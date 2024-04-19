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Вдова Коби Брайанта выложила милое фото со спортсменом

Вдова Коби Брайанта выложила милое фото со спортсменом
Коби и Ванесса Брайант
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Жизнь легендарного баскетболиста трагически оборвалась в 2020 году. Вдова Коби Брайанта Ванесса после смерти мужа сосредоточилась на воспитании детей. Напомним, в чудовищной авиакатастрофе Брайант погиб вместе со своей дочерью Джианной. У спортсмена осталось три дочери – Наталья, Бьянка и Капри.

18 апреля 2001 года Коби и Ванесса официально поженились. С того момента пара практически не расставалась. Вчера, 18 апреля, была годовщина свадьбы супругов. В честь этого события вдова баскетболиста опубликовала милые совместные фотографии. На снимках счастливая пара танцует на одном из светских мероприятий.

Коби и Ванесса Брайант

Коби и Ванесса Брайант

Фото: Из личного архива Ванессы Брайант

С годовщиной, Коби, — написала Ванесса.

Брайант и его будущая супруга познакомились в далёком 1999 году. Тогда спортсмену было 20 лет, а Ванессе – 17. Их первое свидание прошло в Диснейленде. Как только девушке исполнилось 18 лет, Коби сделал ей предложение.

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