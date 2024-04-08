Мужчины могут повысить мышечную массу, либидо и память, следуя трём правилам врача

С возрастом уровень тестостерона в организме мужчины падает, что сказывается на его здоровье и внешнем виде. Доктор медицинских наук, сертифицированный уролог и тазовый хирург Рена Малик перечислила три способа, с помощью которых мужчины могут увеличить мышечную массу, повысить либидо и улучшить память.

По её словам, естественным образом повысить уровень тестостерона помогает качественный сон. Недосып может привести к снижению уровня гормона на 10-15%. Эксперт пояснила, что гормон подчиняется циркадному ритму, достигая максимума утром и снижаясь в течение дня, а во время сна он восполняется.

Помимо сна важны физические нагрузки, особенно упражнения с отягощениями. Они нацелены на большие группы мышц и значительно повышают уровень тестостерона.

Ещё один естественный способ повысить уровень гормона у мужчин — внимательно следить за тем, что они едят. Уролог рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами, полезными жирами и продуктами с низкой степенью обработки.

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