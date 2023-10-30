Тропы впечатлений: в Крылатском трейле участие приняли около 1400 бегунов

Свежий октябрьский ветер, быстрые спуски и выматывающие подъёмы и, конечно, яркое завершение сезона: 29 октября в столице прошёл Крылатский трейл – финальный в этом году уличный старт от команды Бегового сообщества.

Около 1400 бегунов собрались в парке «Крылатские холмы», чтобы пробежать трейл в черте города. Чтобы добраться до заветного финиша, участникам пришлось преодолеть трассу в четыре или восемь километров с разнообразным покрытием и природными препятствиями, крутыми подъёмами и спусками и значительными перепадами высот. Усложнили задачу переменчивая осенняя погода и морозный октябрьский ветер.

Победителей Крылатского трейла ждали подарки от организаторов и партнёров, денежные призы и кубки. Подарки достались всем участникам: на финише их по традиции наградили значками с символикой забега.

Фото: Пресс-служба

Следующим стартом от команды Бегового сообщества станут соревнования по лёгкой атлетике в помещении «Скорость». Они состоятся в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ и будут проходить два дня: в субботу, 25 ноября, состоятся забеги на 60, 400 и 1000 метров и командная эстафета 4х200 метров, а днём позже, 26 ноября, участники проверят свои силы на дистанциях 200 и 3000 метров в индивидуальном зачёте, а также смогут принять участие в эстафете 200-400-600-800 метров.

За неделю до этого, 18 и 19 ноября, пройдёт первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества. Около 30 представителей столичных вузов посоревнуются на дорожке на дистанциях от 60 до 800 метров в индивидуальном зачёте, а также поборются за звание лучшей студенческой команды в рамках эстафеты 4x200 метров и 200-400-600-800 метров.