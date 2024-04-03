Рита Ора похвасталась идеальной фигурой в бикини во время путешествия

Певица Рита Ора вместе с подругами отправилась в путешествие на солнечное побережье Австралии. У себя в блоге она делится фотографиями местных пейзажей и показывает, как проводит время на берегу океана. Несколько дней назад певица и актриса вместе с Пипой Эдвардс и Анной Лэхи побывала на одном из самых красивых пляжей Австралии и в своих соцсетях продемонстрировала идеальную фигуру.

Рита Ора с подругами Фото: Из личного архива Риты Оры

Подписчики Оры отметили, что она выглядит превосходно, а чёрное бикини выигрышно подчеркивает её и без того идеальную фигуру. Пляжный образ звезда дополнила массивными аксессуарами: серьгами, кулоном, браслетами и кольцами.

Известно, что в Австралию Ора прилетела не только для того, чтобы отдохнуть. Она принимает участие в съёмках местной версии шоу «Голос», а её супруг, режиссёр Тайка Вайтити, там же занимается работой над фильмом «Тор. Любовь и гром», поэтому периодически Рита появляется на съёмочной площадке боевика.

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