Орлы в клетке не сидят: как тренировался Хабиб, чтобы достичь успеха?

Сегодня только самый злостный ненавистник Нурмагомедова не признаёт его великим борцом. Он вписал своё имя в историю единоборств: 29 побед и ни единого проигрыша. Мало кто может похвастать подобными успехами. Как же Хабибу удалось добиться вершины? Дело не только в таланте или везении, но и в серьёзной ежедневной работе над собой. Как тренируется один из знаменитейших борцов UFC и сможете ли вы так же?
Последние успехи
В октябре состоялся главный поединок этого года в UFC: действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился на ринге с Джастином Гэтжи, чтобы отстоять звание чемпиона и выйти на первое место в списке всех бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Результат оказался хотя и не предсказуемым, но ожидаемым для поклонников Хабиба – сокрушительная победа. Соперника хватило всего на полтора раунда, прежде чем «Орёл» смог в 29-й раз завоевать победу в октагоне.
После боя Хабиб заявил, что решил завершить карьеру.
В чём сила Хабиба?
Ответ на этот вопрос достаточно простой, но от того не менее интересный. Хабиб не с другой планеты, он такой же человек, как и все. А для успешной карьеры в боях совсем необязательно обладать сверхъестественными способностями, хотя таланта Нурмагомедову не занимать. Хватит упорных тренировок и неограниченной мотивации, которую помогают поддерживать тренеры и близкие люди.
Даже после победы над Конором Макгрегором, который перед поединком позволял себе грубости в адрес соперника, а затем хлопал обессиленной рукой по плечу Хабиба, последний не стал опускаться до оскорблений. Вместо этого Нурмагомедов продолжил ежедневные тренировки и одержал ещё три сокрушительные победы.
Тренируется Хабиб каждый день без исключений. В его расписание включены активности разного рода, которые направлены не только на развитие силы, манёвренности и боевых навыков. Борец также уделяет внимание кардиотренировкам, растяжке и восстановительным процедурам.
В течение недели занятия Хабиба выглядят примерно так.
Понедельник
Утро: спарринги, работа на мешке, грепплинг.
Вечер: беговая работа, спринты, подтяжка.
Вторник
Утро: вольная борьба.
Вечер: бокс, работа на лапах.
Среда
Утро: спарринги, работа на мешке, грепплинг.
Вечер: кроссфит.
Четверг
Утро: джиу-джитсу.
Вечер: беговая работа, спринты, растяжка.
Пятница
Утро: спарринги, работа на мешке, борьба в стойке и партере.
Вечер: кроссфит, работа на лапах.
Суббота
Утро: Спарринги в партере и стойке, отработка добиваний.
Вечер: бег.
Воскресенье
Бег, баня, отдых.
Возможно, теперь Хабиб будет уделять чуть меньше времени таким усердным тренировкам. Однако путь к чемпионству лежит через большие нагрузки, разработку собственных новых методик, нахождение и устранение слабых сторон и умение извлечь максимум из сильных. Хабиб – пример для подражания и источник мотивации и вдохновения для многих, а его тренировочный план при желании можете осилить и вы.