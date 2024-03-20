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Аллергия на пыльцу: эксперты назвали 10 малоизвестных симптомов сенной лихорадки

Аллергия на пыльцу: эксперты назвали 10 малоизвестных симптомов сенной лихорадки
10 малоизвестных симптомов сенной лихорадки
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Сенная лихорадка, известная в медицине как аллергический ринит, поражает миллионы людей в мире и обычно ухудшается в период с конца марта по сентябрь, когда резко возрастает количество пыльцы. Эксперты выявили 10 малоизвестных симптомов этого состояния.

Сенная лихорадка вызывает такие общие симптомы, как заложенность носа, зуд в глазах и чихание. Однако, помимо этих распространённых недугов, существуют и менее известные признаки, которые могут нарушить вашу повседневную жизнь в сезон аллергии.

10 необычных симптомов сенной лихорадки:

  • давление в ушах;
  • боль в горле;
  • усталость;
  • изменения вкуса и обоняния;
  • мозговой туман (трудности с концентрацией внимания или проблемы с памятью);
  • давление на лице, вокруг пазух и щёк;
  • боль в зубах;
  • перепады настроения;
  • раздражение кожи, среди которых зуд и крапивница;
  • заложенность ушей.
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