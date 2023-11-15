Весил 130 кг, а сейчас бегает марафоны: удивительная история похудения учителя из Перми

Михаил Фукалов учитель истории и обществознания «Я с детства был полным. Этому способствовали малоподвижный образ жизни и большой объём потребляемой еды».

Был домоседом, мало выходил на улицу: только на работу, в магазин и изредка виделся с друзьями. Наши встречи проходили в ресторанах, и, конечно, меня не очень интересовало, что было на весах. Можно сказать, что совсем над этим не задумывался. Мой вес уже тогда был около 130 кг, и мне в нём было хорошо.

Фото: из личного архива Михаила Фукалова

Всё изменилось в Новый год. Мы, как обычно, отмечали его в семейном кругу с большим количеством еды, и, как это часто бывает, пока всё не попробуешь, спать не идёшь. Проснувшись на следующий день, понял, что нужно срочно что-то менять в образе жизни.

Раньше следил за тем, как меняются люди, когда худеют, и тоже мечтал, что смогу так. Но пока болтал всем об этом, у меня ничего не получалось. И тем утром я чётко для себя понял: хватить болтать — пора работать.

Тогда мне в соцсетях попался профиль одного тренера. Его зовут Николай Шестаков. На странице увидел, что он занимается с полными ребятами и девчонками. Мне стоило больших психологических усилий ему написать. Но дело было сделано. Сообщение отправлено. Отступать некуда. Сразу скажу о том, что правильный тренер, с правильной мотивацией – это уже 50% успеха. Мне повезло – мне попался лучший в своём деле.

Фото: из личного архива Михаила Фукалова

Добраться до зала тоже стало для меня психологическим испытанием. Реклама тренажёрок показывала подтянутые и накачанные тела ребят, и у меня сразу строился барьер: «Чувак, ну глянь на себя. Как ты там будешь выглядеть?»

Меня спасла только мысль о том, что это были праздничные дни, а значит, в зале будет мало людей, поэтому отправился на первую встречу с тренером рано утром. Так начались мои изменения и поиск нового себя. Очень увлекательный, порой сложный, но такой необходимый.

Самое сложное — начать. Отбросить все сомнения, что не получится, и довериться специалисту

Николай, который взялся за моё преображение, на самом деле работал не только со снижением веса и питанием, но и с моим психологическим состоянием, душевным равновесием. Я полностью доверился и не вникал, что мы делаем и насколько это нужно. Мне был важен результат. А он начал появляться после первой недели тренировок. Мы занимались по три-четыре раза в неделю.

Я радовался как ребёнок.

Если скажу, что всё было гладко – совру, конечно. Питание – вот что мне давалось сложнее всего. Раньше были булки, колбаса и кола, а теперь – белая рыба и фрукты. Мой организм был в шоке.

Питание было частое: каждые четыре часа по четыре столовые ложки.

Иногда мог встать ночью, даже этого не осознавая, прийти к холодильнику и только потом очнуться. Кушать хотелось. Но у меня специально еда хранилась только на один день, чтобы не сорваться. У меня и сейчас в холодильнике ничего нет. По-прежнему только на разовый приём пищи.

Фото: из личного архива Михаила Фукалова

Были ли срывы? Естественно. Они и сейчас есть. Это же как запой у алкоголика, главное, вовремя остановиться

У меня получается. Но в целом во время похудения срывов частых не было. Наоборот, тренер говорил, что я слишком правильный в работе, поэтому ждал, что облажаюсь. Я про себя думал: «Ага, жди-жди». У нас с Колей и сейчас отличные отношения.

Поскольку у меня было слишком много лишнего веса, то он стал уходить уже через неделю и достаточно интенсивно. Чем больше вес, тем быстрее он уходит. Я много работал в зале для этого, поэтому испытывал чувство удовлетворения от результата.

Я молчал, никому ничего не рассказывал. Никто даже не знал, что я задумал «страшное», ну, то есть похудеть.

Первые, кто обратил внимание на мои изменения, были коллеги. Меня начали спрашивать, не болею ли я чем-то, нужна ли мне помощь. У меня было всё хорошо, поэтому так я им и говорил.

Никакой химии. За всё время худения ни одного грамма биодобавок не принял

У меня не было диетолога. Диету мне разработал тренер. Я до сих пор её придерживаюсь. Но моим организмом занимался лучший эндокринолог, которого знаю, Оксана Касьянова – я был в надёжных руках двух лучших специалистов – врача и Коли.

Сдавал анализы, которые показывали, что всё в порядке. Пил витаминчики для укрепления иммунитета. Меня поддерживали коллеги, тренер и ученики. Думаю, многие знакомые были в шоке. Через время некоторые даже перестали узнавать.

Нам с тренером понадобилось 11 месяцев, чтобы сбросить 60 кг. Мы оба были удивлены, мягко говоря. Потом, готовясь к своему первому марафону в Дубае, я скинул ещё 5 кг. В общей сложности мне удалось сбросить в моменте 65 кг.

У меня есть очень важная мечта – цель, которую хочется осуществить как можно быстрее, но пока финансово сложная история. После такого экстремального похудения у меня есть много кожи, которая мешает при беге. Хочу попробовать накопить деньги и убрать её.

