Спорт в октябре. Чем заняться любителям активного образа жизни?

Нет теплее одежды, чем спортивная форма. Но мы не забыли и про тех, кто любит проводить вечера дома.

Октябрь — месяц самых красивых листьев, самого романтичного дождя и самых спортивных событий. Когда мы уже немного привыкли к отсутствию солнца, можно полноценно вернуться к любимым активностям.

Забег «Моспром»

Когда: 10 октября

Где: «Технополис», Москва

Дистанция: 2км/5км/10км



Забег приурочен ко Дню промышленности и пройдёт в особой экономической зоне «Технополис». Участвовать могут все любители бега, достигшие 18 лет. Если же вы планируете болеть за членов семьи вместе с детьми, то на площадке предусмотрена специальная семейная зона.

Бег после пандемии. Что такое онлайн-старты и как показать на них хороший результат Атлет New Balance — об особенностях формата и шестом месте в международном рейтинге.

Кросс с собаками «Быстрый пёс»

Когда: 3 октября

Где: «Битцевский лес», Москва

Дистанция: 2 км



Кросс с четвероногими друзьями — необычный способ провести уикенд. Организаторы обещают, что удовольствие получат и хозяева, и их питомцы. Маршрут будет проходить по грунтовому покрытию, поэтому грязи и луж не избежать. Советуем экипироваться посерьезнее.

Бесплатные тренировки «Спортивные выходные»

Когда: до 11 октября

Где: в 27 парках Москвы



До 11 октября любой желающий старше 18 лет может позаниматься спортом на свежем воздухе. «Спортивные выходные» открывают возможность попробовать воркаут, кросс-кантри, скандинавскую ходьбу и даже скейтбординг. За безопасность не переживайте: количество участников колеблется от 10 до 25, так что дистанция будет соблюдаться. Все оборудование регулярно дезинфицируется.

Подробности на сайте мероприятия.

Заплыв SWIMSTAR ONE MILE SOCHI 2020

Когда: 9 октября

Где: Имеретинский порт, Сочи

Дистанция: 1852 м



Водными активностями можно насладиться в солнечном Сочи. В Адлере, в акватории Имеретинского порта, пройдёт заплыв в 1 милю. Территория защищена от волн, а температура, по предварительным прогнозам, составит от 19 до 24 градусов.

Для регистрации и подробностей воспользуетесь сайтом.

Встретимся на дистанции!

Для тех, кто хочет провести этот месяц чуть менее активно, мы тоже подготовили несколько событий.

Red Bull BC One E-Battle

Когда: 10 октября

Понаблюдать за танцевальными баттлами можно и сидя дома. Red Bull BC One E-Battle – это онлайн-соревнование, где 6 танцоров из России (4 би-боя и 2 би-гёрл) вышли в топ-16. Это больше, чем от какой-либо другой страны. Узнать, кто пройдет дальше и будет представлять нашу страну в топ-8, можно будет в ходе прямой трансляции 10 октября (начало в 21.00 по московскому времени).

А посмотреть трансляцию баттла топ-16 уже можно на Red Bull TV и на странице Red Bull BC One в Facebook или на канале в YouTube.

Мюзикл «Шахматы»

Когда: 17 октября

Где: Театр МДМ

Театральная компания «Бродвей Москва» представит премьеру мюзикла «Шахматы».

Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что безусловно найдет отклик у российского зрителя, но все-таки главное в “ШАХМАТАХ” – это музыка, – рассказывает глава компании «Бродвей Москва», продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, MAMMA MIA! и не только.

На сцене можно увидеть Александра Суханова, Александра Казьмина, Анастасию Стоцкую, Анну Гученкову и других актёров.