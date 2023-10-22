Не только бабочки в животе: финские учёные выяснили, как в теле ощущается любовь

Любовь — сложное и многогранное чувство, способное вызвать разнообразные физические ощущения. Финские учёные вывили различные её типы и точные части тела, в которых она проявляется.

Для создания карты исследователи собрали данные от сотен участников, проведя онлайн-опрос. Они описывали физические и эмоциональные ощущения, которые переживали.

Исследовательская группа задала участникам вопросы о том, как они переживают 27 различных видов любви — таких, как романтическая, сексуальная, родительская, к друзьям, к незнакомцам, к природе, Богу или к себе. Участников спашивали, где они ощущают эти различные виды любви в своём теле и насколько сильно это чувство было физически и эмоционально.

Все виды любви сильно ощущались в голове, но различия были в ощущениях по всему телу: некоторые чувства распространялись только на грудь, в то время как другие охватывали всё тело. Самые сильные формы любви наиболее широко ощущались во всём теле.

Страсть оказалась наиболее интенсивной, охватывая верхнюю часть тела, мозг и область паха. Любовь матери к ребёнку сильно проявляется в грудной клетке.

Влечение к незнакомцам и любовь к Богу оказались одними из самых слабых форм. Они оказывают наименьшее воздействие на разум и физическое состояние. Правда, исследователи делают скидку на то, что опрос проводился не в религиозном сообществе, иначе любовь к Богу могла бы оказаться одной из самых сильных.