Шотландке, проехавшей часть марафона на машине, на год запретили участвовать в забегах

В апреле 2023 года шотландская бегунья Иоасия Закшевски заняла третье место в 80-километровом забеге, маршрут которого проходил между Манчестером и Ливерпулем. Уже после завершения соревнований Иоасию дисквалифицировали за то, что во время забега она воспользовалась машиной.

Оказалось, что около трёх километров бегунья преодолела на колёсах. Теперь же стало известно, что последствия такого опрометчивого решения стоили Закшевски куда дороже, чем она думала. После проведённого расследования дисциплинарная комиссия приняла решение о том, что в течение ближайших 12 месяцев Иоасия не будет иметь права на участие в любых соревнованиях по бегу.

Закшевски не стала скрывать, что действительно проехала некоторое расстояние во время забега на машине. Девушка рассказала, что посреди гонки почувствовала сильную боль в ноге, а чтобы не терять время, решила воспользоваться помощью подруги. Расследование показало, что таким образом Иоасия приблизила себя к победе на несколько минут. Оспаривать решение комиссии спортсменка не стала и полностью признала свою вину.