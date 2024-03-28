Заикание при волнении: эксперты назвали 10 методов борьбы с таким нарушением речи

Заикание — это распространённое явление, которое может проявляться у людей в разных возрастах и сопровождать их на протяжении всей жизни. Волнение может усилить состояние и сделать его более заметным как для самого человека, так и для окружающих.

О чём расскажем

Почему возникает заикание?

Заикание — это речевое расстройство, характеризующееся нарушением нормальной беглости речи и ритма. Обычно оно начинается в детстве, и люди часто перерастают его по мере взросления. Однако некоторые люди переносят заикание во взрослую жизнь.

Ольга Короткова руководитель центра коррекции устной и письменной речи «Дар речи», логопед, дефектолог «Другое название заикания — логоневроз. Это, простыми словами, нормальная реакция организма на ненормальную обстановку».

Это одно из самых сложных нарушений речи. При этом расстройстве всегда возникает судорога: изначально она появляется в мышцах артикуляционного аппарата (губы, язык, нёбо), но по мере утяжеления нарушения речи может спускаться ниже на голосовой и дыхательный аппарат.

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По словам эксперта, заикание не всегда связано с психологическим напряжением, оно может возникнуть в результате черепно-мозговой травмы или энцефалопатии, иногда передаётся по наследству.

Конечно, заикание чаще всего возникает у детей астеничных, растущих в семьях с авторитарным воспитанием, где ребёнок подавляется. Такое нарушение речи почти всегда родом из детства.

Основными его симптомами являются повторение звуков, слогов или слов.

Почему заикание усугубляется при волнении?

Считается, что заикание вызвано сочетанием генетических, неврологических факторов и факторов окружающей среды. Волнение, хоть и не является причиной такого расстройства речи, но может усугубить заикание.

Анастасия Яковистенко кандидат психологических наук, логопсихотерапевт, эксперт онлайн-института психологии Smart «Волнение — это комплекс биохимических реакций, приводящий к выбросу адреналина в кровь».

Избыток адреналина способен вызывать дрожь, тремор, учащённое сердцебиение, скованность, убыстрение всех процессов, в том числе и психических (восприятие, мышление, память). Также убыстряется речь, органы речевого аппарата начинают «дрожать», мысли путаются, — и в результате появляются запинки, спотыкания в речи, проглатывание окончаний.

Эволюционно выброс адреналина в кровь связан с инстинктом самосохранения: чтобы убежать или защититься человеку нужно ускориться. Но если страх велик и адреналина слишком много, то это может вызвать оцепенение, ступор, и человек тогда «застывает».

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Заикание может быть особенно критичным в ситуациях, требующих ясной и чёткой коммуникации, например, при публичных выступлениях или важных разговорах.

Общение является для многих людей достаточно сильным стрессом. Запинки, заикание в основном проявляются в ситуациях значимой речевой коммуникации, то есть где человек переживает за исход общения, где чувствует неуверенность, боится осуждения, наказания или негативной оценки.

Исследования показали, что половина заикающихся взрослых также страдает социальным тревожным расстройством, или социофобией. При этом состоянии человек испытывает сильный страх во время социальных контактов. Необходимость участия в таких ситуациях вызывает значительный стресс, что серьёзно осложняет повседневную жизнь.

Тревога не является причиной заикания, но она увеличивает вероятность развития этого состояния. Известно, что расстройство речи может повысить риск возникновения тревоги в 6-7 раз, а социального тревожного расстройства — в 16-34 раза.

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Дети не только чаще отказываются от социального взаимодействия, но и подвергаются издевательствам и изоляции со стороны сверстников. Имея больше подобных переживаний, которые могут негативно повлиять на самооценку, подростки, скорее всего, ещё больше отстранятся и, возможно, перенесут некоторые из этих социальных моделей поведения во взрослую жизнь.

Как бороться с заиканием при волнении?

Существует множество способов борьбы с заиканием во время волнения. Рассмотрим некоторые из них.

1. Изучение проблемы

Когда человек, который заикается, узнаёт о своей речевой проблеме, это может сделать её менее пугающей. Понимание того, что такое заикание, почему оно возникает и как его преодолеть, помогает в борьбе с этим расстройством.

2. Логопедическая терапия

При появлении проблемы обратитесь к специалисту: квалифицированный эксперт помогает как ребёнку, так и взрослому. Само заикание, может быть, логопед и не вылечит, но он поможет существенно снизить влияние этого состояния на жизнь.

3. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Она способствует облегчению социальной тревоги, выявляя, нейтрализуя и предотвращая саморазрушительные мысли. Терапия также полезна для повышения самооценки.

Можно рассмотреть возможность семейной терапии. Каждому члену семьи будет предоставлен собственный набор вспомогательных стратегий, которые помогут справиться с заиканием ребёнка.

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4. Упражнения на релаксацию

При регулярном выполнении дыхательных упражнений можно уменьшить беспокойство, улучшить качество сна и пищеварение. Многие люди, которые заикаются, а также страдают тревогой, склонны дышать быстро и поверхностно. Это не позволяет достаточному количеству кислорода поступать в организм.

Существуют сотни дыхательных техник, способствующих снижению тревожности. Глубокие вдохи связаны с парасимпатической нервной системой, которая помогает нашему телу расслабиться и успокоиться.

