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В Москве потеплеет до +23 градусов, но ненадолго

Дожди и аномальная жара: в Москве потеплеет до +23 градусов, но ненадолго
В Москве потеплеет до +23 градусов
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В Москву на этой неделе придёт резкое потепление, но затем так же сильно похолодает. Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на текущую неделю.

В среду, 10 апреля, температура воздуха в столице поднимется до +21…+23 градусов. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами возможен кратковременный дождь.

В четверг синоптики обещают +17…+19 градусов днём, местами пройдёт небольшой дождь. Также прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 апреля в Москве похолодает до +3…+8 градусов. Днём столбики термометров не поднимутся выше +11…+16 градусов. В субботу, 13 апреля, днём будет ещё холоднее: +8…+13 градусов. Возможны дожди.

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