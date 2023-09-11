Кто такой самодостаточный человек и как им стать? Признаки и советы психолога

«Самодостаточность — это состояние внутреннего комфорта и удовлетворённости, когда человек чувствует себя полноценным и достаточным для существования. Именно она помогает нам проявлять себя в мире, учиться и становиться сильнее. Порой под натиском разных жизненных обстоятельств человек утрачивает самодостаточность. Как же её восстановить?»
- Что такое самодостаточность?
- Что разрушает самодостаточность?
- Восстановление самодостаточности
- Принятие себя и отношение к другим
- Женская самодостаточность
- Схожи ли женская и мужская самодостаточность?
Что такое самодостаточность?
Если говорить простыми словами, то самодостаточный человек — это тот, кто удовлетворён и доволен собой. Он не нуждается в посторонних вещах, чтобы чувствовать себя счастливым. Зависимость от других людей отсутствует. Он имеет адекватную самооценку. Это самостоятельный человек.
Вы самодостаточны, если способны наслаждаться временем, проведённым в одиночестве. У вас всегда есть занятия, которые интересны. Присутствует осознание того, что с вами всё в порядке. Это глубокое внутреннее ощущение, с которым каждый человек рождается, готовый открываться миру, учиться и становиться независимым. Почему же иногда он его утрачивает?
Что разрушает самодостаточность?
Нередко доверие к миру и ощущение самодостаточности могут нарушаться из-за различных жизненных обстоятельств. Одно из них — отсутствие любви и эмоционального тепла в детстве. Ребёнок, родители которого не проявляли чувства должным образом и были холодны, автоматически может сформировать убеждение, будто с ним что-то не так. Он начинает думать, что его невозможно любить таким, какой он есть. Ему кажется, что его в буквальном смысле «недостаточно».
Это может привести к разработке личной стратегии: «Как мне себя поменять? Что мне нужно сделать для того, чтобы меня было достаточно? Какими должны быть мои действия, чтобы обо мне заботились, принимали, любили и уделяли внимание?».
Фото: istockphoto.com
Восстановление самодостаточности
Чем поможет психолог?
Когда у человека нет чувства самодостаточности, нарушаются естественные настройки. Восстановить их и поменять мышление можно через психотерапию. Задача специалистов в сфере психологии — помочь людям вернуться к состоянию, когда они чувствуют, что с ними всё в порядке. Необходимо помочь им принять себя такими, какие они есть, и осознать, что они уже хороши.
Психологи направляют взгляды людей на их достижения и уникальность. Работа с терапевтом помогает человеку осознать и полюбить себя таким, какой он есть – со слабыми и сильными сторонами, успехами и ошибками.
Важно ощутить, что ничего не нужно добавлять или изменять, чтобы быть любимым. Речь идёт про принятие себя. Однако тут важно понимать, что это не про остановку на месте. Принятие — это возможность для дальнейшего развития и роста, но уже без ощущения дефицита, а из позиции уверенности и любви к себе.
Самопознание — ключ к самодостаточности
Самодостаточности можно достичь через духовный рост и самопознание. Когда человек находится наедине с собой, он перестаёт жить автоматически и начинает осознанно отслеживать свои мысли и ценности, а также «копать» вглубь себя. Этого можно достичь самостоятельно, составляя интересные планы на жизнь и формулируя свои дальнейшие шаги.
Человек начинает познавать мир, ценить и любить время, проведённое наедине с собой. Он понимает, что является чем-то бóльшим, у него есть связи с предками, родиной, планетой. У каждого человека духовный рост происходит по-своему, но в какой-то момент любой начинает осознавать, что достаточно быть тем, кто он есть на самом деле. Приходит понимание, что он и так на своём месте и тут его счастье.
Принятие себя и отношение к другим
Самодостаточность не отрицает ценности связей с другими людьми. Напротив, она помогает создавать здоровые отношения. Когда вы начинаете строить их, чувствуя себя уверенными, то можете дарить другим своё настоящее «Я», а не пытаться заполнить внутренний дефицит.
Важнее всего осознать, что качество отношений определяется взаимным уважением, доверием, поддержкой и любовью. Если вы просто хотите с их помощью заполнить внутренние пустоты, то никогда не ощущите гармонии. Такие отношения не принесут счастья и удовлетворения.
Фото: istockphoto.com
Женская самодостаточность
Что мы имеем в виду, когда говорим «самодостаточная женщина»? Речь о той, которая точно знает, чего хочет, и комфортно чувствует себя в своей собственной компании. Она строит жизнь на основе личных моральных ценностей и убеждений. Это самостоятельный человек, который не боится быть самой собой и гордится своей индивидуальностью.
Самодостаточная женщина понимает, что самая важная поддержка и любовь приходит от неё самой, и не ищет способов удовлетворить свои потребности через алкоголь или чрезмерный шопинг. Она осознаёт, как поддерживать своё позитивное настроение, и не пытается заполнить эмоциональные пустоты посредством других людей.
Схожи ли женская и мужская самодостаточность?
По сути, женская самодостаточность ничем особенным не отличается. Тут нет ничего такого, что не было бы свойственно и мужчине. Каждому человеку самодостаточность придаёт чувство целостности и защищённости, ощущение внутренней опоры и уверенности в себе.
Тому, кто обладает внутренней силой, будет хорошо вне зависимости от внешних условий. Всё благодаря развитому навыку самоподдержки и контакта с собой.
Очень важно уметь принимать, понимать и ощущать себя достаточным, чувствовать своё место в этом мире, быть направленным, а не потерянным. Самодостаточные люди знают, что с ними всё в порядке. Они осознают — у каждого есть место для развития и роста, но ценят и любят себя такими, какие есть на данный момент.
Самодостаточность — не просто состояние, это путь к глубокому пониманию и любви к себе. И каждый, кто ступил на эту дорогу, уже делает большой шаг к тому, чтобы стать более уверенным. Важно осознавать свой потенциал, совершенствовать его и всегда стремиться к росту.
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