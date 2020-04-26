Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую красивую гимнастическую растяжку. Мы подобрали 10 видео, на которых спортсменки демонстрируют идеальные шпагаты и порой делают это в весьма необычных условиях. Предлагаем выбрать ролик, который произвёл на вас наибольшее впечатление.

Сегодня мы рассказываем подробнее об участнице баттла Дарье Денисовой — девушке, которая покорила социальные сети ещё в школе и к настоящему моменту завоевала любовь полумиллиона подписчиков. Всего этого ей помогла добиться поразительная гибкость.

Шпагат на фоне горного пейзажа

Сейчас Дарье 17 лет. За эти годы спортсменка успела попробовать себя в большом спорте и уйти из него по окончании школы. Но это не значит, что девушка вовсе забросила занятия растяжкой. Теперь она работает тренером по стретчингу в Минске и радует своей гибкостью подписчиков в «Инстаграме» и TikTok.

В конце прошлого года Денисова приезжала в Россию, чтобы отдохнуть на горнолыжном курорте в Сочи. И удачно дополнила красоту местных пейзажей завораживающими трюками из акробатики.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Здесь спортсменка выполняет сложный элемент — равновесие на полупальцах. Для того чтобы сделать его правильно, необходима не только отличная растяжка, но и умение сохранять баланс всем телом. Далёким от гимнастики людям иногда сложно устоять на одной ноге, не говоря уже о шпагате в таком положении и необходимости откинуть спину назад. А вот Денисовой, кажется, это удаётся с завидной лёгкостью, к тому же на фоне живописного заката в горах.

Прославилась своими шпагатами. За растяжкой Дарьи Денисовой следит полмиллиона человек Гимнастка поражает гибкостью и акробатикой.

Непревзойдённая гибкость. Гимнастка Солдатова совершенствует растяжку даже на карантине А умение садиться на шпагат помогает ей в домашних делах.

Как к Дарье Денисовой пришла популярность в TikTok?

Сейчас за страницей Дарьи в TikTok следят более 530 тыс. человек, а в «Инстаграме» — 7 тыс. Однако успеха в социальных сетях девушка начала добиваться ещё два года назад. Тогда она заняла первую строчку в белорусском топе и превзошла других блогеров по количеству лайков, полученных за день. А вскоре некоторые ролики спортсменки начали набирать более миллиона просмотров. К слову, Денисова вовсе не считает создание скетчей трудным занятием. Иногда оно бывает довольно смешным.

Что там продумывать? Научился монтировать — и всё. Из забавных случаев во время съёмок — один раз случайно порвала штаны. Зато ролик хорошо посмотрели.

Вероятно, внимание аудитории привлекла гибкость девушки и её нестандартный подход к гимнастическим трюкам. Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно. Спортсменка добавила к своим умениям каплю креатива и продемонстрировала растяжку в совершенно разных местах и забавных жизненных ситуациях.

Фото: instagram.com/dashkaswit0804/

Хотя сейчас Денисова больше не занимается гимнастикой профессионально, основной контент её блога — это впечатляющая актробатика, зачастую снятая в режиме замедленного действия под мелодичную или зажигательную музыку. Но теперь к роликам с шпагатами добавились юмористические скетчи, танцевальные номера и даже пение.

Мой TikTok стал популярным именно благодаря гимнастике. Но сейчас мне бы хотелось от такой концепции отходить — и снимать что-то больше танцевальное, например. Устала носить всё время спортивное!

Надеемся, вместе с нарастающей популярностью Дарья не забудет о спорте. Ведь растяжка не только полезна для поддержания хорошей формы, но и попросту красива.

Понравилась история юной гимнастки? Тогда выбирайте видео Дарьи Денисовой в голосовании за самую красивую гимнастическую растяжку.