сильный состав профессиональных легкоатлетов. Среди них Дмитрий Неделин, Алексей Реунков и Николай Чавкин. За призовые места между женщинами на дистанции 21,1 км поборются Марина Ковалёва, Луиза Дмитриева и Дина Александрова.
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