В России обнаружили 47 новых переносимых комарами вирусов

Специалисты изучают вирусный пейзаж в стране. В России удалось обнаружить 47 новых вирусов, переносимых комарами, а также 14 вирусов в клещах. Об этом в ходе встречи с Михаилом Мишустиным сообщила руководитель Роспотребнадзора РБ Анна Попова.

Это на сегодняшний день уже позволяет обнаружить 47 новых вирусов в комарах, 14 в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы видеть всё, что может нанести вред, главное — увидеть риск.

Выявить патогены удалось в ходе исследований в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Анна Попова добавила, что для национального каталога оцифрованы все имеющиеся патогены.

До конца года мы пополним до 40 тыс. штаммов и превзойдём крупнейшую американскую коллекцию типовых культур. Это крайне важно.

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