Аллергия на пыльцу: эксперты назвали 10 малоизвестных симптомов сенной лихорадки

Сенная лихорадка, известная в медицине как аллергический ринит, поражает миллионы людей в мире и обычно ухудшается в период с конца марта по сентябрь, когда резко возрастает количество пыльцы. Эксперты выявили 10 малоизвестных симптомов этого состояния.

Сенная лихорадка вызывает такие общие симптомы, как заложенность носа, зуд в глазах и чихание. Однако, помимо этих распространённых недугов, существуют и менее известные признаки, которые могут нарушить вашу повседневную жизнь в сезон аллергии.

10 необычных симптомов сенной лихорадки:

давление в ушах;

боль в горле;

усталость;

изменения вкуса и обоняния;

мозговой туман (трудности с концентрацией внимания или проблемы с памятью);

давление на лице, вокруг пазух и щёк;

боль в зубах;

перепады настроения;

раздражение кожи, среди которых зуд и крапивница;

заложенность ушей.

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