Простые, но действенные способы: эти методы избавят от укачивания за считаные минуты

Многие люди страдают укачиванием в дороге. Врач Аббас Канани поделился четырьмя методами, которые помогут избавиться от этого недуга за считаные минуты.

Не переедайте перед дорогой. Тяжёлый приём пищи может привести к увеличению активности желудка. Выбирайте лёгкие, хорошо усваиваемые блюда. Используйте натуральные средства. Если вы не можете отказаться от любимой еды в поездке или просто чувствуете лёгкую тошноту перед дорогой, успокоить желудок помогут некоторые продукты, например, имбирь. Его соединения могут повысить пищеварительную реакцию и ускорить опорожнение желудка, что может уменьшить тошноту. Такой же эффект оказывает и мята. Откажитесь от чтения и просмотра гаджетов. Взгляд, направленный вниз, может ухудшить ваше состояние. Когда вы находитесь в движущемся транспортном средстве, лучше сфокусируйтесь на удалённой точке, например на горизонте или устойчивом объекте на расстоянии. Дышите глубоко. Глубокое дыхание активирует реакцию расслабления организма, запуская парасимпатическую нервную систему.

Эта реакция помогает противодействовать последствиям стресса и тревоги, которые могут усугубить симптомы укачивания. Глубокое дыхание избавляет от тошноты, головокружения и дискомфорта, вызывая состояние спокойствия.

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