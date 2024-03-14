Не расстаётся даже в кровати: Роберт Дауни-младший умилил Сеть фото с «Оскаром»

В этом году Роберт Дауни-младший получил первую за свою карьеру статуэтку «Оскар». Награду ему принесла роль второго плана в фильме «Оппенгеймер». 58-летний актёр настолько счастлив, что теперь ни на минуту не расстаётся с долгожданной статуэткой.

У себя в социальных сетях Дауни-младший поделился, как проводит время после церемонии награждения. Звезда Голливуда опубликовал кадр утра после «Оскара». На нём он предстал перед поклонниками в золотистом халате с чашкой кофе в одной и статуэткой в другой руке.

Роберт Дауни-младший Фото: Из личного архива Роберта Дауни-младшего

Счастливый день, — подписал фотографию актёр.

Последний раз Роберт номинировался на «Оскар» аж в 2009 году за фильм «Тропический гром». Тогда звезде так и не удалось завоевать награду, поэтому в этот раз, поднимаясь на сцену в качестве победителя, он чувствовал себя особенно важно. Дауни-младший во время речи поблагодарил за поддержку свою супругу, а также своё тяжёлое детство, которое дало ему старт для успешного будущего.

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