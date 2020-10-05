Учёные: на интервальном голодании невозможно похудеть

Популярность метода интервального голодания возросла в России в течение последнего года. Его используют для похудения, улучшения метаболизма, регуляции уровня сахара в крови. Но так ли хорош этот способ? Учёные из США провели своё исследование, которое говорит об обратном.

Перевести заключение и разобраться в научных данных «Чемпионату» помогла клинический психолог, кандидат наук и автор книги по интуитивному питанию Светлана Бронникова.

По результатам клинического исследования TREAT, на интервальном голодании люди с ожирением не худеют, их метаболизм не улучшается и не снижается уровень воспалений. Этот метод питания приводит к потере мышц.

Светлана: Эти данные подтверждают, что метаболизм человека – гораздо более сложная конструкция, и к внедрению новаторских форм питания стоит относиться с большой осторожностью.

Фото: istockphoto.com

В чём суть исследования?

Результаты этого эксперимента были опубликованы 28 сентября 2020 года на сайте медицинского журнала JAMA Network. Это первое в истории науки исследование на людях о влиянии интервального голодания на снижение веса.



Кардиолог Университета Калифорнии в Сан-Франциско Этан Вейсс изучил эффект интервального голодания на 116 добровольцах, имевших стабильный избыточный вес и диагноз «ожирение». Средний вес участников исследования составлял 100 кг. Часть испытуемых практиковала интервальное голодание и принимала пищу с 12 часов дня до 8 часов вечера. Контрольная группа питалась в обычном трёхразовом режиме без ограничений по времени.

9 ошибок в здоровом питании, которые делают даже профессионалы Многие совершенно забывают об этих простых истинах.

Какие результаты?

Через 12 недель было обнаружено, что небольшое снижение веса произошло в обеих группах. Этот эффект ученые не связывают с типом питания: вес снижается, когда человек начинает обращать внимание на то, что и как он ест, а в случае участия в исследовании это неизбежно.



Группа, практиковавшая интервальное голодание, не показала преимуществ в снижении веса перед контрольной группой. Исследование также не выявило различий в метаболических показателях – в обеих группах не было обнаружено изменений уровня инсулина, глюкозы, уровня активности или качества сна, не было обнаружено и снижения уровня воспалительных процессов в организме.



Более того, группа испытуемых, практиковавшая интервальное голодание, продемонстрировала значительную потерю мышечной массы (65% относительно общей потери веса). При других формах снижения веса этот показатель обычно составляет не более 20-30% от общей потери веса. А это статистически связано с последующим набором веса.

Фото: istockphoto.com

А что учёные говорили до этого?

Интервальное голодание активно популяризировалось последние семь-восемь лет как метод снижения и контроля веса, омоложения, оздоровления, улучшения метаболических показателей (в частности, контроля и снижения уровня инсулина при диабете второго типа), а также улучшения самочувствия и уровня активности.

Исследования эффектов ограниченного по времени питания на мышах начались после того, как группа исследователей под руководством Нобелевского лауреата Есиноро Обуки из Токийского Университета описала феномен аутофагии у дрожжевых клеток.



Группа биологов Института Биологических Исследований Солк в Сан-Диего обнаружила, что питание, ограниченное во времени, приводит к снижению веса у мышей с ожирением и улучшению их метаболического здоровья даже в случае кормления пищей с высоким содержанием сахаров и жиров. В итоге идеи об оздоравливающем эффекте интервального голодания для людей широко распространились в массовой культуре.

Фото: istockphoto.com

Может ли интервальное голодание быть опасным для здоровья?

Впоследствии проведенное исследование показало, что эффекты интервального голодания, обнаруженные на мышах, пока не могут быть распространены на человека. Руководитель эксперимента доктор Этан Вейсс, придерживавшийся интервального голодания на протяжении семи лет, прекратил это делать в день, когда впервые увидел результаты своей работы. В интервью ABS-SBN News он сообщил, что был шокирован выводами, и что прописывать такую диету своим пациентам он считает преждевременным решением.



Кроме того, Вейсс подчеркнул необходимость дальнейших исследований, особенно относительно безопасности интервального голодания для пожилых людей (60+) и людей, страдающих хроническими расстройствами здоровья, такими, как диабет второго типа.

Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха? Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.

Светлана: Мне известно, например, что эндокринологи в России широко прописывают трёх и даже двухразовое питание для больных диабетом второго типа, утверждая, что это стабилизирует инсулин. К сожалению, это потенциально опасные для здоровья практики с непрогнозируемым эффектом.



Полноценный и сбалансированный рацион, количество приемов пищи, соответствующее потребностям человека и уровню его активности, отсутствие жестких правил и ограничений и питание в соответствии с сигналами голода и насыщения, то есть опора на принципы интуитивного питания – по-прежнему наиболее эффективный и научно подтвержденный метод оставаться здоровым и не набирать вес в долгосрочной перспективе.