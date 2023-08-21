Топ-10 лучших универсальных кроссовок для бега. Выбираем самые крутые!

Выбор правильных беговых кроссовок может оказаться непростой задачей. Особенно для начинающих спортсменов. Важно, чтобы модель подошла для вашего типа стопы, вида и стиля бега. Только тогда удастся избежать травм и выработать грамотную технику.

Если пока вы не знаете всех нюансов, то лучше подобрать что-то более или менее универсальное. Как это сделать? Разбираемся вместе с PRO-экспертом Спортмастер PRO, опытным трейлраннером Виктором Саветниковым. Он не только расскажет, на что ориентироваться при выборе, но и предложит список конкретных моделей. Все, кто в теме, смогут отдать свой голос за самую достойную (на их взгляд) пару, и так у нас получится выделить лучшие решения, а также варианты из категории «цена/качество». Начнём с теории.

Виктор Саветников трейлраннер, PRO-эксперт Спортмастер PRO «Почему важно правильно выбрать беговые кроссовки? Наибольшая нагрузка во время такой тренировки приходится на ноги — мышцы, суставы и стопы. Грамотно подобранная беговая обувь позволяет снизить негативное влияние, свести к минимуму риск получения травмы и возникновения дискомфорта во время и после занятия. Особенно это важно для начинающих атлетов, организм которых ещё не приспособился к нагрузкам».

Общие правила

На выбор моделей кроссовок для бега влияет несколько основных факторов. Это одинаково работает и для узкоспециализированной обуви, и для универсальной.

Уровень вашей физической подготовки. Для начинающих бегунов желательно иметь кроссовки с большей амортизацией и дополнительной поддержкой. Таким образом во время бега снизится нагрузка на суставы. Предполагаемый тип бега и место тренировок. Глобально можно выделить три типа поверхности, по которым можно бегать: специализированные мягкие покрытия (вроде прорезиненных дорожек, треков и беговых дорожек), асфальт и пересечённая местность. Для каждой из них существуют свои кроссовки, которые отличают друг от друга такие моменты, как уровень амортизации, рисунок протектора и степень фиксации стопы. Важно не использовать кроссовки для бега по пересечённой местности в зале или на асфальте. Это неэффективно и травмоопасно. Размер кроссовок. Обувь для бега не должна быть тесной — желательно иметь запас в полразмера (примерно 5–7 мм) по длине. Лучше примерять кроссовки в конце дня, потому что стопа к этому времени становится немного больше, нежели утром.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, стоит обратить внимание на биомеханику и анатомию стопы — высоту свода и «завал» внутрь или наружу. В целом самое простое, на что можно ориентироваться при подборе кроссовок, — это личный комфорт. Они должны быть удобными, хорошо поддерживать ногу и правильно распределять нагрузку на все мышцы. Подобранная согласно анатомическим особенностям ноги модель создаст комфорт во время тренировок и минимизирует риск травм.

В зависимости от постановки стопы выделяют три типа техники бега:

бег с пятки;

бег со средней части стопы;

бег с носка.

Для каждого из типов существуют определённые кроссовки с различным дропом — перепадом по высоте подошвы между передней и задней частями обуви. У моделей, предназначенных для бега с пятки на носок (наиболее распространённая техника), перепад должен составлять более 8 мм. Для бега со средней части стопы — от 5 до 8 мм. Для бега с носочной части — от 0 до 4 мм.

Помимо этого, при выборе кроссовок важно оценить пронацию стопы. У многих людей нога не стоит ровно. Стопа как бы завалена внутрь (пронация) или наружу (супинация).

Соответственно, при беге может возникать дополнительная нагрузка на мышцы и связки всего опорно-двигательного аппарата, что чревато негативными последствиями. Правильно выбранные кроссовки будут компенсировать анатомические особенности и выравнивать постановку стопы во время бега. Определить тип своей пронации и пройти тест на биомеханику ступни можно в спортивных гипермаркетах.

Специфика беговых кроссовок

В основном различные типы бега определяются покрытием, на котором преимущественно происходит тренировка. Можно также выделить деление на тренировочные и соревновательные модели. Вторые легче и обладают жёсткой подошвой, но пользуются ими только профессиональные спортсмены и продвинутые любители.

В зависимости от типа покрытия отличается и конструкция кроссовка:

для бега по асфальту и любой другой твёрдой ровной поверхности необходима мягкая обувь, которая даёт хорошее сцепление с поверхностью и амортизацию; для бега по специальному прорезиненному покрытию и на дорожках подойдут базовые кроссовки со средним рисунком протектора и средней амортизацией; для бега по грунту нужны жёсткие кроссовки с хорошей фиксацией стопы и выраженным рисунком протектора; для трейлраннинга (бега по пересечённой местности) разработаны кроссовки с агрессивным протектором, высокой степенью амортизации, особыми бамперами для защиты пятки и пальцев.

