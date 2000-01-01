Королевская семья и Брэд Питт! А кто ещё поздравил Алькараса и Джоковича на Уимблдоне

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Звёзды на Уимблдоне-2023
Звёзды на Уимблдоне-2023
Карлос и Новак устроили настоящее шоу в Лондоне. За их великолепной борьбой наблюдали тысячи поклонников тенниса, в том числе селебрити.
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Принцесса Кэтрин
Принцесса Кэтрин
Награды сильнейшие теннисисты турнира получали из рук принцессы Уэльской. Кэтрин Миддлтон эмоционально реагировала на каждый удар и не скрывала радости или огорчения во время игры.
Принц Уильям
Принц Уильям
Её супруг — принц Уильям — был более сдержан, но не тогда, когда дело касалось его семьи. Монарх с удовольствием присматривал за детьми — маленькими Джорджем и Шарлоттой.
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Посетил Уимблдон и любимец молодёжи актёр Эндрю Гарфилд. Один из «паучков» страстно болел за своего фаворита и порой не находил себе места на трибуне из-за переживаний.
Брэд Питт
Брэд Питт
Зато Брэд Питт наблюдал за перестрелкой на корте с истинным наслаждением. Актёр всё время улыбался и вёл милую беседу со своим звёздным соседом — режиссёром Гаем Ричи.
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон очень волновался во время игры двух непримиримых соперников: то хватался за голову, то строил строгую мину, но, судя по громкому смеху, матчем британец остался доволен.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Очаровательная Эмма Уотсон мило поддерживала теннисистов и радовалась их успехам. Актриса не переставала восторженно кричать и поднимать кулаки в победном жесте.
Хью Джекман
Хью Джекман
Ещё один супергерой приехал в Лондон! Хью Джекман, сыгравший Росомаху, смотрел финал главного травяного турнира в сезоне с трибун и, казалось, сам сейчас выйдет на корт.
Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
А вот Джеймс Бонд в этот день отдыхал. Дэниел Крейг был крайне спокоен, наблюдая за происходящим на траве. Любопытно, за кого он болел — за Алькараса или Джоковича?
Шакира
Шакира
Шакира явно переживала за своего любимца: певица жмурилась и удивлённо вскрикивала, что не укрылось от бдительных фотокорреспондентов.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер тоже пришёл посмотреть матч Карлоса и Новака. Пилоту «Феррари» нужно было отдохнуть физически и морально, что он и сделал!
Пьер Гасли
Пьер Гасли
А компанию ему составил преданный друг Пьер Гасли. Пилот «Альпин» развлекал товарища непринуждёнными беседами между особо напряжёнными моментами игры.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Легендарный футболист Дэвид Бекхэм перед отлётом в Америку, где он поприветствовал Лионеля Месси в своём клубе, тоже заскочил на Уимблдон. Бывший игрок «МЮ» и «Реала» был впечатлён классной игрой.
Кэти Перри
Кэти Перри
Кэти Перри также не осталась равнодушной. Певица очень ярко реагировала на каждый ответный удар теннисистов, искренне улыбалась и не боялась показаться зрителям забавной и смешной.
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Коллега Перри по цеху Ариана Гранде была замечена на трибунах. Обладательница «Грэмми» вовсю веселилась в компании друзей и не забывала про матч!
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Главный же гость вечера турнира сидел рядом с принцессой Уэльской и вспоминал свою выдающуюся карьеру. Любопытно, что Новаку Джоковичу так и не удалось в этот раз приблизиться к рекорду Маэстро.
Королевская семья и Брэд Питт! А кто ещё поздравил Алькараса и Джоковича на Уимблдоне
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