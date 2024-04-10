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Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут взойти на престол раньше, чем планировалось

Инсайдеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон могут взойти на престол раньше, чем планировалось
Король Карл III
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Обстановка в королевской семье напряжённая. Несколько месяцев назад стало известно, что у короля Карла III обнаружен рак. Кроме того, спустя какое-то время появилась информация о том, что онкологическое заболевание выявлено и у принцессы Кейт. Теперь подданные с особым вниманием наблюдают за происходящим во дворце.

Раньше эксперты предполагали, что срок царствования Карла продлится по крайней мере 10 лет, однако из-за его диагноза ситуация несколько осложняется. Инсайдеры уверены, что монарх сложит свои полномочия гораздо раньше, а на трон взойдут принц и принцесса Уэльская.

Правда, в этом случае ситуация тоже остаётся под вопросом. Сейчас Кейт Миддлтон проходит лечение от рака, поэтому на публике совсем не появляется. Кроме того, источники уверяют, что принц Уильям обеспокоен состоянием здоровья супруги. При этом все факты указывают на то, что король стремительно выздоравливает. Так, уже на конец этого года у Карла и королевы Камиллы запланирован официальный визит в Австралию, Новую Зеландию и Самоа.

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