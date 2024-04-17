60-летний Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет и произвёл фурор

Кумир миллионов снова в строю. В последнее время поклонники сильно переживали за Джонни Деппа. После громкого бракоразводного процесса с Эмбер Хёрд он пропал со всех радаров, практически не снимался в кино и не выходил на ковровые дорожки. К счастью, чёрная полоса в жизни актёра наконец-то подошла к концу.

На днях в Лондоне прошло мероприятие, посвящённое фильму «Жанна Дюбарри» об отношениях короля Людовика XV с его официальной фавориткой. Депп исполнил в нём как раз роль Людовика, а лента с его участием стала фильмом открытия Каннского кинофестиваля в 2023 году.

Джонни Депп Фото: Neil P. Mockford/Getty Images

Появление Деппа на ковровой дорожке произвело настоящий фурор. Поклонники обратили внимание на то, что актёр заметно похорошел. На протяжении всего вечера 60-летний Депп довольно улыбался и общался с коллегами. Известно, что в скором времени он снимет свой первый за 25 лет фильм. Ожидается, что это будет биографическая драма «Модильяни», посвящённая жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни.

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