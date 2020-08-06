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Какие полезные перекусы калорийнее их «вредных» аналогов? Сравнение пп-блогера

Калорийные полезные перекусы
Арина Забгаева Алина Карпушкина
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Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха?
Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.
Lifestyle / Питание 0

Когда начинаете придерживаться правильного питания, порой даже маленькое отклонение от плана может спровоцировать срыв. В погоне за заветными параметрами, мы тщательно считаем калории, отказываем себе в сладостях и ищем полезные альтернативы. Но как оказалось, не всё то «правильно», что таковым считается. ПП-блогер из Великобритании Люси Маунтин в своём «инстаграме» развенчала мифы о популярных здоровых перекусах – некоторые из них калорийнее сладостей.

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Молочный Vs. горький

Один из любимых лайфхаков адептов здорового образа жизни – замена молочного шоколада на горький. И он оказался мифом. В первом калорий значительно меньше, чем в его «полезной» альтернативе.

Тем не менее, горький шоколад действительно считается более «здоровым». Хотя он калорийнее, в нём содержится меньше сахара, больше пищевых волокон и железа. Кроме того, он питательнее.

Однако если вам больше по душе молочный вкус, заставлять себя есть горький шоколад ради похудения бессмысленно. Как отмечает Люси, с точки зрения калорий он окажется даже более «выгодным».

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Кукурузные хлопья Vs. гранола

Гранола считается полезным вариантом завтрака. На самом же деле, в ней не меньше сахара, чем в простых кукурузных хлопьях, а калорий – на полсотни больше. Конечно, эти два продукта отличаются по составу, питательности и вкусу.

Однако Маунтин рекомендует, в первую очередь, прислушиваться к себе и выбирать то, что нравится именно вам. Еда не должна автоматически пересчитываться вами в калории, считает блогер, ей тоже нужно уметь наслаждаться.

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Обычные чипсы Vs. овощные

Овощные чипсы стали наиболее популярным перекусом у тех, кто следит за своим питанием и стремится к красивой фигуре. Однако для многих обыкновенные картофельные чипсы – более вкусный вариант. И, как оказалось, менее калорийный.

Разница в энергетической ценности не столь велика, но в очередной раз подтверждает, что нередко «здоровую» еду преувеличивают. Люси считает, что правильное питание – понятие скорее субъективное, и для каждого оно разное. Поэтому если вам до ужаса захотелось съесть пачку чипсов, не стоит корить себя – вы не так уж сильно отступили от плана.

Паста Vs. ореховые смеси

В следующий раз, когда вам внезапно захочется перекусить, не спешите сметать с полок ореховые смеси. В небольшой порции пасты (~65 г.) столько же калорий, сколько и в одной горсточке миндаля (~40 г.). Разница в этом случае в соотношении жиров и углеводов. Первых больше в орехах, в то время как вторых – в макаронных изделиях.

При похудении не стоит злоупотреблять ни теми, ни другими. Обращайте внимание на свой рацион в целом. Если сегодня вы уже съели свою порцию жиров, можно отдать предпочтение спагетти. Если же переборщили с углеводами, перекусите миндалём.

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Заварной крем Vs. кешью

Орехи богаты белком, и многие считают их отличным перекусом после тренировки. Однако кроме протеина в них содержатся ещё и жиры, что увеличивает калорийность. Чтобы получить 20 г. белка, придётся съесть около 100 г. кешью, отмечает Маунтин. А это целых 3000 ккал. Для тех, кто стремится набрать мышечную массу, такая «диета», может, и подходит. Но если вы пытаетесь похудеть, вряд ли вам захочется питаться исключительно орехами.

Для сравнения, в банке заварного крема содержится столько же протеина, сколько и в 40 г. кешью – около 12 г. Только почему-то никто не ест его ложками сразу после тренировки.

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Фастфуд тоже не так плох, как о нём говорят. Конечно, злоупотреблять им не стоит, но так можно сказать и в отношении любой пищи, даже самой здоровой. Если душа просит бургер, не бойтесь сорвать диету – от одного бутерброда ничего плохого точно не случится.

Не стоит зацикливаться только на энергетической ценности и строго фиксировать, сколько и чего вы съели. Правильное питание – это не столько о дефиците калорий, сколько об умении прислушиваться к своему организму, ведь универсального здорового и подходящего каждому рациона не существует. Если сегодня вам хватает овощных чипсов и гранолы – прекрасно. Но если завтра захочется кукурузных хлопьев и молочного шоколада – не отказывайте себе в удовольствии.

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