Наиболее универсальными можно считать первые два типа.

Как правило, первые шаги в беге делают трусцой. На данном этапе происходит адаптация всего организма к нагрузкам, возникающим во время тренировок. Скорость при этом пока достаточно низкая. Соответственно, подойдёт даже обувь со средней амортизацией. Можно делать ставку и на неё. Если выбрана большая амортизация, то она будет отлично снижать нагрузку, и тут можно не переживать за состояние суставов. При этом лучше отдавать предпочтение моделям с высоким дропом.

Фото: istockphoto.com

Какие же мужские кроссовки для бега можно выделить в качестве лучших универсальных? Делимся с вами подборкой вариантов от PRO-эксперта Спортмастер PRO Виктора Саветникова. Предлагаем вам поучаствовать в распределении мест. Возможно, вы уже имеете опыт её эксплуатации, тогда им точно нужно делиться!

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ТОП-10 универсальных кроссовок для бега Фото: Saucony.com 1 место Saucony Tempus Новая модель в линейке компании в категории «Поддержка». Конструкторы хорошо поработали и объединили в кроссовках высокую степень амортизации и выдающуюся стабильность. Отдельным плюсом модели можно назвать относительно небольшой вес, который приближает её к профессиональным соревновательным парам. Фото: Saucony.com 2 место Saucony Triumph Лёгкие и «быстрые» кроссовки, которые идеально подходят для частых тренировок. В подошве этой модели есть слой из особой мягкой пены, которая хорошо справляется с ударной нагрузкой. Сама подмётка выполнена из резины, поэтому обеспечивает надёжное сцепление даже с мокрой поверхностью. Фото: Asics.com 3 место Asics Gel Nimbus В отличие от Gel Kayano той же марки (Asics), модель Gel Nimbus не может похвастаться столь надёжной поддержкой стопы. Однако кое-что эти кроссовки отличает – правоходная амортизация. А ещё – данный вариант отлично подходит для атлетов с широкой стопой. Фото: Asics.com 4 место Asics Gel Kayano В данный момент выпущена уже 30-я версия по-настоящему легендарной модели от японского бренда. Здесь собраны все лучшие технологии компании — от специальной гелевой вставки в подошве до тканевой сетки, улучшающей вентиляцию. Это одни из лучших кроссовок для новичков — с высоким уровнем амортизации и дополнительной поддержкой. Фото: Kant.ru 5 место adidas UltraBoost Ещё одна легендарная модель. Цельновязаный верх обеспечивает хорошую вентиляцию и обладает высокой прочностью. Средний слой подошвы, выполненный из материала BOOST, поглощает ударную нагрузку, не боится перепадов температуры и сохраняет свои свойства в течение долгого времени. Фото: Спортмастер 6 место Li-Ning Furious Rider Модель от ведущего китайского спортивного бренда. Хорошую амортизацию обеспечивает промежуточный слой подошвы из особого материала. Он также снижает вес кроссовки. Кроме того, модель обеспечивает надёжную поддержку середины стопы. Фото: Puma.com 7 место Puma Forever RUN NITRO Прорыв в линейке обуви для бега от немецкой компании. Широкая платформа, специальная геометрия, амортизирующая пена и поддерживающие элементы из пластика в области пятки помогают обеспечить правильное положение стопы во время бега. Фото: Nike.com 8 место Nike Air Zoom Vomero Модель от культовой американской компании. Кроссовки Nike Vomero отличаются поддержкой и надёжной фиксацией стопы, а также повышенной амортизацией. Эта модель предназначена для длинных дистанций, а потому прекрасно подходит даже для ежедневных тренировок. Фото: Demix.ru 9 место Demix Pulsar Enrblast Wave Двухкомпонентная подошва с полимерной вставкой обеспечивает возврат энергии и снижает ударную нагрузку. Конструкция верха обуви и система боковой поддержки стопы гарантируют надёжную фиксацию. В рейтинге лучших беговых кроссовок категории «оптимальный выбор» эту пару точно стоит рассмотреть. Фото: Demix.ru 10 место Demix Gravity Cushfoam Подошва из мягкого упругого материала обеспечивает качественную амортизацию, при этом не утяжеляя кроссовок. Стельки обработаны специальной антибактериальной пропиткой, а снаружи на обувь нанесены светоотражающие элементы. Отличный выбор для спокойных ежедневных тренировок.