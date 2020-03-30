Прославилась своими шпагатами. За растяжкой Дарьи Денисовой следит полмиллиона человек

Давно прошли те времена, когда очаровательные гимнастки покоряли сердца зрителей только на спортивных соревнованиях. С приходом эры соцсетей любая спортсменка может легко похвастать своей гибкостью. А некоторых она и вовсе делает знаменитостями.

Дарья Денисова – 17-летняя девушка из Минска – прославилась своими эффектными шпагатами и яркой акробатикой. Свои трюки и упражнения Даша выкладывает в TikTok. Полтора года назад первые видео собирали по десять лайков, а сейчас у девушки уже полмиллиона подписчиков.

В интервью белорусскому порталу tut.by Даша рассказала, что спорт для неё выбрала бабушка. Однако девочка искренне полюбила гимнастику и упорно тренировалась, а в 12 лет даже специально переехала из Витебска в Минск, чтобы добиться большего. В 15 лет Даша стала мастером спорта.

Неудивительно, что Даше всегда нравились упражнения на растяжку. Именно её девушка и демонстрирует во многих своих видео. Кстати, закончив школу, девушка решила закончить и с большим спортом, но тем не менее она продолжает работать тренером по стретчингу.

Несмотря на то, что Дарья стала популярной в соцсети благодаря своим гимнастическим навыкам, она планирует менять направление своих видео в более танцевальное русло.