Например, сделайте глубокий вдох (заполните им все лёгкие), а затем медленно выдыхайте. Выдох должен быть длиннее вдоха — продолжительностью 4 и 6 минут соответственно. Такое упражнение нужно делать в течение 2-5 минут в любом удобном для вас положении: стоя, сидя или лёжа.

5. Артикуляционная или мимическая гимнастика

Такие упражнения работают на улучшение контроля над артикуляционными органами, что, в свою очередь, улучшает плавность и чёткость речи. Существует множество техник, которые могут помочь уменьшить проявления заикания. Вот некоторые из них:

плавное произношение слогов и слов. Можно медленно произносить слоги «ма-ма-ма» или «па-па-па» и постепенно увеличивать скорость;

упражнения на растяжение языка. Необходимо высовывать язык на максимальное расстояние и удерживать его в этом положении на несколько секунд;

упражнения на расслабление мышц губ и щёк. Можно помассировать губы и щёки пальцами, чтобы расслабить эти мышцы перед произношением слов.

Подобрать подходящие для вас артикуляционные упражнения поможет логопед-дефектолог.

Помните, что регулярная практика и терпение — важные условия успеха в коррекции данного нарушения.

Фото: istockphoto.com/fizkes

6. Двигайтесь

Стресс создаёт напряжение, которое может оказать влияние на мышцы рта и горла (и повысить вероятность заикания). Вместо того чтобы удерживать адреналин и создавать ещё большее напряжение в мышцах, позвольте ему перемещаться по вашему телу. Это позволит снять напряжение и расслабиться.

Если вы чувствуете беспокойство, попробуйте попрыгать или прогуляться.

7. Замедлите скорость ума, тела и речи

К методам замедления скорости речи относятся паузы, растягивание слов, чрезмерная артикуляция и увеличение частоты открывания рта. Этим приёмам обучают на логопедических занятиях.

8. Создайте непринуждённую обстановку

У человека, который заикается, должна быть зона комфорта, где он может расслабиться во время общения. Если вы родитель заикающегося ребёнка, никогда не переговаривайтесь с ним, не проявляйте нетерпеливость, когда он заикается, и не исправляйте его речь. Вместо этого внимательно его слушайте, чтобы у ребёнка не было чувства, что вам скучно или вы раздражены.

9. Найдите группы поддержки

Когда вы или ваш ребёнок находитесь рядом с другими людьми, которые заикаются, это может сделать его менее изолированным. Тогда проблема будет казаться менее важной, и с ней будет легче справиться в будущем. Найдите мероприятия, в которых участвуют дети или взрослые со схожими речевыми проблемами.

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10. Практикуйте общение

Когда вы избегаете социальных связей, это может усугубить тревогу и вызванное им заикание. Вместо этого активно ищите новые возможности для практики общения в социальной ситуации посредством экспозиционной терапии. Суть техники заключается в экспозиции пациента к источнику тревоги или её контексту в отсутствие прямой опасности. Это помогает человеку преодолеть тревогу или стресс.

Чем больше практики, тем легче вам будет преодолеть свои опасения по поводу заикания.

Рекомендации родителям маленьких детей

В речи ребёнка 3-4 лет могут встречаться физиологические запинки (так называемые итерации), которые родители могут принять за заикание. Но также существует и истинное заикание, которое может возникнуть в возрасте 3-5 лет.

Важно как можно раньше обратиться к специалистам, чтобы понять, физиологические это запинки или истинное заикание. Поведение родителей ребёнка, их реакции играют важнейшую роль в том, уйдёт ли запинка совсем или закрепится в сознании ребёнка и перерастёт в стойкое заикание.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Рекомендации родителям маленьких детей:

Терпеливо выслушивайте всё, что говорит ваш ребёнок, независимо от того, как он это говорит. Ответ на вопрос для ребёнка важнее, чем запинка в речи. Не перебивайте ребёнка. Поддерживайте естественный контакт глазами во время разговора с вашим ребёнком. Не подсказывайте ребёнку слово, мысль. Не «кидайтесь» отвечать на вопрос ребёнка, отвечайте медленно, спокойно, неторопливо. Посвящайте не менее 30 минут в день разговору с ребёнком в спокойной, расслабленной, ненапряжённой манере говорения. Выслушивайте своего ребёнка до конца, но и следите, чтобы он выслушивал вас (иначе сформируется привычка «играть в одни ворота»). Не отгораживайте ребёнка от речевого общения, но и не перегружайте его речевой информацией, особенно не соответствующей возрасту и ситуации общения.

Можно ли вылечить заикание навсегда?

Большинство людей, страдающих заиканием, могут значительно улучшить свою речь при правильной и систематической терапии. Однако успех лечения зависит от многих факторов, включая степень тяжести речевого нарушения, мотивацию пациента и квалификацию специалиста.

Важно отметить, что каждый человек уникален, поэтому и лечение заикания должно быть индивидуальным. Некоторые могут полностью избавиться от недуга, в то время как других это расстройство может сопровождать на протяжении всей жизни, но уже быть контролируемым.

Можно ли вылечить заикание навсегда? Да, современные методики показывают, что это состояние можно успешно лечить. Специалисты могут помочь пациентам улучшить свою речь и повысить уверенность в себе. Главное — обратиться за помощью к профессионалу и быть готовым к постоянной работе над собой.