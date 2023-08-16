Меган Маркл раскритиковали за сомнительный способ борьбы со стрессом
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Недавно папарацци засняли Меган Маркл на прогулке в Монтесито, США. Фотографы сняли её обнажённое запястье, на котором внимательные пользователи сети рассмотрели успокаивающий патч компании NuCalm.
В описании наклеек, на сайте бренда, указано, что они отправляют в мозг сигналы для борьбы со стрессом и улучшения качества сна. Но медики утверждают, что это ложное утверждение.
В основе работы патчей лежит технология катушки Теслы. Она находится внутри гаджета и излучает волны, имитирующие естественные частоты нейромедиаторов в организме. Производитель заявляет, что в наклейки активируют ресурсы мозга для борьбы со стрессом. Надо сказать, что пластырь далеко не дешёвый: 4 доллара (примерно 400 рублей) за штуку.
Профессор неврологии, Гай Лешзинер, уверен: это пустышка.
Как они вообще могли сказать, что 20 минут сна с этим устройством приравниваются к двум часам нормального глубокого сна. Я просто не понимаю.
По его мнению, доказательная медицина не имеет подтверждений подобного влияния на мозг.
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