Протестующие не строят баррикады и не мародёрствуют – вместо этого они играют в футбол с ОМОНом.

Спорт против насилия: как проходят митинги в Беларуси

Жители Беларуси неделю протестуют против результатов президентских выборов. Акции носят исключительно мирный характер. Во время митингов белорусы даже находят время на спорт. Рассказываем, как это помогает протестующим отстаивать свою точку зрения.

Почему протестуют белорусы?

По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах 2020 года победил Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Напомним, что он бессменно занимает должность президента с 1994 года. В то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Не все белорусы согласны с такими результатами, поэтому уже неделю граждане выстраиваются в цепи солидарности, чтобы выразить своё несогласие.

Волна протестов поднялась ещё в конце мая 2020 года, когда противники действующей власти выходили на демонстрации с плакатами и призывали президента Беларуси Александра Лукашенко покинуть свой пост. А после голосования, состоявшегося 9 августа, общественное недовольство разгорелось с новой силой.

Что происходит на митингах?

Протесты носят мирный характер, несмотря на проявление жестокости со стороны правоохранительных органов. Белорусы митингуют спокойно, с заботой о собственной стране: во время акций они занимаются спортом, убирают за собой мусор, а милицейским дарят цветы.

Так, в четверг, 13 августа в Минске мужчины играли в шахматы прямо на акции протеста, сидя на траве.

А на следующий день в столице белорусы играли в бадминтон у входа в государственное учреждение. На футболке одного из мужчин была яркая надпись: «Спорт против насилия».

В спортивных играх участвуют не только протестующие, но и представители правоохранительных органов. Например, в день выборов в Новополоцке митингующие сыграли в футбол с сотрудниками ОМОНа.

Посмотреть на импровизированный матч собралось много болельщиков, но вместо привычных футбольных кричалок «трибуны» скандировали: «Милиция с народом!».