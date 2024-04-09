Врач предупреждает: «зубчатый» язык может быть признаком опасного заболевания

Внешний вид языка может многое сказать о вашем здоровье. Когда он выглядит «зубчатым» — это тревожный признак, говорит Нирадж Панчал, руководитель отделения челюстно-лицевой хирургии Пресвитерианского медицинского центра Пенсильвании.

Такой вид языка может быть следствием дефицита некоторых нутриентов. Например, недостаток витаминов B (таких как B12, B9 и B2) приводит к отёку дёсен. В результате язык прижимается к зубам и становится «зубчатым».

Также такой вид органа может указывать на то, что вы сильно сжимаете челюсти или скрипите зубами. Это часто происходит из-за стресса или беспокойства.

По словам Соруша Заги, врача-отоларинголога и хирурга по проблемам сна из Лос-Анджелеса, зубчатые края на языке могут предупреждать и о синдроме обструктивного апноэ во сне (СОАС) — расстройстве, при котором нарушается дыхание в ночное время. При отсутствии должного лечения это заболевание может привести к сердечно-сосудистым проблемам.

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