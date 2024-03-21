Долгосрочные последствия: исследователи предупредили об опасности интервального голодания

Новое исследование показало, что интервальное голодание может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Выводы работы были представлены на конференции Lifestyle Scientific Sessions 2024 Американской кардиологической ассоциации.

Ограниченное по времени питание, разновидность интервального голодания, предполагает ограничение времени приёма пищи от 4 до 12 часов в течение 24-часового периода. Как правило, люди едят 8 часов в день (например, с 9:00 до 17:00), а остальные 16 часов голодают.

Предыдущие исследования связывали такой режим питания с улучшением некоторых показателей кардиометаболического здоровья: артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови.

Между тем учёные из Шанхайского университета Цзяо Тонг обнаружили, что интервальное голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%, то есть почти в два раза. Выводы были основаны на изучении диеты 20 тыс. человек с 2003 по 2019 год.

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