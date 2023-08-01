Свидание с городом: в Санкт-Петербурге пройдёт СПБ полумарафон «Северная столица»

Уже в эти выходные, 6 августа, в Санкт-Петербурге стартует СПБ полумарафон «Северная столица». Участникам предложат две дистанции – 21,1 км и 10 км. Пройдёт и командная эстафета для всех желающих, детские забеги, и, конечно, беговое свидание с любимым городом!

СПБ полумарафон «Северная столица» Фото: Пресс-служба

Соревнования пройдут по основному пути полумарафона, а дистанция в 21,1 км будет разделена на четыре части. Каждому спортсмену предстоит пробежать один отрезок в 5 км или 6,1 км, передавая ленту коллегам по команде.

Эстафета начнётся в 9:10, а забег на 10 км стартует в 8:30. Маршрут – центральные улицы Санкт-Петербурга через исторические районы города.

СПБ полумарафон «Северная столица» Фото: Пресс-служба

На старт традиционно выйдет сильный состав профессиональных легкоатлетов. Среди них Дмитрий Неделин, Алексей Реунков и Николай Чавкин. За призовые места между женщинами на дистанции 21,1 км поборются Марина Ковалёва, Луиза Дмитриева и Дина Александрова.

Призовой фонд в этом году составит более 1 миллиона рублей. Подробная информация на сайте мероприятия.