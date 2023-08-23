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В Подмосковье мужчина ударил девушку на пробежке из-за коротких шорт

В Подмосковье мужчина ударил девушку на пробежке из-за коротких шорт
Мужчина напал на девушку во время пробежки
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В Подмосковье девушка получила удар по лицу. Нападавшему мужчине не понравилась её тренировочная одежда. Пострадавшая — мастер спорта по лёгкой атлетике, совершала утреннюю пробежку в коротких облегающих шортах. В это время к ней подошёл молодой человек, преградил ей путь, спросил, почему она так выглядит, и нанёс удар по лицу. Случайные прохожие увидели, что девушка плачет, и оказали ей первую помощь.

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Пострадавшая сообщила, что удар был настолько сильным, что у неё даже отлетел наушник. Очевидцы нападения помогли девушке и объяснили нападавшему, что это специальная одежда для тренировок. В ответ мужчина удивился тому, что девушка может быть профессиональной спортсменкой.

Пострадавшая обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов уже открыли уголовное дело и задержали нападавшего. Мужчина объяснил своё нападение желанием спасти девушку. По его мнению, её одежда провоцирует окружающих.
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