У Кейт Миддлтон рак: как на болезнь принцессы отреагировали члены королевской семьи

Несколько дней назад Кейт Миддлтон официально сообщила, что у неё обнаружили онкологическое заболевание. На данный момент принцесса Уэльская проходит химиотерапию, а представители королевской семьи высказываются в её поддержку. Так, стало известно, какой была реакция короля Карла III на заявление Кейт. К слову, монарх сейчас тоже проходит лечение от рака.

Король Карл III бесконечно гордится Кейт и её мужеством, с которым она сделала заявление, — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Кроме того, скорейшего выздоровления Кейт пожелали принц Гарри и Меган Маркл, которые сложили свои официальные королевские полномочия в январе 2020 года.

Мы желаем скорейшего выздоровления Кейт. Надеемся, что семья сможет спокойно и без лишнего внимания справиться с этим, — заявили супруги.

Также поддержать Кейт поспешил брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер. Мужчина отметил, что Миддлтон – пример удивительного мужества.

Невероятная сила и выдержка! – высказался Спенсер.

Ожидалось, что Кейт Миддлтон вернётся к исполнению своих королевских обязанностей уже в ближайшее время, однако после новостей о том, что принцесса проходит лечение от онкологии, говорить о её скором выходе в свет не приходится. О том, какое именно заболевание у неё выявили, Кейт не сообщила. Также остаётся загадкой, сколько может продлиться лечение принцессы.

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