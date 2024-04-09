Простые, но действенные способы: эти методы избавят от укачивания за считаные минуты
Многие люди страдают укачиванием в дороге. Врач Аббас Канани поделился четырьмя методами, которые помогут избавиться от этого недуга за считаные минуты.
- Не переедайте перед дорогой. Тяжёлый приём пищи может привести к увеличению активности желудка. Выбирайте лёгкие, хорошо усваиваемые блюда.
- Используйте натуральные средства. Если вы не можете отказаться от любимой еды в поездке или просто чувствуете лёгкую тошноту перед дорогой, успокоить желудок помогут некоторые продукты, например, имбирь. Его соединения могут повысить пищеварительную реакцию и ускорить опорожнение желудка, что может уменьшить тошноту. Такой же эффект оказывает и мята.
- Откажитесь от чтения и просмотра гаджетов. Взгляд, направленный вниз, может ухудшить ваше состояние. Когда вы находитесь в движущемся транспортном средстве, лучше сфокусируйтесь на удалённой точке, например на горизонте или устойчивом объекте на расстоянии.
- Дышите глубоко. Глубокое дыхание активирует реакцию расслабления организма, запуская парасимпатическую нервную систему.
Эта реакция помогает противодействовать последствиям стресса и тревоги, которые могут усугубить симптомы укачивания. Глубокое дыхание избавляет от тошноты, головокружения и дискомфорта, вызывая состояние спокойствия.
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