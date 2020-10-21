Спорт не выходя из дома. 4 идеи для разнообразия досуга в четырёх стенах

В жизни каждого из нас случаются дни, когда мы предпочитаем остаться дома. В такие периоды хочется побаловать себя развлечениями – посмотреть матч любимой команды или хороший фильм, посвятить время своему телу и потренироваться или, наоборот, добраться до новой игры на консоли и зависнуть на целый день на диване. Этим, если верить исследованиям, и занимались большинство пользователей русскоязычного интернета в этом году.

Новая реальность не могла не отразиться на наших привычках. Согласно данным Mail.ru Group, в период удалённой работы «58% пользователей рунета отметили, что стали больше времени уделять онлайн-обучению, столько же — фильмам и сериалам. Около половины опрошенных теперь чаще смотрят стримы (48%) и стримят сами (45%).» То есть, существенно возросла популярность онлайн-кинотеатров, лекций, игр, а кроме того, ещё и видео-тренировок. Мы все стали искать способы активно расходовать своё время, оставаясь дома. После решения рабочих вопросов дистанционно мы по-прежнему предпочитаем проводить досуг в родных стенах.

Наши развлечения могут стать ещё приятнее, если дома установлен проектор. Тем более современные модели годятся не только для просмотра фильмов, но и предлагают совершенно разные сценарии использования. Экран на всю стену не только выглядит круто и атмосферно, но и имеет большой функционал. Рассказываем, чем он может пригодиться поклонникам спорта и как правильно выбрать технику, отталкиваясь от собственных целей и предпочтений.

Для просмотра зрелищных матчей — с огромным экраном

Не зря любители наблюдать за спортивными состязаниями зачастую просмотру дома предпочитают бары. Смотреть матчи надо со вкусной едой, напитками и на большом экране. Так вы точно не пропустите ключевые моменты, не потеряете из виду мяч или ещё более мелкую шайбу. А что если устроить бар прямо в своей квартире? С трансляцией размером во всю стену вы сможете почувствовать атмосферу арены у себя дома, а спорт станет ещё ближе.

Фото: istockphoto.com

Современные проекторы способны показывать изображение разной диагонали, обеспечивая контрастную и яркую картинку, а также весьма удобны в установке. И выключать свет или закрывать шторы теперь совсем не обязательно. Кроме того, теперь проектор может быть мобилен и компактен.

Как определиться с подходящей моделью? Отталкивайтесь от собственных предпочтений, возможностей для установки в вашей квартире и, конечно, бюджета. На рынке представлены варианты на любой вкус и цвет. Большое разнообразие функций даёт возможность определить тот набор, что подойдёт именно вам.

Оптимальным выбором для болельщиков будет LG PROBEAM BU50NST. Помимо сверхвысокого разрешения в 4K UHD модель обеспечивает изображение диагональю от 40 до огромных 300 дюймов (это, между прочим, 7,62 м). Ресурс лазерного источника света – 20 тыс. часов: он позволит просматривать изображение на проекторе по 8 часов в течение 7 лет или 4 часа в день на протяжении 14 лет. С таким проектором можно посмотреть не одно футбольное первенство.

Совет от «Чемпионата»: не забудьте запастись достаточным количеством еды и напитков. Вряд ли кому-то захочется просмотреть важный момент игры, прервавшись на поход в магазин или заказ доставки.

Повысить градус. Можно ли совмещать спорт и алкоголь? Разобрались, мешает ли алкоголь худеть, чем полезно пиво и пьют ли его спортсмены.

Для гейминга и онлайн-тренировок— беспроводной и ультрафокусный

Хотите вдоволь насладиться свежей FIFA 21 или уже не можете дождаться выхода новой консоли, чтобы её опробовать? Мы с вами в одной команде. И играть любим не только в одиночку, но и собираясь дружной компанией вечерами. Маленькому экрану на вечеринках предпочитаем трансляцию на стену для того, чтобы каждый мог следить за ходом игры из любой точки комнаты. Настраиваем фокус, проекцию, чтобы всем было видно и устраиваем турниры. Главное смотреть, чтобы никто не запутался в проводах и не загораживал луч.

Фото: istockphoto.com

А вот в ультракороткофокусной модели LG CINEBEAM HU85LS этот вопрос уже решён. С таким проектором вы сможете насладиться изображением диагональю 90 дюймов при установке всего в 5 см от стены (или отступите на 18 см от стены для получения изображения в 120 дюймов). А без проводов он может и обойтись – в устройстве есть функция подключения по WiFi и Bluetooth, можно воспользоваться приложением и передать картинку прямо с телефона или воспроизвести файлы с USB накопителей.

Кстати, ультракороткий фокус удобен и для тренировок дома, когда в и без того небольшой комнате нужно свободное пространство. Чтобы выполнять упражнения в полную амплитуду, приходится заранее думать о том, чтобы на полу не мешались провода, а руки и ноги случайно не задели технику. Поэтому модель, которую можно поставить прямо у стены – отличное решение. Спроецировал тренера перед собой – и вперед к идеальному телу! С яркостью в 2700 люмен полное затемнение не требуется, а значит можно заниматься даже в условиях стандартной гостиной.

Совет от «Чемпионата»: для полного погружения в игру или дополнительного настроя на тренировку важно хорошее аудиосопровождение. Заранее позаботьтесь о качественном звуке и подходящем плейлисте с вашими любимыми треками.

Выход есть. Где тренироваться онлайн бесплатно От виртуального гида по силовым упражнениям до персональных тренировок по стретчингу в режиме реального времени.

Для просмотра фильмов в любом месте — яркий и компактный

Смотреть культовые картины и новинки современного кинематографа часто хочется в особой атмосфере. Благо сейчас множество премьер проходят именно в онлайн-кинотеатрах, и посмотреть самые актуальные киноленты можно, не покидая пределов своего дома. В этом поможет компактная и элегантная модель LG HU70LS.

Её можно использовать как у себя дома и переносить из комнаты в комнату, так и смело брать с собой в гости к друзьям или в поездку, а также подвесить на потолок. С диагональю до 140 дюймов и функции Smart TV (что означает огромное количество высококачественного контента из встроенных онлайн сервисов) получится ощутить атмосферу кинотеатра где угодно. Добавим сюда пледы, подушки и закуски. Что ещё нужно для отличного вечера?

Фото: LG

Удобно, что для точной настройки изображения даже не потребуется вставать с дивана. Можно просто настроить фокус при помощи пульта с подсветкой.

Совет от «Чемпионата»: помните сказочную атмосферу уютных домашних посиделок из подростковых фильмов? Воссоздать такую можно с помощью большого количества подушек и одеял прямо на полу и украшения комнаты гирляндами. Захватите на кинопросмотр какао и сладости.

Время, проведённое дома может быть весьма интересным, если творчески подойти к вопросу его организации. А современные проекторы предоставляют такую возможность, благодаря разнообразию вариантов своего использования (можно смотреть кино, спортивные состязания, играть и даже учиться на онлайн-лекциях).