Я для себя уяснил один момент: хочешь сделать, заткнись и делай, а потом уже рассказывай. Это точно работает

Вес стоял, когда я ничего не делал. Как килограммы при таком раскладе могут уходить? Хоть иногда и говорил, что сбросил 500 г и просил оценить результат, было понятно, что, когда ты весишь 130 кг, этого не видно. Но приличные люди говорили о том, какой я молодец. И в этой эйфории шёл в кафешку и покупал тазик оливье, например. Отмечал, так сказать.

В какой-то момент мне надоело ходить в тренажёрный зал. Нужен был новый заряд вдохновения и цель. Я жил недалеко от парка, проходя мимо, видел, что ребята бегают. Меня это заинтересовало, поэтому сразу подошёл и спросил, могу ли присоединиться к ним.

Фото: из личного архива Михаила Фукалова

И вот я уже на тренировке. Меня очень увлёк и до сих пор увлекает бег. Движение в целом. Ребята тогда готовились к первому Пермскому марафону, а я за это взялся за компанию. У меня в то время ещё даже кроссовок нормальных не было, но зато получал эйфорию и удовольствие. Однозначное попадание в новый движ.

Кстати, бежал я на том марафоне 10 километров. Сделал это за один час. Сейчас бы сказал себе: «Это отстой кэп. Ты чё?»

Тогда шёл после забега с улыбкой во все 32 зуба, медаль с груди не снимая, как бы демонстрируя окружающим – сморите, я это сделал.

Потом попал в клуб Twin Peaks Run Club легендарных ультрамафонок Елены и Олеси Нургалиевых, где до сих пор занимаюсь. Очень рад нашему знакомству и совместной работе. Рад всей нашей клубной банде. Ребята, вы лучшие!

Также сейчас мне импонирует марафонец Алексей Трошкин (кстати, он вроде тоже преподаватель). Хотел бы с ним познакомиться, поскольку тоже начал бегать марафоны. А когда бегал 10 километров, то пристально следил за легендарным Владимиром Никитиным, иногда под ногами ему мешался. Владимир, извините! Мы бегаем по одним лесным тропкам.

На соревнованиях встречаю много спортсменов высшего класса. Хочется взять автограф или сделать фото, но стесняюсь. Осознаю, что у меня нет таланта, чтобы быть выдающимся атлетом. Я примерил на себя роль бегового туриста – совмещаю два своих любимых дела: путешествия и бег, чему бесконечно рад. Думаю, что нашёл свою нишу.

На данный момент моей целью является пробежать как можно больше забегов в разных частях света. Пока мне это не надоело. К этому моменту участвовал в соревнованиях в ОАЭ, Швеции, Казахстане и в других странах.

Очень мечтаю принять участие в World Marathon Majors, а также в моих любимых Чехии и Швеции. Может, среди читателей есть такие же ярые любители бега? Давайте создавать свое комьюнити и путешествовать вместе. Погнали на мэйджоры! Я с удовольствием присоединюсь. В одного – не очень.

У меня волшебные ученики, коллеги и начальник. Все! Даже балбесы волшебны по-своему

С несколькими из них мы в одном зале занимались. Одного, например, зовут Павел. Он со мной ходил в тренажёру (ну, или я с ним). Он тоже не хуже меня преобразился. Паша, респект тебе! Когда всё начиналось, некоторые не верили, что это я. Поддерживали очень.

Эти ребята и сами сейчас уже взрослые, и у многих есть свои семьи. Очень благодарен им. Сегодня это уже другие ребята. Они ничего такого не видели и потому сомневаются. Спрашивают, действительно ли это я и это моя история. Ребята, это моя история! Гордятся, думаю.

Я по-прежнему не ем мучное. Пью кофе, а до похудения терпеть его не мог. Сплю по восемь часов и ем по расписанию. И сам факт жизни по графику тоже остался с того времени. Очень люблю планировать своё время.

Мотивационный пендель от Михаила

Заткнитесь и сделайте! Вы никому ничего не должны, поэтому отчитываться вам только перед собой. Просто возьмите всю силу воли в кулак и однажды встаньте и пойдите.

Пойдите в лес, чтоб прогуляться, пойдите и запишитесь в тренажёрку. Пойдите не в продуктовый магазин, а в спортивный, и купите форму. Никаких отмазов! Пока сами не захотите, никто за вас это не сделает. Да, будет нелегко, но эффект будет ошеломляющий. Обещаю!

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «Похудение с большого веса всегда стоит проводить под контролем специалиста. Дело в том, что только специалист: тренер, врач или нутрициолог — могут разработать программу исходя из индивидуальных показателей человека, отслеживать их в период всего процесса трансформации».

Эта история – пример правильного похудения, размеренного, с комплексом работы: питание, спорт, режим, психология. Очень важно пациенту в таком случае не уйти в расстройство пищевого поведения: не ограничивать, а давать верный распорядок.

Фото: istockphoto.com

Если говорить про питание – каждые четыре часа по столовой ложке, как в случае с героем – на старте при большом весе и сложностях мотивации может стать правильным первым этапом. Однако на постоянной основе оно может быть недостаточным (с точки зрения количества съеденного).

После похудения рацион может быть любым, включать весь спектр продуктов, но важно соблюдать норму. Если это сладкое – то не более определённого разрешённого количества, одного-двух раза в месяц. Если это кофе – норма для всех разная, я не рекомендую более двух порций в день.