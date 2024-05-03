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Плохие новости для аллергиков: сезон цветения деревьев в Москве будет долгим

Плохие новости для аллергиков: сезон цветения деревьев в Москве будет долгим
Сезон цветения деревьев в Москве будет долгим
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Москвичей предупредили о продолжительном сезоне цветения деревьев-аллергенов. Способствовала этому необычная весенняя погода с аномальным теплом и обильными осадками.

Как сообщает «РГ», ссылаясь на слова доцента кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазиной, в России до 80% населения страдают аллергией на пыльцу. Причём одним из самых сильных аллергенов является берёза.

В средней полосе страны, как правило, дерево начинает цвести к майским праздникам. Однако в этом году первая пыльца на берёзах появилась уже в середине апреля. Учитывая, что не все деревья зацвели одновременно, многие начинают образовывать соцветия только сейчас.

Усугубляет ситуацию и особенность растения. В соцветиях берёзы образуется много пыльцы, при этом она мелкая и лёгкая. Именно поэтому ветер легко подхватывает и переносит её на большие расстояния, вплоть до тысячи километров.

Вскоре запылит и ольха: люди с аллергией на берёзу могут реагировать и на пыльцу этого дерева. По словам Асель Нуртазиной, цветение этих растений завершается обычно к началу лета, то есть сезон аллергии в этом году будет продолжительным.

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