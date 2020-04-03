Шрамы и риск. Через что проходят врачи, борющиеся с коронавирусом

Во всём мире ведётся упорная борьба с коронавирусной инфекцией. Врачей, которые работают в больницах, теперь приравнивают к супергероям. Только есть между ними одно различие. Если выдуманные персонажи в той или иной степени неуязвимы, то реальные медицинские работники каждый раз рискуют собственным здоровьем, открывая двери больницы. Эти люди проходят через множество трудностей и ущемлений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим.

Нам кажется, что в настоящее время каждому человеку важно знать, какая нелёгкая доля выпала докторам и медсёстрам. Возможно, это поменяет чьё-то отношение к сложившейся ситуации и заставит быть чуть ответственнее.

Многочасовая работа без отдыха

В странах, где число заражённых коронавирусом достигло критических отметок, система здравоохранения еле справляется с навалившейся задачей. В больницах не хватает мест, оборудования и медикаментов для поступающих каждый час пациентов. Но что самое страшное — в госпиталях недостаточно людей, которые способны оказать помощь всем больным. Врачам приходится работать многие часы без перерыва на обед. Некоторые медики заступают в две смены подряд, так как их коллеги тоже заболевают и временно выбывают из строя.

Существует мнение, что Россию только ожидает пиковая ситуация в связи с распространением COVID-19. Но государственные больницы уже начинают перестраиваться под инфекционные. В одном из таких учреждений работает медсестра Валентина Смирнова. Пару дней назад девушка поделилась в своём «инстаграме» тем, как прошёл первый рабочий день во время пандемии.

Валентина: Больные заполняют уже многие отделения: у ворот очередь из скорых. Больных так много, что мы не можем покинуть отделение. Вчера нам ещё повезло и я вышла в два часа дня на полчаса. Я хотя бы поела, попила, и была возможность сходить в туалет. А потом 17 часов у меня этой возможности не было! Не потому что нельзя, не потому что для нас нет средств защиты (у нас запланированы максимум два выхода и смена экипировки на сутки), а потому что ты просто не можешь! Не можешь бросить пачками поступающих пациентов, не можешь бросить тяжёлых пациентов, которым срочно нужен кислород или капельница. Не можешь бросить врачей, которые физически тоже не успевают всех осматривать и писать дневники.

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Тяжеловесная спецодежда

Всю работу врачи и медсёстры выполняют в спецодежде, которая защищает их от заражения. Конечно, безопасность превыше всего, но знал бы каждый, как она ощущается на плечах человека. Для входа в помещение с инфицированными пациентами, работники больницы надевают хирургическую пижаму, защитный костюм поверх, респиратор, две пары перчаток, резиновую обувь и бахилы.

Такое снаряжение достаточно много весит. В нём бывает тесно, жарко, душно. Порой не хватает и воздуха.

Валентина: В грязной зоне (помещения, где располагаются заражённые— Прим. ред.) нельзя снимать ничего из вышеперечисленного. А это значит, нельзя пить, есть, сходить в туалет, а в какой-то момент становится почти невозможно дышать. Даже с возможностью выходить через шлюз в чистую зону законные два раза в сутки — это очень тяжело.

Натирающие медицинские маски и респираторы

Особый дискомфорт доставляют медицинские маски, респираторы и очки. Так как кожа лица достаточно чувствительная и нежная у любого человека, она больше всего подвержена внешнему воздействию. Медицинские работники со всего мира запустили в социальных сетях своеобразный флешмоб. Они делятся с подписчиками селфи после многочасового рабочего дня. На снимках видны натёртости, вмятины, царапины и даже кровоточащие раны от средств защиты.

Кроме того, в маске или респираторе достаточно трудно дышать, а очки регулярно запотевают и сводят видимость к нулю. Особенно непривычно находится в них долго первое время.

Валентина: Несколько раз я думала, что сейчас упаду от нехватки кислорода. Открывали окна и пытались дышать уличным воздухом через респиратор. Очки в какой-то момент запотевают, и ты видишь, как в тумане. Особенно неудобно, если это случается в тот момент, когда ты ставишь катетер.

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Огромный риск заражения

Самый большой риск для врачей — большая возможность заразиться коронавирусом. Несмотря на перечисленные средства защиты, инфекция может одержать верх. Медсестра Диана Торрес, работающая в больнице Нью-Йорка, в одном из интервью рассказала, что госпитали теперь сравнимы с зоной боевых действий.

Мы входим в зону боевых действий. Мы больше не знаем, куда мы идём. Мы не знаем, кто заражён вирусом, кому передалась инфекция. Мы строим предположения, когда мы входим в больницу. Мы понимаем, что, вероятно, мы получим ещё большую дозу вируса, чем ранее.

В России уже заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. А из-за рубежа то и дело приходят нерадостные новости: медики умирают в борьбе с коронавирусом. Офтальмолог Ли Вэньлян был первым врачом, который сообщил об инфекции в китайском Ухане. Сначала коллеги ему не поверили, а полиция вынесла предупреждение за «ложную информацию». Позже, когда существование нового вируса подтвердилось, медик заразился опасной пневмонией и погиб в начале февраля.

Что мы можем сделать, чтобы облегчить работу врачей?

Глобально мы уже вряд ли сможем изменить сложившуюся ситуацию, но быть более осознанным и нести ответственность за свои действия по силам каждому. Чтобы прекратить распространение коронавируса и дать врачам шанс справиться с огромным наплывом пациентов, следует соблюдать меры самоизоляции. И, конечно же, не забывать о правилах гигиены. Только так мы можем справиться с проблемой, нависшей над миром.