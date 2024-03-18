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Простая замена двух продуктов поможет похудеть, говорит диетолог

Простая замена двух продуктов поможет похудеть, говорит диетолог
Простая замена двух продуктов поможет похудеть
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Простая замена продуктов может оказать ощутимый эффект в борьбе с лишним весом. Так считает диетолог Нахид Али.

По его словам, человек не видит желаемых результатов при похудении, поскольку не ест достаточно клетчатки.

В то время как рафинированные зёрна, такие как белый хлеб и белый рис, вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что сигнализирует о накоплении жира, цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой и белком, стабилизируют уровень сахара в крови на несколько часов.

Множественные клинические испытания подтверждают, что диета с высоким содержанием цельнозерновых продуктов улучшает реакцию инсулина, повышает метаболизм, подавляет аппетит и увеличивает сжигание калорий во время пищеварения по сравнению с рафинированными зёрнами.

Диетолог советует заменить хлеб и макароны из белой муки на цельнозерновые варианты. Такой простой метод положительно скажется на ваших попытках сбросить вес.

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