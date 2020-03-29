Самоизоляция: почему сейчас важно оставаться дома

Неделю с 28 марта по 5 апреля официально признали нерабочей из-за стремительного распространения нового вируса. Поэтому многие трудяги либо отправились на выходные, либо перешли на удалёнку. Однако некоторые жители столицы и других городов России не восприняли решение правительства как серьёзную карантинную меру и в первую же субботу отправились на шашлыки в местные парки. Сейчас такой поступок может оказаться опасным как для вашего здоровья, так и для состояния окружающих людей. Вместе со спортивным врачом центра восстановления LabRehab Ибраимом Чибичевым рассказываем, почему в ближайшие дни важно оставаться дома и самоизолироваться.

Почему число заражённых в России стремительно увеличивается?

На данный момент в России заразились коронавирусом более 1,5 тыс. человек. Зарегистрировано восемь смертей. Пока это не такие пугающие цифры для большинства населения, поэтому отношение к пандемии сейчас больше насмешливое, чем серьёзное.

Вся эта история приведёт к тому, что потенциально опасные люди (пока ещё без дебютных симптомов заболевания) разнесут вирус в глобальных масштабах, и меры карантина усилятся.

Не так давно наше государство закрыло авиасообщение со всеми странами. Не остановлены лишь вывозные полёты на родину из-за рубежа. Это говорит о том, что только в последние дни в Россию прибыли путешественники, остававшиеся за рубежом.

Фото: istockphoto.com

Вернувшиеся граждане должны соблюдать режим самоизоляции, но на практике дело обстоит совсем иначе. Большинство людей, в том числе знаменитости и публичные личности, этого не делают, потому что не считают нужным. Это приводит к тому, что число заражённых прогрессивно увеличивается благодаря безрассудству.

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Остаёмся дома: почему важно соблюдать карантин?

Из-за такого роста инфицированных COVID-19 правительство ввело режим карантина на семь дней и рекомендовало воздержаться от выхода из дома без крайней необходимости. На практике, исключающей штрафные санкции, мы увидели, что граждане восприняли карантинный режим как обычные выходные и закатили пир во время чумы! Кто-то пошел на улицы и в парки устраивать шашлыки, кто-то улетел отдыхать в Сочи и Крым, а кто-то продолжает организовывать массовые спортивные мероприятия. Вся эта история приведёт к тому, что потенциально опасные люди (пока ещё без дебютных симптомов заболевания) разнесут вирус в глобальных масштабах и меры карантина усилятся.

Если вы не ощущаете симптомов заболевания, это не даёт стопроцентной гарантии, что вы абсолютно здоровы. Инкубационный период коронавируса длится 14 дней, а в некоторых случаях доходит до 24. В это время вы можете чувствовать себя хорошо и не ощущать дискомфорта, но уже становитесь переносчиком инфекции и заражаете других людей.

Я всего лишь хочу напомнить, что заражению коронавирусом подвержены абсолютно все слои населения. Небольшое исключение — дети, которые пока могут переносить инфекцию в лёгкой форме и быть её переносчиками. Угроза распространения действительно катастрофическая! Конечно, большинство горожан увлекаются спортом и благодаря хорошей иммунной системе и молодому возрасту перенесут данное заболевание легко, как ОРВИ. Но другая часть населения, ввиду малоподвижного образа жизни, зрелого или преклонного возраста и врождённых патологий, просто не сможет пережить COVID-19.

Фото: istockphoto.com

На данный момент в Москве большинство больниц готовится к пандемии. Ведётся строительство новых инфекционных корпусов и перестройка старых. Это настоящие меры боевой готовности, а не шутки. Они необходимы для того, чтобы максимально быстро и качественно оказать всю необходимую помощь нуждающимся. Но этого недостаточно…

Как показала международная практика, даже страны, которые имеют высочайший уровень здравоохранения и социальной защиты, с пандемией не справляются. Все медицинские работники мобилизованы, работают по 24 часа через сутки для того, чтобы бороться за каждую жизнь. Средств лечения просто не хватает. Вся эта катастрофа в мире творится сейчас потому, что люди отнеслись к ней халатно, смотря лишь в свой огород. Сейчас мир находится в таком состоянии, что заставляет каждого из нас переосмыслить подход к происходящему.

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О взаимопомощи: каждый из нас может остановить распространение инфекции

Мы должны помогать друг другу. Важно помочь и медицинской сфере, чтобы не было огромного наплыва пациентов в больницах и всем была оказана своевременная помощь. Это спасёт большое количество жизней. Это спасёт нашу страну от катастрофы. Вот почему важно соблюдать режим самоизоляции и придерживаться правил гигиены и профилактики.

Фото: istockphoto.com

Увы, Россия сейчас находится на стадии начала пандемии. Основные последствия мы увидим через несколько недель, когда дебют заболевания выйдет на пик. Сейчас как никогда важно понимать, что мы не должны оставаться равнодушными и халатными, равняясь на итальянский сценарий. Только жёсткие меры могут препятствовать усугублению ситуации. Обращаясь хотя бы к малой части аудитории, мы можем остановить процесс распространения коронавирусной инфекции и спасти много жизней.

Берегите себя.