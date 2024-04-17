Задержка или отмена авиарейса: юрист разъяснил, что могут требовать пассажиры

На Арабские эмираты обрушились рекордные за 75 лет ливни. В результате около 2,5 тысячи россиян застряли в аэропорту страны, они не могут вернуться на родину из-за природных катаклизмов.

Из-за задержанных и отменённых рейсов туристы почти сутки вынуждены сидеть в аэропорту Дубая без еды и воды. Авиакомпании не предоставили им и жильё.

Что обязана предоставить авиакомпания в случае задержки рейса?

Роман Петров адвокат «Разъяснил, какие права есть у пассажиров при задержке авиарейса».

Если рейс задержали на два часа, то пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Если вылет откладывается на четыре и более часа, то авиакомпания обязана организовать горячее питание — кормить людей должны каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов – в ночное. Как правило, в этом случае выдаются талоны на питание в кафе аэропорта.

Фото: istockphoto.com/KSChong

Если продолжительность задержки рейса составляет более шести часов в ночное время или более восьми часов в дневное время, то пассажиров обязаны разместить в гостинице. Причём авиакомпания должна организовать бесплатный трансфер от аэропорта до жилья и обратно, предоставить камеру хранения (тоже бесплатно).

Обязанность авиакомпании в том, чтобы на кассе или на стойке регистрации был её представитель, который будет курировать все услуги, доносить до людей информацию, направлять их, давать талоны на питание, на гостиницу.

При задержке рейса пассажиры вправе совершить два бесплатных телефонных звонка либо отправить сообщения по электронной почте. Таким образом, они могут уведомить родных или коллег об отложенном или отменённом вылете.

Звонки и Интернет на родину из зарубежных стран могут быть очень дорогими.

Фото: istockphoto.com/Ulisberg Alves

Более того, пассажирам положена компенсация. Минимальный её размер при задержке рейса считается по постановлению правительства РФ — 25% от размера минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета. Отметим, человек не вправе требовать компенсацию в том случае, если рейс был отменён или отложен не по вине авиакомпании.

В ОАЭ причина задержки как раз не действия авиаперевозчика, а природные катаклизмы.

Если человек теряет «стыковку», то всё зависит от того, какие это рейсы. Если их выполняет одна авиакомпания, то пассажиру обязаны обеспечить пересадку на следующий рейс. Если это самолёты не связанных между собой авиаперевозчиков, то второй рейс сгорает, происходит аннуляция.

Если рейс отменили за несколько дней, то вы имеете право получить другой билет либо полный возврат денежных средств. Даже если другой билет будет дороже, авиакомпания обязана компенсировать эту разницу. Всё это регулируется общими правилами воздушных перевозок пассажиров и Воздушным кодексом Российской Федерации.

Если вы хотите получить компенсацию и моральный ущерб в случае задержки или отмены рейса, то обязательно нужно написать заявление: сдать его в авиакомпанию в бумажном виде или через их сайт (если такой порядок у них предусмотрен). Также необходимо приложить посадочные талоны, маршрутные квитанции, чеки за покупку билетов. Взыскание компенсации и морального вреда происходит в судебном порядке.